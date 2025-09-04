Pintura
Localizan en Argentina un cuadro de Ghislandi robado por los nazis gracias a un anuncio inmobiliario
La obra fue sustraída en Ámsterdam al coleccionista Jacques Goudstikker
EP
Las autoridades argentinas se han incautado de un cuadro del artista italiano Giuseppe Ghislandi y que había sido robado por los nazis durante la ocupación alemana de Países Bajos, gracias a que la obra, 'Retrato de una dama', del siglo XVIII, aparecía en un anuncio de venta de un inmueble.
El cuadro figura en una lista de obras sustraídas en Ámsterdam al coleccionista Jacques Goudstikker, cuya familia aún seguía reclamándola a día de hoy. La pista ha terminado llevando a la ciudad de Mar de Plata y a una descendiente del jerarca nazi Friedrich Kadgien, que se ocultó en Argentina al término de la Segunda Guerra Mundial.
Tanto esta mujer como su pareja permanecen bajo arresto domiciliario, después de que supuestamente intentasen ocultar en un principio la pintura tras ser descubierta por una investigación periodística, ha informado la Fiscalía argentina
Cuando la Policía argentina accedió a la casa en venta donde supuestamente estaba la obra, el cuadro en cuestión ya no estaba colgado y había sido sustituido por un tapiz, pero aún estaban las marcas. Se emprendieron entonces otros registros en varias direcciones más hasta terminar localizando el 'Retrato de una dama'.
- Mejores colegios en Tenerife: así está el ranking
- Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el 'pague cuando quiera
- La paliza a un menor en Tenerife fue para llevarse ropa y 20 euros
- Así será el futuro Centro Nacional de Vulcanología: operativo en 2026, con 300 metros cuadrados y seis empleados
- Policías locales y militares del Ejército de Tierra salvan la vida a un varón en Tenerife
- Mano dura contra el vandalismo en los Charcos de Valleseco: Santa Cruz de Tenerife refuerza la presencia policial y anuncia sanciones
- Titsa pone en marcha un servicio especial por la Bajada del Socorro de Güímar
- Güímar paraliza la construcción de la depuradora de Golete tras invertir un millón