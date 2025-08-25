La fiesta de la música alternativa prende El Hierro

La pequeña gran fiesta de la música alternativa en La Frontera, en la isla de El Hierro, el HeroFest, calienta motores para subir el telón de su octava edición los próximos días 12 y 13 septiembre. El municipio herreño despliega un cartel exquisito que combina bandas locales, nacionales, internacionales para volver a consolidar la isla más occidental como el centro neurálgico del pop-rock indie.

Las bandas Lagartija Nick, Crudo Pimento, Thomas Greenwood and The Talismans, Los Bengala, Pumuky, Clavelitos, Naife, Banda Sin Nombre, Duele, Lajalada, Los Blody, Tal!!! y Baked Belda dj conforman la programación de dos días de eclosión sonora en un encuentro multidisciplinar gratuito que, junto a los conciertos en vivo, incorpora arte urbano, exposiciones, mercadillos y actividades familiares.

La propia organización, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Frontera, el Cabildo de El Hierro, el Gobierno de Canarias y la Fundación Cajacanarias, con la colaboración de Incabe, SAO (Servicios Avanzados de Opinión), Transhierro y Viajes Insular, subraya la consagración de un festival que «poco a poco va creciendo» y que brinda «toda una experiencia en una isla como El Hierro, en donde además de los conciertos en su ubicación habitual en Tigaday, se afianza en la jornada del sábado en la zona costera de La Frontera en una ubicación que se dará a conocer en breve, con distintas actividades que harán que disfrutes del entorno de la mejor manera posible en el festival más occidental de Europa».

El cartel

Así, el festival estará liderado por una de las bandas más importantes del panorama nacional, los granadinos Lagartija Nick, que desde su fundación en 1989 no ha cesado de abrir caminos y transformar las reglas de la música independiente, de la conceptual e, incluso, las del flamenco.

Por su parte, los murcianos Crudo Pimento son una criatura extraña en la música española, en la música de cualquier parte, que combinan el blues punzante, el reggae narcotizado, la endiablada improvisación del jazz, y de nuevo el blues.

De origen más reciente, Los Bengala fueron fundados en 2014 en Zaragoza por Guillermann y Borja Téllez, sin más pretensiones que desfogarse y hacer ruido juntos, sin saber que se acabarían convirtiendo en uno de los proyectos de rock más excitantes del momento.

Y la cuota internacional ateriza desde Italia con la banda Thomas Greenwood and The Talismans, cuyo repertorio enhebra un rock psicodélico muy contaminado por influencias setenteras, condensadas en un caldero de neo-psicodelia y sonidos surferos al estilo de la costa oeste, transmitiendo en directo una energía arrolladora.

Uno de los platos fuertes es también la banda canaria Pumuky, que por segunda vez estarán en el HeroFest El Hierro. Aprovechando la salida de su nuevo disco, No Sueltes Lo Efímero, el festival herreño será una de las primeras fechas para que empiece a rodar el disco. Un disco en el que Pumuky regresa a su sonido más característico, aunque nunca abandonado del todo, un slowcore abrasivo de crescendos controlados y textos a corazón abierto, sin filtro alguno, bordeando a veces la intensidad del shoegaze más sucio, en otras ocasiones acercándose a pasajes con impronta dream pop, pero siempre con el sello propio.

Además, el garaje rock de la banda grancanaria Naife, directamente del festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria; el pop rock de Banda Sin Nombre, Clavelitos y Duele, el rock de Los Blody (Fundación Cajacanarias), la psicodelia de Tal!!! y la sutileza de Lajalada, completan un cartel en el que Baked Belda ejercerá de Dj en una nueva edición que promete ser memorable.