El final de Willie Wallace Lincoln

Si hay una novela de nuestros días en la que el temor de morir, de morir definitivamente, se convierta en el eje central de su acción, esa novela es Lincoln en el bardo publicada en su inglés original en Estados Unidos por Random House en 2017 y traducida al español por Seix Barral en 2018. Su autor, George Saunders es un cuentista, ensayista, periodista, profesor universitario y practicante del budismo tibetano, nacido en Texas en 1958.

En general, los incontables personajes de Lincoln en el bardo huyen despavoridos de la muerte definitiva, tanto los que se presentan como fantasmas o almas en espera en ese limbo al estilo tibetano que es nombrado aquí como bardo, como los que se presentan como seres vivos en ese Washington del febrero de 1862, con el entonces presidente Abraham Lincoln a la cabeza de todos ellos, durante el comienzo de la Guerra de Secesión americana (1861-1865).

Un Abraham Lincoln que no acepta la muerte, producida por fiebres tifoideas, de su hijo de once años, Willie Wallace Lincoln, enterrado en el cementerio de Oak Hill rodeado de robles, en Georgetown, hijo al que visita tras su funeral para tenerlo entre sus brazos e intentar a toda costa traerlo a la vida en un esfuerzo desesperado y dramático que no abandonará nunca. Lincoln murió asesinado tres años después de la desaparición de Willie Wallace.

Lincoln en el bardo / La Provincia

Este es el centro de la acción de Lincoln en el bardo, una novela como mínimo desconcertante que tan solo podemos explicárnosla si, como ha dicho la misma crítica estadounidense nos vamos a las narraciones desafiantes de un William Faulkner, de un Thomas Pynchon o de un David Foster Wallace, o, con mayor razón, a los trabajos del poeta y dramaturgo Edgar Lee Masters y al uso que hace de voces corales encargadas de construir una historia colectiva a través de monólogos cortos. Sin descartar otras influencias fuera de las estadounidenses, como la del Shakespeare de Hamlet o la del Kafka de La metamorfosis (capítulo ochenta y dos de la novela de Saunders).

Los fragmentos de las distintas voces fantasmales que habitan en el bardo junto a Willie Lincoln, de las que sobresalen las del impresor Hans Vollman, la del afeminado Roger Bevins III, o la del reverendo Everly Thomas, que llegará hasta las puertas de su cielo cristiano y será rechazado; todas esas voces unidas a las citas históricas reales o imaginadas y a otros textos misceláneos que se extienden por los ciento ocho capítulos de la novela, orbitan en torno a la historia central de la desesperación del presidente Abraham Lincoln por sacar a su hijo de ese bardo astral, trufado de claves cristianas, donde el alma se sitúa entre su muerte y su reencarnación.

De esos ciento ocho capítulos destacaríamos la trascendencia del setenta y cuatro, donde se nos presenta a un Abraham Lincoln en la cripta en la que yace su hijo Willie, quien le inspira estos consternados pensamientos: «Su carita otra vez. Sus manitas. Aquí están. Y aquí estarán siempre. Tal como están. Sin sonreír. Nunca más. La boca una línea recta. No parece (no) que esté durmiendo. Siempre dormía con la boca abierta y cuando soñaba le pasaban muchas expresiones por la cara y a veces balbuceaba algunas palabras sin sentido. Si de verdad existió Lázaro, nada debería impedir que las condiciones que se dieron entonces se den también ahora». Quizá sean los momentos más conmovedores de la novela de Saunders, en los que el presidente Lincoln termina por encomendarse a Dios y casi aceptar lo sucedido con su vástago: «Todos los dones son temporales. Y renuncio a este de forma voluntaria. Y te doy gracias por él, Dios. O mundo. A quien sea que me lo dio le doy gracias humildemente… Mi amor, mi amor, sé lo que eres».

No obstante, en esa desesperación por devolverle la vida a Willie, el presidente es ayudado hasta el final de la novela por los espíritus de los citados Hans Vollman, Roger Bevins III o el reverendo Everly Thomas, además del colectivo de las almas en pena (que tanto nos recuerdan a las almas en pena de la gran novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo) del recinto del cementerio de Oak Hill, que poco a poco irán desapareciendo de su estado a través de las expresiones que usa Saunders para describirlo: «el fenómeno de la materia luzqueflorece [todo unido]… y el escalofriante fuegosonido [también unido]». Todos luchan por salvar a Willie Lincoln, «porque la eternidad de su hijo pende de un hilo, señor, Si se queda aquí, el sufrimiento que se adueñará de él trasciende la imaginación de usted», le dice el personaje Hans Vollman al presidente Lincoln en la fábula de Saunders.

Sorprende en Lincoln en el bardo que una novela tan experimental contenga un mensaje de tanta delicadeza sensitiva sobre lo que es capaz de movilizar la muerte entre los seres humanos, y en especial entre padres e hijos. Según todas las noticias que poseemos, la pérdida de un hijo es el drama más devastador que pueden sufrir padres y madres.