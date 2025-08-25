Óbito
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, pareja del actor tinerfeño Álex García
La actriz madrileña ha fallecido este domingo tras ser ingresada en el hospital 12 de Octubre
Madrid
La actiz Verónica Echegui ha fallecido este domindo a los 42 años. Según ha adelantado El Mundo, la intérprete madrileña había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermdad.
