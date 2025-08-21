Manuel Turizo llevará en octubre a Arona su '201 Tour'

El cantante Manuel Turizo llegará el 31 de octubre a Tenerife con su show '201 Tour' para poner a bailar a sus fans isleños.

El concierto tendrá lugar en el anexo de estadio Antonio Domínguez de Arona y, un día después, el colombiano actuará también en Gran Canaria.

En esta gira europea, el artista visitará 15 ciudades españolas, además de otros países como Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Italia y Portugal.

Entradas

Las entradas para disfrutar del show de Manuel Turizo en Tenerife ya están a la venta en la web de tomaticket.es. Las opciones disponibles son:

Early general: 59 euros

Entrada general: 49 euros

Front stage: 89 euros

PMR (Persona con movilidad reducida): 49 euros

Acompañante PMR: 49 euros

Horario

El concierto del próximo 31 de octubre en Arona comenzará a las 21:00 horas, aunque las puertas se abrirán a las 18:00 horas para facilitar el acceso de los asistentes.

Con su inconfundible estilo y su voz única, Manuel Turizo promete una noche llena de energía, romanticismo y ritmo latino. Será una oportunidad única para cantar en directo temas que lo han convertido en uno de los artistas más importantes del panorama musical actual.

Cartel del evento. / E. D.

Tour interactivo

El público tendrá un papel aún más especial en esta gira, ya que podrá elegir canciones del tour. Para ello, solo hay que entrar en la web manuelturizo.com y acceder a "Sé parte del show". Al clicar en votar, se abre un desplegable en el que los usuarios tendrán que dejar algunos datos, incluida la canción que consideran que no podrá faltar en esta gira.

Su apartamento

Aunque pueda parecer extraño el nombre de su gira, Manuel Turizo ha explicado en alguna entrevista que tiene mucho que ver con su vida personal. '201 Tour' puede parecer un simple número, pero, en verdad, es el número de su apartamento, ese lugar que se ha convertido en el epicentro de su creatividad, donde se han escrito todas las canciones exitosas de su carrera.