The Martinez Brothers, en la nueva edición de elrow XXL

elrow regresa a Tenerife y transformará el sur de la Isla en un universo de fantasía, baile y confeti. La cita tendrá lugar el próximo 11 de octubre, en el Golf Costa Adeje gracias a Farra World. La fiesta, en formato XXL, contará con un cartel de lujo encabezado por dos grandes referentes de la escena internacional: The Martinez Brothers y Deborah De Luca. Bajo la temática Hallucinarium, creación de los artistas internacionales Alex y Allyson Grey, el público se sumergirá en un viaje visual y sensorial único, donde el espectáculo escénico es tan importante como el musical.

Reconocido por Billboard como una de las mejores experiencias dance de la historia, elrow ha conquistado ya más de 200 ciudades en 45 países, consolidándose como un fenómeno global. En Tenerife, la producción XXL volverá a demostrar que elrow es mucho más que un festival, ya que se trata de una experiencia que combina música, arte y fantasía, y volverá a sorprender con una escenografía de gran formato que incluirá dragones gigantes, robots futuristas y estructuras monumentales.

El cartel estará encabezado por The Martinez Brothers, el dúo del Bronx que se ha convertido en todo un referente mundial del house y volverá a demostrar por qué se ha convertido en un imprescindible de los mejores clubes y festivales del planeta. Junto a ellos estará también la italiana Deborah De Luca, conocida como la reina del techno napolitano, aportará su sonido potente y melódico, que la ha consolidado como una de las artistas más aclamadas y solicitadas de la escena internacional.

Con capacidad para 20.000 personas, elrow Tenerife XXL ofrecerá nueve horas ininterrumpidas de música, desde las 15:00 horas y hasta la medianoche. Como en anteriores ediciones, el evento contará con barra libre incluida para todos los asistentes, así como un área VIP exclusiva con vistas privilegiadas al escenario principal y servicios premium.

Con cada nueva edición, esta cita atrae a miles de asistentes locales e internacionales y refuerza el posicionamiento de Tenerife como un destino global de música electrónica. Fundada en 2010 por Cruz y Juan Arnau, elrow es una compañía innovadora líder en el entretenimiento global y los festivales. Pertenece a la sexta generación de la familia Arnau, conocida por crear el legendario Monegros Desert Festival y el icónico Club Florida 135 en Fraga. Esta trayectoria, que ha sido recogida recientemente en la novela Bailar en el Desierto (Grijalbo, 2023), relata la historia de esta familia aragonesa dentro del mundo del entretenimiento moderno (1870-2025). Un recorrido familiar y empresarial que próximamente tendrá su versión en novela gráfica en una presentación de la mano de Norma Comics, prevista para este año.

elrow ha establecido, así, una agenda de festivales nómadas y temáticos mediante la fusión de la música electrónica, espectaculares escenografías, arquitecturas imposibles, sorprendentes actuaciones. n