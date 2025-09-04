Dorian (grupo de música): «Afrontar los problemas es tratar de apartar el rencor o el odio»

La formación barcelonesa Dorianaterriza este viernes 5 de septiembre al Phe Festival para celebrar la décima edición de la cita musical de Puerto de la Cruz. Durante la jornada inaugural actuarán en el escenario principal, como cabeza de cartel, para presentar su último disco. Belly Hernández (teclados, voces y composición) y Marc Gili (vocalista y compositor) hablan sobre las dos décadas que llevan sobre los escenarios.

Phe Festival se ha convertido en una cita ineludible para muchos grupos de la escena actual. ¿Saben qué es lo que les espera en estos conciertos?

Nos hace muy felices que el festival se haya consolidado en la Isla. Esto es fruto de un trabajo muy bien hecho por parte de los promotores y de un público que se ha mantenido fiel a la propuesta. Actuamos en el Phe Festival en el ya lejano 2018 y es un verdadero placer para nosotros estar de vuelta en este décimo aniversario.

¿Qué tienen preparado para esta actuación?

Temas de nuestro nuevo álbum Futuros imposibles y clásicos de nuestro repertorio. Baile, canciones emocionales y mucha energía.

¿Son más de festivales o de conciertos en sala?

Son sentimientos diferentes y disfrutamos mucho de ambos formatos. En los conciertos en festivales se suelen generar energías muy poderosas entre el público y la banda. Se toca ante un público masivo y en muchos casos heterogéneo y los conciertos suelen ser más enérgicos y directos. En sala no se suele tener las restricciones de duración de concierto que hay en festivales y se pueden ejecutar espectáculos más largos, con más dinámicas y más atención al detalle.

Afirman que con su último trabajo, Futuros imposibles, quieren enviar un mensaje positivo y que la gente se quede con los buenos recuerdos. ¿Son ustedes así, o han tenido que hacer un trabajo también de positividad? ¿Qué les han impulsado a enviar este mensaje con este nuevo trabajo?

Futuros imposibles hace referencia a todos esos futuros que proyectamos en nuestras vidas y que, en ocasiones, se ven interrumpidos por causas inesperadas. Habla de la superación de los distintos duelos a los que una persona se ve enfrentada en su vida: una ruptura sentimental, la pérdida de un ser querido, el distanciamiento entre amigos... Nuestra experiencia reciente nos ha mostrado que el único camino para afrontar estos problemas universales es aceptar lo ocurrido y apartar, en la medida de lo posible, sentimientos tan humanos y poderosos como el rencor o el odio, que pueden terminar envenenándonos y hundiéndonos. No es un camino fácil, pero merece la pena cultivarlo.

Tras 20 años en activo, esta es la primera ocasión en la que Belly Hernández interpreta una de las canciones. ¿Les gusta seguir enfrentándose a nuevos retos con cada trabajo? ¿Se los plantean o van dejando que los sorprendan con su llegada?

En este caso he interpretado Por ti un poco por accidente. No considero que la voz sea mi principal medio de expresión: disfruto más componiendo e ideando armonías, y ponerme al frente de una canción siempre me ha parecido una gran responsabilidad. Esta pieza estaba pensada inicialmente para Marc, pero no le encajaba en su tono, así que mis compañeros me animaron a que la cantara yo. Al final me encanta interpretarla en directo; es algo nuevo para mí y, si me lo permiten, seguro que repetiré.

Tras tantos años de proyectos y colaboraciones musicales. ¿Les queda alguna cuenta pendiente de actuar con algún compañero de la industria?

Hemos tenido la gran fortuna de colaborar con compañeros de la escena nacional e internacional a los que admiramos profundamente. La lista es larguísima: Rafa Val de Viva Suecia, Santiago Motorizado, León Larregui de Zoé, Ana Mena, Javiera Mena, Pimp Flaco, Lido Pimienta, Nita de Fuel Fandango, Miranda!... Solemos plantear nuestras colaboraciones desde un enfoque puramente artístico y son las propias composiciones las que nos sugieren qué colaboración sería perfecta para cada canción. Actualmente, hay muchísimo talento en la escena de la música y muchos artistas que admiramos con los que nos encantaría trabajar en lo que esperamos que sea un futuro próximo.

⁠Más de 20 años también dan para una larga lista de seguidores. ¿Adaptan sus espectáculos dependiendo del público que los va a ver? ¿Notan que hay temas que gustan más a una generación u otra?

Veinte años dan para mucho repertorio, y en nuestros conciertos intentamos dar cabida a canciones de toda nuestra trayectoria. Solemos variar la lista de temas con frecuencia, así como el formato de las canciones, para que cada noche sea distinta. Hay canciones que no pueden faltar nunca porque se han convertido en clásicos de la banda y el público las espera, pero también solemos incluir muchos temas de nuestros últimos trabajos.

Han decidido celebrar muchos de sus conciertos conmemorativos por el 20º aniversario en Latinoamérica. ¿Qué relación les une con aquellos otros países?

Celebraremos nuestro 20º aniversario con importantes conciertos en Ciudad de México, Lima y Buenos Aires. Amamos Latinoamérica. A lo largo de las giras hemos hecho amigos en varios países y lugares como México o Argentina que han inspirado varias de nuestras canciones, como El temblor, por ejemplo.

Están presentando Futuros imposibles y celebrando sus 20 años en la música pero, ¿ya piensan en qué será lo próximo que haga Dorian sobre los escenarios?

Vienen nuevos lanzamientos de canciones en los próximos meses. Esperamos que esta gira se alargue hasta finales de 2026 y después descansaremos, porque también es verdad que llevamos muchos años sin parar.