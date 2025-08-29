Carlangas (músico): «Hago música para compartirla en sociedad, porque existe para usarla a nuestro favor»

El músico gallego Carlangasafronta desde hace dos años y medio una carrera en solitario plagada de éxitos después de su etapa al frente de Novedades Carminha. El próximo sábado 6 de septiembre participa en la jornada de clausura del décimo aniversario de Phe Festival, que se celebra la próxima semana en Puerto de la Cruz. El también locutor y productor promete poner al público a bailar.

¿Qué es lo que ha preparado para su actuación en la décima edición de Phe Festival?

Voy a presentar Bailódromo Vol. 1 que es mi trabajo más reciente y que, como su propio nombre indica, es un disco hecho por y para bailar y esto es lo que va a ocurrir en Puerto de la Cruz, si nada se tuerce. Yo soy atlántico, de Galicia, pero mi familia política es de Tenerife, por tanto es como tocar en mi segunda casa. Será especial.

¿Cómo definiría precisamente Bailódromo Vol. 1?

Bailódromo Vol.1 es una noche de fiesta con mis amigos, desde que salgo de casa hasta que el DJ pone la última canción para echarnos de la discoteca. He intentado hacer un disco trabajando con estilos que nunca antes había tocado pero de los que sí soy fan. Por eso en este álbum hay desde música tropical a música disco o punk. Me lo he tomado como un cuaderno de bocetos en los que pruebo cosas diferentes a las que había mostrado hasta ahora al público, pero que también son parte de mí, y con un hilo conductor claro que es el baile.

Afirma que es «comunicador, y la música es una de las formas en que me expreso». ¿Qué es lo que desea dar a conocer con ella precisamente?

Depende del momento. Cuando estoy jodido lo que quiero mostrar es que estoy jodido y cuando estoy contento, que estoy contento, y cuando tengo miedo, que tengo miedo. Ahora estoy jodido, estoy contento y tengo miedo porque el mundo se ha vuelto loco. Por eso estoy escribiendo sobre todo ello, pero de alguna extraña manera, todo me sale desde un tono de bastante buen rollo.

Tras dos años de carrera musical en solitario, ¿qué destacaría de esta nueva faceta? ¿Hacia dónde ha querido encaminar esta nueva etapa?

Bueno, estos dos años y medio que llevo tocando en solitario para mí han sido una etapa de transición, que acaba con este Bailódromo Vol. 1. Hemos hecho casi cien conciertos y todo eso me ha servido para rodar, para encontrarme y para coger seguridad. Todo esto desembocará ahora en un disco largo que crearé en 2026 y que espero que sea el de consolidación de este proyecto.

A pesar de esta faceta en solitario, afirma que «es más importante saber rodearte de gente adecuada que intentar hacerlo todo tú solo». ¿Quién no ha querido que falte en este proyecto musical?

Bueno, he hecho cosas con mucha gente a lo largo de este tiempo. A veces ha funcionado y otras, no tanto, pero la experiencia siempre es positiva. Luca Petricca, que lleva siendo técnico de sonido en mis diferentes proyectos en la última década ha tenido mucho peso en este arranque de proyecto como productor. También Pastor, que lo conocí como backliner –el que se encarga de los instrumentos– de Novedades Carminha, me ha ayudado mucho en los últimos tiempos. Natalia Ferviú que se encarga de los vídeos o la banda y que defiende el directo de manera espectacular. También los colaboradores y Javi, el del bar El Tercio de Madrid, que él no lo sabe pero su bar es mi remanso de paz.

Ha versionado muchos clásicos musicales a lo largo de su carrera. ¿Le queda alguno pendiente?

Seguro que sí, porque hay muchos que han sido importantes y que forman parte de quien soy. Me encanta escuchar discos y esto es una forma de homenajear cosas que me han llegado. Ahora me gusta escuchar Para no olvidar, de Los Rodríguez, sin parar, o a Kiko Veneno, pero también cosas más contemporáneas como Parquet Courts o Mac Demarco.

La última vez que estuvo en Phe Festival con Novedades Carminha coincidió con la primera edición tras la pandemia y el público, y puede que ustedes también, se quedó con ganas de más. ¿Qué recuerda de aquellos conciertos postpandemia?

Sí. Fue una época muy extraña. Cuando haces música para que la gente se lo pase bien, se pueda desinhibir, bailar y sudar, y te encuentras que tienes que estar sentado con una mascarilla se pierde el ritual y, en definitiva, el sentido. No fue una época fácil para nadie, y menos para la música. Es necesario el concierto de este décimo aniversario para volver a gozarlo, porque además me gusta muchísimo el Phe como espectador.

Precisamente, ¿qué importancia tiene el directo para usted?

Es mi gasolina. Es llevar la música que haces solo o con tres amigos a la gente mientras les ves la cara. Yo creo que hago música, entre otras cosas, para compartir en sociedad y el directo es precisamente eso. La música está para usarla a nuestro favor.

Ha comentado que tiene en mente un disco más grande y elaborado y que marque una nueva etapa en su carrera. ¿Qué es precisamente lo que le deparan los próximos meses?

Pues estoy grabando un disco que es una vuelta a mis raíces, algo más salvaje. Después de años de búsqueda y viaje por diferentes estilos, que me ha encantado, entiendo que esa etapa ha terminado con este Bailódromo Vol. 1 y estoy terminando un disco de rock, que al fin y al cabo es la música que siempre me ha acompañado y en la que también me siento con mayor control.