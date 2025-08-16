Esther Vilar nació en Buenos Aires en 1935, es una escritora, socióloga, psicóloga y médico germano-argentina, estudió medicina, psicología y sociología, y ejerció la medicina antes de dedicarse a escribir. Autora de libro El varón domado (1971, cuatro años después, el tercer libro más vendido en España), y su continuación El varón polígamo (1974). Cuando publicó El varón domado, se consideró una herejía, el hombre no era el opresor sino un animal de tiro emocional, sexual y económico al servicio de la mujer. Medio siglo después, aquella idea, que fue entonces tachada de fascista y misógina, vuelve bajo formas nuevas y contexto paradójico.

El mundo de 2020-2030 combina un creciente ginocentrismo institucional combinado con un androcentrismo reactivo. En su libro, Vilar identifica una lista de desventajas para los hombres de aquella época: Los hombres hacen el servicio militar; las mujeres no. Los hombres van a la guerra; las mujeres no. Los hombres se jubilan después que las mujeres. Los hombres tienen que someterse a la voluntad de la selección; ellos solo pueden tener los hijos que las esposas escogen. Los hombres alimentan a las mujeres; las mujeres no alimentan a los hombres. Los hombres pueden tener sus hijos a título de préstamo; las mujeres están autorizadas para conservarlos.

La tesis de Esther Vilar se puede definir como sigue: Es absurdo creer que el hombre domina a la mujer porque es físicamente más fuerte. Es el varón quien en nuestra sociedad asume los mayores riesgos laborales y responsabilidad externas. Las mujeres estructuran el sistema social desde el nacimiento, la concepción, la crianza, la educación y las relaciones. El problema de la debilidad de hombre estriba en su instinto protector. Es cierto que el hombre pone las reglas y cree que las domina, pero al final se encuentra preso de sus propias reglas. La hembra finge el papel de sexo débil cuando con el mecanismo de la debilidad controla al hombre.

Después de medio siglo de esa tesis, las cosas han cambiado, y estos roles solo permanecen, guste o no, a nivel de rol arquetípico. A menos que vayamos a sociedades que no sean la del primer mundo, pues en el denominado tercer mundo siguen igual y, es más, con sus mentes bárbaramente colonizadas por religiones primitivas. No hablamos contra las mujeres, a las que hay que amar y proteger, sino contra ese sistema que nos enreda a todos en juegos de poder e hipocresía.

La mecánica descrita por Vilar sigue vigente, aunque ha mutado. El «premio intermitente» ya no es solo al acceso sexual sino al afecto y reconocimiento social en ecosistemas digitales que mezclan likes, validación pública y micro-transacciones afectivas. La Ley de Briffault, algo antigua, de 1927, aunque descrita en un contexto hetero opresivo, sostenía que la hembra fija las condiciones de la asociación, y ahora esa dinámica antropológica se ha trasladado al mercado de las aplicaciones de citas: algoritmos que maximizan la selectividad de la mujer, multiplicando la percepción masculina de ser evaluado como un recurso fungible.

El ginocentrismo 2.0 se manifiesta en políticas públicas, discursos mediáticos, y marcos legales donde la figura masculina se percibe como prescindible o, en el mejor de los casos, como un recurso que debe demostrar continuamente su valor. La misandria, antes un tabú semántico, se filtra en redes sociales y narrativas culturales bajo formas más sutiles, como sátira, el cliché del «hombre inútil» y los estereotipos de «masculinidad incompetente». La reacción es un androcentrismo reactivo que no intenta restaurar el patriarcado industrial del siglo XX pero trata de crear micro-patriarcados simbólicos, comunidades virtuales de “mentores alfa” y discursos sobre automejora masculina que se venden como liberación pero que no pueden evitar replicar el olor a naftlina.

Esta lucha de ejes, lo ginocéntrico y lo androcéntrico, coincide con una revolución silenciosa, el cambio de roles sexuales y reproductivos en un mundo menos reprimido. La liberalización de las prácticas eróticas, el poliamor como horizonte discursivo, o la disolución de fronteras entre identidades sexuales, han creado un nuevo campo de juego donde las viejas armas de manipulación pierden su eficacia. La mujer que ya no necesita usar el sexo como moneda porque su placer es tan libre como el masculino, y se rompe el circuito de condicionamiento pavloviano que Vilar describía. El hombre, que se sabe objeto de deseo sin necesidad de pagar con su vida entera como proveedor económico, ya no entra dócilmente al corral del matrimonio.

No es tanto que el hombre actual se haya convertido en un esclavo del feminismo, sino que huye de su sombra, porque ya no solo compra flores y paga cenas, sino que también rellena formularios emocionales, firma consentimientos informados y, a menudo, recibe un cursillo acelerado de reeducación ideológica por el mero delito de estar vivo. El sexo, antes recurso negociable, hoy es marketing emocional, se da como premio, se quita como castigo, y se muestra como capital simbólico. El ginocentrismo de hoy no es solo patrimonio de las mujeres sino también un negocio de hombres que juegan a ser feministas.

Y ahí entra la izquierda posmoderna, que ha hecho del sexo un «sujeto histórico»… hasta que se apagan las cámaras. Los mismos que claman por abolir la prostitución son los que, con el puño en alto y el whatsapp en caliente, han viajado a burdeles de lujo con dinero público. Los Errejones, los Iglesias, los Monederos, los Ábalos, los Koldos, los Tito Berni… todos han jugado a ser liberadores de la mujer mientras firmaban facturas con olor a whisky y perfume barato. El feminismo financiado por prostíbulos de izquierda.

La hipocresía es transversal. Mientras tanto, la liberalización sexual ha convertido la seducción en un mercado de alta volatilidad, hoy dominas, mañana te doman; hoy eres presa, mañana cazador. El matrimonio como contrato vitalicio se ha desinflado; el sexo como arma de negociación sigue vivo, pero ahora cualquiera puede llevarla cargada. La mujer ya no necesita fingir fragilidad para controlar, y el hombre ya no necesita prometer manutención para acceder al placer. La partida sigue, pero las reglas cambian cada semana.

La verdad incómoda es que ganará la lucha por el control sexual y afectivo quien entienda que el deseo es una moneda de doble cara y que en esta década hipócrita lo único realmente escaso no es el sexo, sino la coherencia y el psicoanálisis de nuestras filias y fobias, pero sin políticos.