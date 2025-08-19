La palabra más antigua del mundo

Según Herodoto, un faraón egipcio quiso descubrir el origen del lenguaje con dos niños recién nacidos. Ordenó que nadie les hablara y debían cuidarlos atendiendo a sus primeras palabras para averiguar el idioma original de la humanidad. Cuando un niño gritó «bekos», el faraón identificó el frigiol porque significaba «pan» en esa lengua indoeuropea. Desde la antigüedad, este interés también se refleja en la bíblica Torre de Babel, alzada hasta el cielo, un acto de soberbia para Dios que hizo confundir las lenguas. Zamenhof creará el esperanto unos milenios después para acercar los pueblos.

Un idioma describe el mundo a sus hablantes al percibir el tiempo, los colores o las emociones. En la actualidad, el inglés, el español y el chino son los más hablados de las 6.500 lenguas existentes. Casi 3.000 carecen de escritura y, según un informe de la BBC, durante el último siglo se extinguieron unas 400 y los lingüistas estiman que la mitad desaparecerán a final de siglo.

Una lengua muere cuando carece de hablantes nativos. Sucedió con el amurdag (Australia), cuyo último hablante, Charlie Munguida, falleció en 2021. La Unesco posee el Atlas Interactivo Unesco de Las Lenguas en Peligro en el Mundo. Las causas de estas extinciones se deben a guerras, epidemias (el arauá desapareció por el sarampión en 1877), políticas lingüísticas restrictivas o desastres naturales sobre grupos de hablantes escasos.

La literatura custodia muchos legados y transita como un carruaje de palabras que, además, las crea con atrevimiento, como el audaz Tolkien y sus 15 lenguas

Para algunos antropólogos lingüísticos, las palabras más antiguas han sobrevivido 15.000 años, quizá, desde una lengua común que se diversificó con el deshielo, al expandirse por Eurasia nuestros ancestros. El biólogo evolutivo Mark Pagel ha identificado 23 términos persistentes desde las cavernas. Entre ellos, «madre», «tú», «yo», «no», «quién», «qué», «fuego», «mano» o «negro», esenciales para comunicar y sobrevivir.

La literatura custodia muchos legados. Transita como un carruaje de palabras que, además, las crea con atrevimiento, como el audaz Tolkien y sus 15 lenguas como las lenguas élficas que permiten escribir textos o mantener una conversación. En la obra 1984, de George Orwell, surge la neolengua, sometida a la censura del Gran Hermano. Nadsat es otro en la novela La naranja mecánica, de Anthony Burgess, o el pársel de la saga de Harry Potter. Hasta Julio Verne anticipó, en 20.000 leguas de viaje submarino, un lenguaje musical entre los tripulantes del Nautilus.

¿Cuánta sabiduría se ha vertido al olvido? Siempre me preguntaré qué conversaron nuestros ancestros isleños, de los que apenas ha llegado su voz. Vivimos en la tierra del silbo gomero que habla sobre los barrancos y, les desearé tamaragua, como escribió Marín de Cubas sobre los aborígenes en su Historia de las Siete Yslas de Canaria (1694): «entrando en las Casas ô Cuebas saludan diciendo Tamaragua, y respondia Sansofi, que significa aqui biene el huesped, pues sea bien venido».