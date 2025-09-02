Phe Festival 2025: todos los horarios, artistas y escenarios que harán vibrar a Puerto de la Cruz
La décima edición del festival se celebrará los días 5 y 6 de septiembre
Phe Festival 2025 está listo para el baile con la complicidad del público que ha convertido al evento desde sus inicios en uno de los festivales de referencia del verano en Canarias.
El décimo aniversario del festival vertebra su programación en un escenario principal para música en directo con un cartel de artistas que se mueven entre el indie, el pop alternativo, el rock y la electrónica, hip hop o músicas emergentes y experimentales; y Phe Club, un nuevo espacio para la cultura de club, la electrónica y la música de baile, con dos escenarios, Deichmann (Domo) y Faro, que tendrá con unos 25 artistas de renombre internacional, nacional y canarios entre deejays, selectores y productores.
Son tres escenarios, el principal y Phe Club, con los que se ofrecerá por primera vez una programación simultánea durante las dos jornadas del festival.
Programación
En el escenario principal estarán la banda francesa Rinôçérôse y los neoyorquinos Nada Surf, que lideran un cartel artístico en el que destacan propuestas nacionales como la jerezana Judeline, la cantante madrileña Samuraï, Dorian, Cycle, Carlangas y Ganges, y los artistas canarios Ale Acosta, San Tosielo, Nave Rota y Los Blody.
Por su parte, en los escenarios de Phe Club habrá figuras de la talla de Erol Alkan, Optimo (Espacio), Alinka, Sugar Free, Poshuman y Nightwave, entre otros.
Escenario Principal (a partir de las 18:00 horas)
Viernes 5 de septiembre
- Los Blody (18:00)
- San Tosielo (19:00)
- Cycle (20:15)
- Nada Surf (22:00)
- Dorian (a medianoche)
- Ale Acosta (cierre)
Entre sets, pincharán Eva Olvido + MCR Selector, Beat Creator y Abraham Boba.
Sábado 6 de septiembre
- Nave Rota (18:00)
- Ganges (19:00)
- Carlangas (20:15),
- Judeline (22:00)
- Samuraï (a medianoche)
- Rinôçérôse (cierre)
Las transiciones musicales correrán a cargo de Eva Olvido + MCR Selector, Bobby Bob y Dj Coco.
Phe Club (desde las 17:00 horas)
Viernes 5 de septiembre
- Escenario Faro: Erol Alkan, Sugar Free, Posthuman, Nightwave, Gerson Reyes B2B Hanson, Ifara, Lau! y ElChico.
- Escenario Deichmann (Domo): Bliss, Aquiles Orquidea, Jeff Automatics, Mito, Just_Beca & Calama y Doppler.
Sábado 6 de septiembre
- Escenario Faro: Optimo (Espacio), Alinka, Jaisiel, Vicky Morales, John Johnson, Indigo, Jajaja y Jessy La Ley.
- Escenario Deichmann (Domo): Sam Am, Irtap, Bobby Bob, Ninf.a Live set, Mascareño B2B Jalea y Woodhands.
