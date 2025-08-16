O.M. Domínguez sella el pasaporte Sonora en el escenario del Starlite

A O.M. Domínguez y el conjunto de músicos que le arropa se les ha encogido la etiqueta de «talento emergente». El festival Starlite Occident de Marbella, uno de los más relevantes a nivel internacional en el circuito de eventos de lujo, acogió este jueves el debut del letrista y cantante canario junto a The Village Band, formación grancanaria que este año se impuso en Sonora 2025 y obtuvo el ‘pasaporte’ del certamen para presentarse en la cantera de Nagüeles.

«Fue increíble, nos sentimos muy agradecidos», alcanzar a decir Óscar Domínguez con una clara afonía. «Nos han dado un trato de músicos profesionales, no de teloneros», destaca. En principio, la organización había programado el concierto a las 22.50 horas y, conscientes de que el auditorio fue llenándose durante la tarde, decidieron retrasar el inicio hasta que el aforo del auditorio estuviese completo. «Eso es un acto de preocupación por el artista», reseña.

El cantante O.M Domínguez / E. D.

«Logramos conectar con el público, aunque este a priori no fuera el nuestro. Hubo una conexión y un entendimiento increíble», reseña. Otro episodio delicatesen para la breve pero enjundiosa historia del cantante y la banda, que fue inmortalizado con una fotografía con la mítica banda Los Secretos, minutos antes de tomar el relevo en el anfiteatro.

‘Pasaporte Sonora’

El triunfo en Sonora, fallado en el Auditorio Alfredo Kraus tras dos jornadas de directos, incluía 5.000 euros para un proyecto discográfico y pases directos a otros eventos. Además del salto a Starlite, el ganador obtiene presencia en otros encuentros del mapa canario como el festival Boreal de Tenerife. La fundadora y directora de Starlite, Sandra García-Sanjuán, presidió de forma honorífica el jurado de Sonora y entregó el «pasaporte» a Marbella.

El pase directo se convalida en otros festivales colaboradores del certamen como el Sonidos Líquidos en La Geria (Lanzarote), el Phe Festival de Puerto de la Cruz (Tenerife); el festival Boreal de Los Silos (Tenerife) y su más reciente alianza con el evento marbellero.

El proyecto O.M. Domínguez & The Village Band lo completan Derque Martín (timple), Pablo Roldán (guitarra), Charlie Ayala (bajo), Marcos Pulido (trompeta), Kilian Barrera (batería) y Sara Bolaños (coros), con Armando Drive como productor musical. Al frente, O.M. Domínguez, ojos azules y su ya característico uniforme con camiseta blanca de tirantes y cadena, condujo la banda frente a 3.000 personas, según indica la organización. La propuesta se caracteriza por el diálogo entre el timple y una base rítmica contemporánea, con sonidos un «soul-funk explosivo» al que conectan con la tradición insular.

Por su parte, la cantante y compositora grancanaria Liane, exconcursante de Operación Triunfo, trabaja la contemporaneidad desde una autoría e instrumentación propia que le confirieron el título de subcampeona del Sonora 2025. Al cartel de Starlite acudió por la invitación personal de la organizadora Sandra García-Sanjuán y el miércoles actuó como telonera de Beret.

Resume su experiencia marbellera en «superpositivo»: «El Starlite es un escenario que impresiona, pero que se disfruta muchísimo». La cantante no escatima en mostrar su gratitud hacia el Sonora y la directora del Starlite —«me acogió y me dijo ‘vamos pa’llá’»— y valora especialmente compartir fecha con Beret, a quien conoció en la Academia.

Un gesto que interpreta como el cierre de un círculo y el comienzo de una nueva etapa artística. «Todas las palabras que tengo son bonitas y maravillosas». La presencia de ambos intérpretes augura que las plataformas insulares estén en una etapa de hermanamiento con los circuitos nacionales.

«Los creadores canarios están en un muy buen momento con proyectos destacados gracias a propuestas como Sonora. Es todo un orgullo ver como este proyecto posiciona el talento emergente canario», fundador y productor ejecutivo de Sonora, Santiago Gutierrez, que también se desplazó a la cantera de Marbella.

Ya desde el miércoles, arrancaba toda una expedición canaria de músicos, técnicos, mánagers y gestores con rumbo a Marbella, en donde este mes se celebra cada fin de semana el «mayor festival boutique del mundo», el Starlite Occident.

Por el imponente auditorio del festival han pasado estrellas internacionales como Nathy Peluso, Duki, Nicky Jam, Don Omar, The Beach Boys, Sting, Jamie Cullum o Diana Krall. Durante este verano, se oficializan 50 noches de música que continúan en los próximos días con una sesión de dj de Mario Vaquerizo, el próximo sábado 23 de agosto, o un concierto de cierre con el compositor colombiano Camilo, el 29 de agosto.