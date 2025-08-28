Una clase magistral de DJ con el talento de Paco Osuna

Now here es el nombre con el que el DJ barcelonés Paco Osuna ha bautizado la residencia artística con la que está invitando al público a vivir una experiencia única durante el verano. Tras romper los esquemas con sus potentes sesiones híbridas en directo en la sala Club de Hï Ibiza, llega el próximo sábado día 6 de septiembre al Festival Mappa que se celebra en el Siam Park, y donde regalará al público una vivencia inmersiva que promete transformar el sur de la Isla en el epicentro del clubbing internacional durante al menos un día.

«Para mí, tocar siempre en las Islas o tocar en cualquier parte de España me hace sentir realmente especial porque es mi público, es mi gente», confiesa Paco Osuna, con alrededor de tres décadas de experiencia profesional a sus espaldas. «El cariño siempre es importante en cualquier parte del mundo, pero cuando es de tu zona, de tu gente, se aprecia y se valora muchísimo más», añade.

Considerado uno de los DJ más influyentes del techno mundial, Osuna aprovecha su parada en Tenerife para realizar un balance de su trayectoria: «Sinceramente, no creo que haya evolucionado, creo que me he adaptado a los tiempos, pero nunca he perdido mi esencia. Siempre tiene una identidad que es un bajo muy funky, alegre y groovy. Y eso lo he mantenido en todos los estilos que he tocado».

Así, ha querido trasladar su visión artística al completo a Now here, un espacio en el que la música y el presente son los únicos protagonistas. «Yo lo llamo el arte de mezclar, y desde los 14 años siempre me ha gustado tener ese groove, esa consistencia. Me adapto, pero nunca pierdo mi estilo», expresa el barcelonés, quien ha desarrollado su carrera dentro y fuera de las fronteras nacionales.

La filosofía de Now here es clara: vivir el momento. El DJ busca que tanto él como el público desconecten de las distracciones y tengan la oportunidad de sentir la música de la forma más pura. «Cuando tocas en un sitio al aire libre, en una localización tan especial, con el mar, el castillo… la música tiene que ser más alegre, para que la gente disfrute el momento. Y yo lo disfruto muchísimo también», explica el artista.

El cartel para la cita tinerfeña refuerza esta visión con una propuesta curada por el propio Osuna, que actúa como DJ principal y selecciona a los artistas que conectan con la esencia del proyecto. De este modo, participarán Ilario Alicante, Melanie Ribbe, De la Swing, Ariel Rodz y Alex Wellmann.

De Ibiza a Tenerife

La residencia de Now here en Club Room de Hï Ibiza, votado como el mejor club del mundo, ha consolidado este concepto como una de las propuestas más respetadas de la isla blanca. Ahora, con Tenerife como nuevo escenario, Paco Osuna promete mantener la misma exigencia de calidad, protagonizada por un el techno y el tech-house dinámico, atemporal y sin concesiones a las modas.

«Me considero más DJ que productor. Necesito que para que un disco salga en mi sello, primero lo toque, porque tengo que ser el abanderado de mi propio sonido», subraya. Esa misma autenticidad es la que impregna cada nueva edición de Now here. Las entradas para esta cita única en el Archipiélago ya están disponibles en www.mappafestival.com.