El actor tinerfeño Álex García despide a su gran amor, Verónica Echegui

El cine español llora la pérdida de Verónica Echegui, fallecida el domingo a los 42 años tras varias semanas ingresada en el Hospital 12 de Octubre a causa de un cáncer. La protagonista de Yo soy la Juani (2006) había mantenido una relación sentimental con el también actor tinerfeño Álex García durante más de diez años, el que fue su gran amor. Durante más de una década fueron una de las parejas más sólidas y admiradas del panorama cinematográfico español.

Echegui y García comenzaron su relación en el año 2010, tras conocerse en el rodaje de Seis puntos sobre Emma, película dirigida por el canario Roberto Pérez Toledo y rodada íntegramente en Tenerife. Echegui interpretaba a una mujer ciega en busca del padre perfecto para su futuro hijo, y que acabó siendo interpretado por Álex García. Más tarde también compartieron pantalla en No culpes al Karma de lo que te pasa por gilipollas (2016).

Aunque su relación siempre se mantuvo fuera del ojo público, no dudaron en mostrar su afecto en ocasiones especiales. Uno de los momentos más emotivos se vivió en los Premios Goya de 2022, cuando Verónica Echegui, al recibir el galardón a Mejor dirección de cortometraje por Tótem Loba, dedicó unas palabras cargadas de cariño al que por entonces era su pareja: «Ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, cuánto me alegro de crecer a tu lado. Te amo».

Hace casi cinco años, cuando García cumplió 39 años, ella también le dedicó unas palabras al actor en sus redes sociales y confesó que «creía que no era capaz de amar», pero luego le conoció. «Éramos dos monos con pistolas, dos inconscientes que ni se olían el viaje que estaban iniciando», compartió en aquel momento.

Al margen de su vida profesional, ambos vivían en la sierra de Madrid, rodeados de animales y con un huerto. Sin embargo, según algunos medios de comunicación, la pareja decidió poner fin a su relación en julio de 2023, después de 13 años de noviazgo. Así lo confirmó el entorno de la pareja en su momento, aunque ninguno de los dos llegó nunca a hablar sobre ello y desde entonces ni a Echegui ni a García se les conoció ninguna otra relación sentimental. A pesar de que su historia de amor terminó de una manera discreta, continuaban teniendo una maravillosa relación y siendo grandes amigos. De ahí que en los últimos tiempos el tinerfeño estuviese incansablemente al lado de la actriz desde que le fue diagnosticado el cáncer que finalmente terminó con su vida.

Aunque no hay imágenes suyas, el tinerfeño permaneció en el Tanatorio de La Paz con la familia de la intérprete desde que sus restos mortales llegaron en la tarde del domingo. A lo largo de estos días, el canario ha evitado ser captado por las cámaras en la capilla ardiente, a la que acudieron Paco León, Cayetana Guillén Cuervo o la también tinerfeña Sara Sálamo.