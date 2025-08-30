Carmen Fumero (coreógrafa): «Los isleños vivimos aislados por el mar pero lo afrontamos con cierta armonía»

El Auditorio de Tenerife abre el próximo sábado 6 de septiembre su temporada de artes escénicas con el estreno de la pieza de danza Peces borrosos, de la compañía de Carmen Fumero y la taiwanesa Chang Dance Theatre, que se podrá ver en dos funciones en dos días consecutivos. La tinerfeña Premio Nacional de Danza 2019 explica que esta propuesta es «una comunión de culturas bastante interesante» y llama la atención sobre «los vínculos que se pueden crear a través de los cuerpos, que en muchas ocasiones comunican incluso más que las palabras».

Aunque su relación con la compañía taiwanesa Chang Dance Theatre tiene ya más de diez años, ¿esta es la primera vez que colaboran en una pieza como tal?

Miguel Zomas, la otra mitad de Carmen Fumero Cía, colaboró con ellos hace ya cinco años como intérprete pero sí, esta es la primera vez que creamos algo en conjunto y desde el comienzo.

¿Han descubierto con este proceso que son más las cosas que les unen que las que les separan?

Efectivamente. Para mí, no hay mejor manera de empezar un diálogo conjunto que a través del cuerpo. Y por eso esta experiencia está siendo increíble. El día que llegamos a Taipéi, porque allí comenzamos el proceso, estábamos muy nerviosos y expectantes porque sentíamos una gran responsabilidad. Esto último es algo que me ha acompañado a lo largo de todo el proceso porque somos un equipo humano que hemos estado hasta nueve horas diarias juntos y nos hemos involucrado mucho. Hemos puesto nuestra mente y alma en esto. Creo que cuando desarrollamos una idea física, como puede ser una coreografía, terminamos usando también nuestro campo emocional. Somos lo que pensamos y somos nuestra forma de movernos por el mundo.

¿Durante cuánto tiempo han trabajado en este proyecto?

Llevamos de manera ininterrumpida desde el 14 de julio. Empezamos en Taipéi, luego viajamos a Madrid y ahora terminamos el proceso en el Auditorio de Tenerife antes del estreno.

¿Y qué importancia tiene precisamente ese viaje entre las diferentes ciudades?

Ha sido bastante curioso. Taipéi es la casa de Chang Dance Theatre y pudimos trabajar en el estudio que tiene la compañía. La capital de Taiwán es un lugar increíble, desde su cultura a cómo viven, cómo son las ciudades, cómo huelen, a qué sabe su comida… Todo es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y creo que ha sido increíble poder empezar allí este proceso creativo, y eso nos ha permitido admirar más las pequeñas cosas, que todo nos llame la atención, desde los colores, los templos, el olor a incienso o los cantos. Es una ciudad en la que se te llena los sentidos. Luego viajamos a Madrid, que es la ciudad donde se encuentra nuestra compañía y, aunque soy canaria, para mí fue llevar a los compañeros como a nuestra casa. Mientras que en Taipéi trabajamos muy rápido y construimos muchas ideas, en Madrid la cosa se ralentizó. Luego, Tenerife es el lugar donde me he criado y el Auditorio es mi casa. Así que volver aquí ha sido muy especial y ha estado cargado de sentido. Siento que he vuelto aquí porque me ha traído la marea y eso también se ha visto reflejado en este proyecto y en su proceso.

Peces borrosos conecta dos lugares tan lejanos como Taiwán y Canarias. ¿Alguna vez se había planteado que esos dos lugares encajaran tan bien?

No, pero es cierto que sí existe una emoción, una forma de ser que tiene que ver con provenir de una isla, que nos hace culturalmente cercanos. Veo cosas en mis compañeros taiwaneses que también veo en mí y en la parte del equipo artístico que es canario. Todos hemos vivido aislados por un mar y eso lo hemos vivido con cierta armonía, como si fuera una búsqueda de la paz. Está presente otro ritmo.

Uno de los ensayos del espectáculo. / El Día

Esta pieza es una metáfora que propone mirar dentro de un estanque en busca de peces que nadan como si se trata de personas que viven una experiencia borrosa en la superficie, pero ordenada en el fondo. ¿Cómo surgió esa idea?

Además de todas esas ideas que nos vinieron al conectar las dos islas, también estaba presente la idea de los peces como signo astrológico, ya que yo soy piscis, cuyo símbolo son dos peces entrelazados en los que converge lo infinito y lo inconsciente. Por eso hemos querido dar forma a una propuesta de ensueño, como algo que no tiene forma como tal, sino que está diluido y es borroso. También he pensado que el símbolo de piscis puede parecerse mucho a un pie o una pisada, lo que me lleva a pensar que andar se puede confundir con nadar, porque ambos son formas de tránsito y también de encuentro.

¿Cómo emplean exactamente el cuerpo en esta propuesta?

Hemos decidido trabajar de una manera intuitiva y afrontando el movimiento de forma natural. Hemos creado a través de improvisaciones que nos han permitido descubrir herramientas para dotarlas de contenido y con las que podemos sacar el movimiento de una manera espontánea. Aunque luego en el escenario se vea de otra manera, ese ha sido nuestro mundo interior y desde donde han surgido las ideas.

Carmen Fumero. / Miguel Barreto

¿Cómo esperan que el público reciba esta propuesta?

A veces siento que el público general no está acostumbrado a conectar con los movimientos de la danza y con nuestras ideas tan abstractas. Pero creo que, cuando se le ofrece una capa más emocional y las cosas se hacen desde la verdad, es más fácil llegar a los demás. Precisamente esa es una de las características de la danza contemporánea, que aúna muchos estilos, la mentalidad de muchos coreógrafos con sus propias dramaturgias, conceptos y espacios, lo que da lugar a lecturas muy amplias. Pero también nos parece interesante ofrecer una parte de espontaneidad para que el público, desde fuera, cree su propia lectura, porque no queremos imponer la nuestra. Creo que es muy importante que el público sienta la libertad de agarrar o quedarse con lo que más le resuena.

Estrenarán en la Sala Sinfónica de Auditorio. ¿Qué importancia ha tenido ese espacio a la hora de confeccionar la propuesta final?

Mucha, porque cambia mucho estrenar en una sala tan grande, que nos permite disponer de dotaciones y de una dimensión que podríamos considerar oceánica, en comparación con salas más pequeñas. Concebir la obra para un espacio tan grande nos ha dado otras perspectivas para construir las ideas.