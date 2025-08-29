Walk in Rock llega a Puerto de la Cruz para celebrar la música de todos los tiempos

El sonido de guitarras eléctricas, el rugir de las baterías y los coros que han marcado generaciones se dejarán sentir el próximo 20 de septiembre en Titos Beach, en Puerto de la Cruz, con la celebración de la primera edición de Walk in Rock, una cita que aglutinará en una sola tarde a varias de la mejores creaciones musicales de todos los tiempos, un viaje sonoro que aúna distintas décadas con parte de su incuestionable historia artística.

Este encuentro reunirá en un mismo escenario a cuatro destacadas bandas que rendirán homenaje a formaciones esenciales de la historia musical: Coldplay, U2, Queen y The Beatles. Cada grupo ofrecerá un espectáculo centrado en recrear con fidelidad el sonido, la estética y la energía de las formaciones originales.

La música llegará de la mano de las formaciones Paradise (Tributo a Coldplay), Zoo TF (Tributo a U2), Kind of Magic (Tributo a Queen) y The Beatless Show (Tributo a The Beatles), formaciones que durante más de seis horas llenarán este enclave de Puerto de la Cruz con alguno de los mejores estribillos de todos los tiempos.

El cartel de Walk in Rock está diseñado para atraer a diferentes públicos, desde quienes vivieron la época dorada de Queen o The Beatles, hasta los que descubrieron la música de Coldplay en los 2000. La variedad de estilos y épocas asegura que cada asistente encuentre su momento de conexión.