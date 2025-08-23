En Isla Cristina
Manuel Carrasco sufre una caída en un concierto en Huelva
El artista se levantó con una sonrisa y continuó con su espectáculo
EP
Manuel Carrasco actuaba este viernes en Isla Cristina, Huelva, en el marco de su ira 'Tour Salvaje' y allí sufría un pequeño incidente encima del escenario. Dándolo todo ante su público, el artista sufrió una caída mientras interpretaba uno de sus temas y que desataba la preocupación entre su público.
Con la sonrisa que le caracteriza, Carrasco se levantó al segundo y siguió con su espectáculo demostrando ante sus espectadores que se había tratado de un traspiés que no había tenido ninguna importancia.
Un momento que se ha hecho viral en redes sociales y que ha servido para que muchos de sus fans hayan creado memes con la caída tirando de sentido del humor. Un pequeño incidente que no frenó la energía del cantante, que además de salir ileso puso a su público en pie con su impresionante show.
- Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
- Con cascadas y especies endémicas: la playa artificial de Tenerife que diseñó César Manrique
- Ni La Gomera ni La Palma: este es el bosque de laurisilva único en Canarias
- Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
- La DGT se pone muy seria: 3.000 euros por no llevar esto en el coche
- Basura, peleas e inseguridad en Santa Cruz de Tenerife: vecinos de la capital denuncian la situación de un solar abandonado
- Los pescadores se quejan de la prohibición de barcos frente a La Mareta con Sánchez de vacaciones: ”Con otros presidentes sí podíamos faenar”
- Detenido un cirujano en Alicante al morir su padre de 94 años tras cortarle varios dedos del pie en la cocina