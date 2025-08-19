Canarias impulsa las artes escénicas con medio millón de euros

Las compañías y grupos profesionales de las Islas que hayan estrenado obras escénicas durante 2024, o que tengan previsto hacerlo antes del 31 de octubre de 2025, podrán optar a las ayudas que ofrecerá el Gobierno de Canarias en este ámbito. Estas subvenciones están dirigidas a piezas de teatro, danza, circo, artes del movimiento y narración oral, entre otros géneros escénicos. La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, autoriza la inversión de 500.000 euros y el envío de las bases que regirán en esta convocatoria al Boletín Oficial de Canarias (BOC) para su publicación. Mientras, el texto se puede consultar en la página web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), www.icdcultural.org.

La consejera Migdalia Machín afirmó que «queremos que las artes escénicas en Canarias sigan creciendo y conectando con el público, impulsando creaciones que reflejen nuestra diversidad y talento». Insistió en que «apoyar a las compañías y profesionales de las Islas es apostar por una cultura viva, capaz de generar empleo, cohesión y oportunidades para quienes trabajan en ella». Así, las subvenciones están orientadas a proyectos producidos y estrenados en Canarias por empresas, entidades y profesionales de esta comunidad autónoma y la convocatoria será en régimen de concurrencia competitiva. Una vez que las bases sean publicadas, habrá un plazo de 20 días hábiles para presentar propuestas. Al menos el 70% del elenco artístico y técnico deberá estar compuesto por profesionales residentes en Canarias.

El comité de valoración tendrá en cuenta el interés del proyecto; la producción de proyectos de autoría canaria; calidad y coherencia de la puesta en escena, de los aspectos artísticos y técnicos de la producción y de la propuesta de dirección con relación a la propuesta dramatúrgica. También se valorará el interés dramatúrgico del proyecto con relación a aspectos culturales, históricos, sociales y/o de relevancia en Canarias, la originalidad de la propuesta y la generación de derechos de propiedad intelectual. Así mismo, su contemporaneidad, el que incorpore la identificación, investigación, generación y utilización de procesos artísticos innovadores, de nuevos lenguajes y enfoques; así como la inclusión de procesos explícitos de participación de los públicos en aspectos clave del proyecto.

Se tendrán en cuenta la trayectoria de la persona o entidad solicitante, y del equipo, premios y distinciones recibidas, críticas, repercusión del impacto de sus trabajos o coproducciones; así como acciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades, la paridad en la composición del equipo y la accesibilidad del proyecto.

El objetivo es apoyar una oferta artística de calidad, diversa, innovadora y de interés para todos los públicos; facilitar la existencia en Canarias de una diversidad de expresiones artísticas, creativas y culturales; reforzar, estabilizar y diversificar la actividad cultural en las Islas, dinamizar los sectores culturales y creativos para generar valor económico y empleo; contribuir a la cohesión e integración social y avanzar en la consecución de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.