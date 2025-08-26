La Sinfónica de Tenerife inicia su gira en la Península

La Sinfónica de Tenerife comienza esta semana la gira con dos citas de alto perfil. La formación isleña estará el jueves en el 74º Festival Internacional de Santander y un día más tarde participará en la 64ª edición del Festival de Pollença. La orquesta actuará en ambos escenarios bajo la dirección de su director honorario, Víctor Pablo Pérez, y con Paul Lewis como solista.

El programa en ambas citas se abrirá con el Concierto para piano nº 5 en mi bemol mayor, Emperador, op. 73, de Ludwig van Beethoven, y continuará con la Sinfonía n.º 9 en mi bemol mayor, op. 70 de Dimitri Shostakóvich. Además, en Pollença, se incorpora la Marcha fúnebre de The Great Citizen, op. 55, en el marco de la conmemoración del 50º aniversario del fallecimiento del compositor ruso.

«Estamos reposicionando a la Sinfónica de Tenerife como una de las orquestas referenciales en España, actuando de nuevo en los principales escenarios y festivales», señala el consejero de Cultura y presidente del Patronato Insular de Música, José Carlos Acha. De este modo, la gira se inscribe en la estrategia de proyección de la orquesta, que en 2025 ha retomado su presencia en plazas clave, reforzando su visibilidad y su conexión con públicos diversos.

El regreso al Festival Internacional de Santander tiene un significado especial para la Sinfónica de Tenerife ya que hará posible que la formación vuelva a la Sala Argenta del Palacio de Festivales 26 años después de su última aparición en 1999, nuevamente con Víctor Pablo Pérez al frente. La presencia en Santander refuerza la relación histórica de la orquesta con los grandes escenarios estatales y subraya una línea artística que combina repertorio nuclear con lecturas contemporáneas. Un día más tarde, el debut en el Festival de Pollença trasladará el mismo programa al emblemático Claustro de Santo Domingo, una de las sedes culturales más reconocibles del verano balear. Esta cita permitirá proyectar la sonoridad de la orquesta en un entorno patrimonial de primer orden.

Con la temática Visionari@s, la temporada 2025/2026 de Sinfónica de Tenerife arrancará el 12 de septiembre en el Auditorio de Tenerife con el programa Todo sobre mi Mozart, junto al violinista Renaud Capuçon. La campaña de abonos ya supera las cifras de la temporada anterior, que cerró con un 20% de incremento de público, señal del impulso y la confianza del público en el proyecto. Con Pablo González como director principal invitado, esta temporada presentará una programación de alto voltaje artístico.