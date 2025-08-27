Hoy, 27 de agosto de 2025, ha fallecido Eusebio Poncela a los 79 años. Se va uno de los rostros imprescindibles del cine y el teatro españoles, voz de una generación que empujó la modernización escénica y audiovisual desde los años setenta y ochenta, y referencia para cineastas de autor y público televisivo.

Entre su legado, además de títulos convertidos en culto, figura el haber encabezado el reparto de la película vinculada a Canarias más nominada de la historia de los Goya, un hito que marcó a toda una hornada de creadores isleños.

Intérprete de culto

Forjado en el teatro (RESAD; montajes con Adolfo Marsillach, Marat-Sade o Romeo y Julieta), Poncela se convirtió pronto en un actor de temperamento, capaz de sostener obras complejas y papeles arriesgados.

La popularidad masiva le llegó con televisión (Los gozos y las sombras, Pepe Carvalho), pero su nombre quedó asociado para siempre al cine de autor gracias a Iván Zulueta (Arrebato, 1979), hoy obra de culto.

En los años 80 trabajó con Pedro Almodóvar (Matador, 1986; La ley del deseo, 1987), etapa que consolidó su estatus de actor de referencia en el nuevo cine español.

Después alternó proyectos con Carlos Saura (El Dorado), Imanol Uribe (El rey pasmado) o Pilar Miró (Werther), y cruzó a Argentina, donde rodó Martín (Hache) y ganó el Cóndor de Plata al mejor secundario.

Canarias, en el mapa

La película a la que aludimos es Intacto (2001), el primer largometraje del tinerfeño Juan Carlos Fresnadillo tras su corto Esposados, nominado al Óscar en 1997.

Intacto mezcla thriller y fantasía para contar un universo donde la suerte se “transfiere” entre personas mediante desafíos clandestinos. Federico (Poncela) busca vengarse de Samuel (un hipnótico Max von Sydow), el hombre más afortunado del mundo, y para ello recluta a Tomás (Leonardo Sbaraglia), único superviviente de un accidente aéreo.

El film cautivó por su atmósfera, ambición visual y una mitología propia alrededor del azar.

La recepción fue excelente para una ópera prima española de género: críticas sólidas, recorrido internacional y, sobre todo, un impacto directo en carreras clave.

Para Fresnadillo, fue el despegue hacia una trayectoria internacional y para Sbaraglia, supuso su consagración en España, con un Goya que multiplicó su visibilidad.

A Poncela le trajo su única nominación al Goya como protagonista, un reconocimiento a un trabajo sobrio, magnético, simplimente brillante.

Récord histórico

En los Goya 2002, Intacto sumó 8 nominaciones: Dirección novel (Fresnadillo, ganador), Actor revelación (Sbaraglia, ganador), Actor protagonista (Poncela), Actor de reparto (Antonio Dechent), Fotografía (Xavi Giménez), Dirección de producción, Dirección artística y Efectos especiales. A esto añadió premios en festivales como Fantasporto (Mejor película) y trofeos del CEC y Sant Jordi.

Ese balance la coloca, por número de candidaturas, como la película vinculada a Canarias más nominada en la historia de los Goya.

Más de dos décadas después, el cine canario vive otro momento dorado con Mariposas Negras (David Baute), éxito internacional que ha ganado Goya 2025, Quirino, Platino y Gaudí de animación, además de selección en Annecy.

Aun así, si atendemos solo al volumen de nominaciones en su año, Intacto mantiene la delantera histórica.

Son triunfos complementarios: el de Intacto, por abrir una vía ambiciosa desde Canarias a comienzos de los 2000, y el de Mariposas Negras, por confirmar hoy la proyección exterior del audiovisual isleño.

Cierre

Con la muerte de Eusebio Poncela se cierra una de las filmografías más singulares del cine español: un actor de presencia inconfundible que dejó huellas imborrables en el teatro, la televisión y un cine que no temía al riesgo. Como Intacto, la película más relevante de la historia de Canarias si por nominaciones se cuenta.

Eusebio ayudó a que la suerte, por una vez, se inclinara hacia el talento.