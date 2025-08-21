Matt Polly (DJ de Village Cuts): «Es emocionante pinchar ante un público entregado al sonido»

El dúo londinense Village Cuts aterriza por primera vez en Tenerife el sábado 30 de agosto para encabezar el cartel internacional del Festival Tropicalia, en La Laguna. La afamada dupla de selectores se ha consolidado en la escena europea gracias a una propuesta que fusiona diferentes sonidos. La propuesta de Michael Elvé y Matt Polly se caracteriza por la energía de sus directos y por incorporar un marcado mensaje social. Fundaron esta alianza en 2018 y desde entonces han experimentado un ascenso meteórico en la escena global. Han girado por Europa y África.

La propuesta de Village Cuts combina música electrónica, afrobeat, dancehall y ritmos caribeños. ¿Cómo se les ocurrió probar con esta mezcla y qué papel juega la diversidad cultural de Londres en esa identidad musical?

La verdad es aún hoy, años después de la formación del dúo, continuamos evolucionando y explorando nuestra identidad musical porque recibimos infinitas fuentes de inspiración. Aunque nuestras raíces están en géneros electrónicos como el house y el UK garage, siempre nos ha atraído la energía, el groove y el alma de artistas africanos, latinos y caribeños que crearon por primera vez los ritmos presentes en la cultura de los sound systems. Lo mejor de una ciudad como Londres es su mezcla cultural porque nos encontramos constantemente rodeados de sonidos de todo el mundo y podemos entrar en contacto con comunidades de músicos muy diversas. Esa fusión ha sido una gran influencia para nosotros y tratamos de reflejarla en nuestras propuestas en directo y producciones.

Sus sets no solo hacen bailar, sino que también tratan de transmitir un mensaje. ¿Cuáles son las cuestiones que les inspiran para incluir una dimensión social en su música?

Nuestros sets pueden llegar a ser una forma muy potente de contar historias, pero también puede ser una forma de evadirnos de la realidad. Con nuestra propuesta, nos gusta dar visibilidad a artistas únicos y encontrar un punto en común, dando a conocer sus historias al gran público, mientras creamos algo fresco que funcione en la pista de baile. Por el camino, nos encanta introducir sonidos que quizá el público no haya escuchado antes, y así lograr sorprenderlos. A veces, la alegría de bailar juntos y compartir ese momento es el único mensaje que hace falta para que sigamos adelante.

Village Cuts se ha consolidado en la escena musical europea. ¿Qué retos y oportunidades han encontrado al llevar un sonido tan global a públicos de distintos países?

Cada público tiene una relación diferente con la música. En algunos lugares, los ritmos que pinchamos ya forman parte de la vida diaria y la conexión es inmediata, incluso más que en Londres. Otras veces, el estilo que proponemos puede ser completamente nuevo para ellos, lo que hace que sea muy emocionante ver sus primeras reacciones. Hemos tocado en todo tipo de lugares, desde ciudades europeas hasta pistas de baile africanas donde ciertos sonidos están muy adelantados, y ambas experiencias son inspiradoras a su manera. Estamos muy agradecidos de haber sido recibidos en todos esos espacios y de sentir ese cariño del público de vuelta.

¿Qué le espera al público de Tenerife durante su sesión de la próxima semana?

Esperamos ofrecer al público tinerfeño mucha energía, mucho movimiento y un viaje musical que los transporte desde Londres hasta Lagos, desde La Habana hasta más allá. Hemos oído cosas fantásticas sobre el Festival Tropicalia y estamos deseando poder vivirlo en persona. Es muy emocionante pinchar ante un público que se encuentra tan entregado al sonido. También tenemos muchas ganas de conectar con la escena musical de la Isla y ver cómo se mezcla con nuestro estilo. Este verano hemos estado haciendo muchos remixes de clásicos junto a nuestras propias producciones y un buen puñado de temas inéditos para que todo el mundo se venga arriba y no haya ninguna excusa.

Michael Elvé y Matt Polly forman Village Cuts. / El Día

¿Qué es, para ustedes, lo mejor de estar sobre el escenario?

Yo destacaría la conexión que se genera, ya sea en un gran festival o en un club pequeño y sudoroso, la vibra es distinta pero la magia es la misma. Me gusta mucho comprobar cómo, personas que no se conocen de nada, se encuentran, bailan y reaccionan igual a un tema. Es una sensación que no puedes vivir en ningún otro lugar.

Sus actuaciones son conocidas por ser vibrantes y enérgicas. ¿Qué elementos consideran esenciales para crear esa conexión tan intensa con el público?

Pinchamos cuando estamos totalmente conectados con el público y sentimos que es capaz de reaccionar al momento. Nunca seguimos una lista de reproducción cerrada, así que la mayoría de nuestros sets son improvisados, uno detrás de otro. Nos ha llevado años desarrollar esa química entre nosotros pero ahora podemos adaptarnos al flujo del otro manteniendo la energía de la sala al máximo. Nos gustan los sonidos potentes con mucho grave, ritmos contagiosos y un amor genuino por lo que hacemos. Eso es la base. No hay mejor sensación que cuando la energía fluye en ambas direcciones, y estamos deseando llevar eso a Tropicalia.