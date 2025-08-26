La actriz tinerfeña Amanda Graner debuta con su webserie ‘The Goodbye’

La actriz tinerfeña Amanda Graner triunfa con su primera serie. The Goodbye es el nombre del proyecto puesto en marcha junto a su compañero Utsav K y que ya ha recibido tres nominaciones en Festival Internacional de Cine Love & Hope Barcelona (L’HIFF), donde optan a llevarse los galardones de Mejor webserie, Mejor actriz y Mejor producción. Esta webserie, estrenada el pasado mes de mayo, se proyectará además en la cita internacional el próximo 4 de octubre, en el Cine Maldà. También se encuentra nominada en varias categorías en el Tijuana Vertical Film Festival en México, donde será proyectada el próximo sábado 30 de agosto.

Esta web serie ya se puede ver a través de Youtube e Instagram y es el primer proyecto dirigido y protagonizado por la joven actriz tinerfeña de 30 años. Chloe García (Amanda Graner) y Armaan Kohli (Utsav K) son los protagonistas de esta historia que muestra el último viaje al aeropuerto antes de que la pareja se separe. Atrás quedarán los sueños y quizás algo más que una amistad avanza la sinopsis.

La novedosa serie, que consta de 12 capítulos, se diferencia porque está rodada con un teléfono móvil en formato vertical, ya que ha sido diseñada exclusivamente para que el público la pueda disfrutar desde su teléfono móvil, sin necesidad de tener que girar la pantalla. Los episodios oscilan entre los 50 segundos y los dos minutos, por lo que el resultado final, si se visionan todos seguidos, es de unos 16 minutos.

Desde Los Ángeles

Amanda Graner explica que este proyecto surgió tras conocer a Utsav K en el Instituto Lee Strasberg de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde ambos cursaban sus estudios. «Me di cuenta de que allí estaba muy extendido el formato vertical, aunque en España no se vea tanto aún», relata la joven tinerfeña quien se centró en ofrecer un contenido que a ella misma le resultara atractivo. «Queríamos llegar a una audiencia con la que nos sintiéramos identificados y ofrecerles cine a través de su teléfono móvil», expresa ahora desde Canarias.

Cartel de la webserie. / El Día

La serie relata, en parte, la historia de la propia actriz tinerfeña puesto que se rodó en un solo fin de semana justo antes de que volara de vuelta al Archipiélago, tras terminar su formación en Los Ángeles el pasado mes de marzo, tal y como se relata a través de la pantalla. Tras esas escasas horas de grabación, la joven volvió a su isla natal y aquí montó la serie, que se estrenó unos meses después con gran aceptación por parte del público y del sector, que ya ha demostrado su opinión al respecto tan solo con las nominaciones recibidas hasta el momento. Ambos creadores están emocionados con la acogida de la serie porque fue rodada de manera independiente, con un presupuesto y equipo mínimos, y con ellos mismos como guionistas, directores y actores.

Próximos proyectos

Este ha sido el primer proyecto en el que han colaborado los dos actores pero tras su estreno y repercusión tienen claro que no será el último. De hecho, en la actualidad se encuentran inmersos en la preproducción del que será su siguiente proyecto y esperan, además, poder realizar una segunda temporada de The Goodbye. En este sentido, Amanda Graner avanza que la acción podría trasladarse en esta ocasión a España para continuar con la grabación.

Amanda Graner. / El Día

Para la creación de esta serie, los jóvenes actores han dado forma a la productora Muvifair, que ahora aspira a consolidarse como una de las primeras plataformas de series verticales para ofrecer contenido relevante y cautivador, ya que, recuerda Graner, se trata de una industria en auge en países como Estados Unidos o China, y que seguro que no tarda en explotar en España. El dúo bromea con que les gustaría «convertirse en el HBO de las series verticales».

Formato vertical

De hecho, la tinerfeña destaca que, en el caso del Festival L’HIFF, es la única producción que compite y que ha sido realizada en formato vertical. Además de esa forma de presentar la historia, Graner también destaca el tiempo de los capítulos y reflexiona que, «cuando nos ponemos a juguetear con el móvil, muchas veces no prestamos atención durante demasiado tiempo y por eso no hemos querido hacer capítulos de más de un minuto de duración».

Utsav K. / El Día

De este modo, la joven actriz ha tenido que ampliar sus tareas para llevar a cabo este primer proyecto cinematográfico. «Nunca me había imaginado escribiendo o dirigiendo», reconoce Graner quien añade que «me parece muy complicado escribir guiones y me da incluso miedo llegar a plantearme si son buenos o no». A pesar del vértigo, los buenos resultados obtenidos con este primer proyecto animan a la tinerfeña a continuar por esta senda porque, sentencia, «no podemos estar todo el tiempo esperando a que nos llamen para participar en series o películas y, si no nos llaman, tendremos que crear nuestras propias oportunidades». Ocupar el cargo de directora también ha sido un reto para la joven, quien no obstante celebra haber coincidido con Utsav K, ya que habían trabajado juntos con anterioridad y «ha sido realmente fácil».