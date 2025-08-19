Auditorio de Tenerife sella su compromiso con el teatro con una programación estable en La Salita

La programación de artes escénicas para la temporada 2025/2026 de Auditorio de Tenerife incluirá 92 funciones y 13 residencias artísticas y laboratorios teatrales y contará con La Salita como un espacio estable de exhibición. Las entradas para las citas de danza y teatro previstas para los meses de septiembre y octubre ya están a la venta y se suman a los 57 conciertos, las 35 representaciones de Ópera de Tenerife y los 25 de la Orquesta Sinfónica que el recinto cultural tinerfeño ha preparado para los próximos meses.

La Salita abrió sus puertas en el mes de octubre del pasado año y durante este tiempo ha ofrecido diferentes funciones mientras se daba a conocer entre el público. A partir del próximo mes de septiembre, contará con una programación estable y semanal. Auditorio amplía así su oferta ya que, como recuerda el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, "siempre nos hemos centrado en las artes escénicas vinculadas al cuerpo, pero percibíamos una demanda ciudadana, que deseaban propuestas de formato pequeño". Por eso, avanza que la programación prevista incluye piezas que no son habituales en el resto de salas de la Isla. Así, en La Salita se podrá disfrutar de piezas de pequeño formato, más íntimo y cercano a los espectadores, "para una experiencia más intensa", concluye Rivero.

Historia y reivindicación

Abrirá la temporada, los días 25, 26 y 28 de septiembre Carmen, nada de nadie, basada en la historia real de Carmen Díez Rivera, la jefa de gabinete de la presidencia del Gobierno de España durante la Transición. En este sentido, Rivero insiste en el deseo de "situar la palabra en el centro de la escena". "Para nosotros, lo importante son los intérpretes de los textos, no buscamos un teatro comercial sino que ofrezca un espacio de confrontación de las ideas". Es por eso que han apostado por piezas como esta de Francisco Justo Tallón y Miguel Pérez García, y que aborda temas históricos.

A lo largo de la próxima temporada, también destacan piezas centradas en los feminismos y las disidencias de los cuerpos, con propuestas como Dysphoria, (22, 23 y 24 de mayo), de María Goiricelaya, o La jácara de los cuerpos imposibles (26, 27 y 28 de junio), de Alberto Velasco.

Investigación

No obstante, La Salita no se presenta únicamente como un espacio de exhibición, sino que surge también para fomentar la investigación y el trabajo de laboratorio. "Queremos dar tiempo, recursos económicos y espacios para que los artistas investiguen y mejoren sus procesos creativos", reflexiona Rivero, quien insiste en que Auditorio de Tenerife "es el mayor centro de producción de Canarias y uno de los mayores de España, y por eso queremos trabajar con los profesionales de nuestra tierra".

Estas residencias artísticas y laboratorios teatrales se desarrollarán entre los meses de septiembre y junio y participarán compañías o artistas como Carmen Fumero, Acerina Amador, Cía La tristura, Delirium Teatro, Daniasa Curbelo y Larisa Pérez Flores, Dailo Barco y Claudia Bliss, Jose Padilla, Cía Delio Island, Mario Vega, Luis O’Malley y Aranza Coello.

El objetivo es, explica Rivero, "no solo generar un nicho de creación artística, sino también vincular a los creadores de Canarias con los de fuera y llevar a cabo coproducciones". El público podrá disfrutar de Las niñas zombie (4 y 5 de octubre) o de La ópera de los tres centavos, una coproducción entre el Teatro Pérez Galdós, Barco Pirata, Unahoramenos y Auditorio de Tenerife del clásico de Bertolt Brecht y Kurt Weill, dirigida por Mario Vega y protagonizada por el músico y compositor Coque Malla que se podrá ver en la Sala Sinfónica el 1 de febrero. Una coproducción es, también, Terra do fogo (12, 13 y 14 de junio) en La Salita. Se trata de una coproducción entre España y Portugal centrada en el drama de los incendios.

Danza

La danza es otro de los ejes centrales de la programación de Auditorio de Tenerife para la próxima temporada. Abre el nuevo curso Peces borrosos, el nuevo espectáculo de la coreógrafa tinerfeña Carmen Fumero y la compañía taiwanesa Chang Dance Theatre. Se trata de una coproducción del Auditorio de Tenerife y Ritmos del Mundo Asociación, que se podrá ver los días 6 y 7 de septiembre en la Sala Sinfónica.

Imagen del trabajo previo de 'Peces borrosos'. / Chen Wei Sheng

Además de propuestas como Prélude, de la francesa Accrorap Company, un trabajo con el que el coreógrafo Kader Attou invita a unos diez bailarines profesionales de hip-hop de la región sur para explorar su universo artístico y que se podrá disfrutar el 26 de octubre, Auditorio de Tenerife ha decidido clausurar su programación para el próximo año con esta expresión artística.

Así, "para el fin de fiesta", tal y como lo define José Luis Rivero, se ha invitado a la compañía de Andrea Peña, que interpretará Bogotá el 30 de junio y 1 de julio y a la compañía de Paloma Muñoz, que hará lo propio el 7 de julio con La Quijá. Por último, la compañía de danza de la ópera de Göteborg, considerada la mejor compañía de danza del planeta, aterrizará por primera vez en Tenerife con tres piezas diferentes. Ofrecerá Hammer los días 11 y 12 de julio y, el día 14, subirá a escena con las piezas Ima y Wild poetry.

Intensidad

Durante la presentación de esta nueva temporada, el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, puso en valor la diversidad y cantidad de programación que el Auditorio ofrece a la ciudadanía de la Isla y, además, aplaudió "todo el trabajo que se hace diariamente, tanto artístico como técnico, y que el público no ve". "Pocos auditorios tienen la capacidad del trabajo que demuestra el nuestro cada temporada", añadió.