El Gran Viernes de Alfredo Muzaber, en Verano de cuento de El Sauzal

La XXVI edición del Festival de Narración, Verano de cuento, en El Sauzal, afronta este fin de semana su recta final y lo hace recordando la figura del actor y narrador fallecido Alfredo Muzaber. Tras participar varios años en la cita, el Gran Viernes que tendrá lugar este 29 de agosto se presenta bajo el título de El Gran Alfredo, y donde se reunirán numerosos narradores que, mediante la palabra y su particular forma de contar, darán vida a relatos cortos que alimentan el inagotable universo de los cuentos.

Se prevé la participación de alrededor de una docena de narradores que ya han confirmado su presencia en este último acto, pero todas aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta minutos antes de que dé comienzo la velada. El encuentro se celebrará a partir de las 21:00 horas en el escenario de la plaza del Príncipe de El Sauzal y contará con la participación de Basi Torres, Loli Figueroa, Javier Rodríguez, Juan Reyes, Jesús Bayón, Esther Cabeza, Giuseppina Casu, Rafa Pérez, Alberto Díez, Mariana González, María Kapitán y Antonio Conejo, entre otros.

A pesar de esta cita especial, el director del festival, Juan Reyes, asegura que Alfredo Muzaber «nunca ha dejado de estar en nuestra memoria, no solo entre los compañeros del sector, sino también entre el público que pudo disfrutar de sus actuaciones». Fueron precisamente esos espectadores lo que hace unos meses solicitaron tener un detalle con el fallecido y dedicarle este fin de fiesta. «Él era muy apapachable», afirma el director del festival en referencia a una de sus últimas intervenciones en la cita de El Sauzal, en la que saltó al escenario con la propuesta Cuentos para apapachar el alma. En aquella ocasión, la intervención de Muzaber terminaba con una invitación al público a abandonar sus asientos y acudir a abrazarlo. «Él era así, se abría de brazos y se dejaba querer», recuerda al narrador promotor de esta iniciativa.

Desde 2012

El fallecido integrante de Teatro 4 Elementos participó por primera vez en Verano de cuento en el año 2012 y desde entonces se convirtió en un rostro asiduo de la iniciativa norteña, tanto en la programación para niños como para adultos. Aunque había nacido fuera de las Islas, «está claro que era de donde dejó su sombrero y eso fue aquí, en Tenerife, donde hizo sus grandes amistades, porque era una persona maravillosa», reflexiona Juan Reyes.

Público congregrado en El Sauzal en una sesión anterior del festival. / El Día

Esta iniciativa que trata de destacar la labor realizada por Muzaber para promover la cultura, explica el director del festival, será sencilla pero emotiva. Será imposible reunir a todos sus amigos y conocidos, pero ya son muchos los narradores de la Isla que han decidido participar en la cita. «Los que nos reunimos vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, disfrutar del Gran Viernes, pero con Alfredo en nuestra memoria», resume Reyes. Así, todos aquellos que coincidieron con él en algún momento destacan del narrador que «era muy cariñoso» y le gustaba poner en escena textos de Eduardo Galeano acompañados de música en directo.

Último día

Sin embargo, esta edición de Verano de cuento no finaliza con la celebración del Gran Viernes, sino que tiene programadas acciones también para el fin de semana. Durante la mañana del sábado día 30 se celebrará la última sesión de historias para toda la familia, esta vez con la participación, a las 11:30 horas, de Fidel Galbán y la obra Ciudad color, un espectáculo en el que los colores son los protagonistas. Esta sesión promete ser un arcoíris de historias contadas con títeres, objetos y música en directo, donde los niños descubrirán las historias que cada color guarda en la vida cotidiana de una ciudad imaginaria.

No obstante, esta jornada de clausura comenzará a las 09:00 horas con la inauguración de la Mini Feria del Libro, que permanecerá abierta hasta las 14:00 horas e incluirá propuestas específicas de distintas librerías dirigidas al público infantil, con la participación de Más que papel, Cuentos en la cabeza y Librería Techy. A las 10:00 horas tendrá lugar un taller de ilustración impartido por Mariana Rodríguez. Por la noche, a partir de las 21:00 horas, se celebrará la última sesión de las batallas de gallo, con la participación de Tazz Yeah, Pink, Bynac y Otto.