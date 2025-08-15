La Otra (cantante): «El arte me sana, me equilibra y me ayuda a crecer; me devuelve a mi cuerpo»

La Otra llega al Festival Boreal y actuará el próximo 19 de septiembre en el municipio de Los Silos, que acoge esta cita anual que va mucho más allá de la música y que se podrá disfrutar entre los días 16 y 20 de septiembre. Isa Casanova es la voz que está detrás de La Otra, y promete aportar a su actuación en Tenerife la «honestidad madurada» que se respira en su último trabajo discográfico, Vuelve. Para su visita a Canarias prepara, además, un aporte elevado de energía divertida y explosiva gracias a la compañía sobre el escenario de la beatboxer y productora Jhana Beat. Este carismático dúo ofrecerá un formato electroacústico en el que prometen complementarse de una manera increíble en el festival silense.

Su compromiso social queda patente en prácticamente todas las letras de sus canciones pero, ¿cuál diría que es el mensaje global que quiere trasmitir a través de sus textos?

Es verdad que muchas artistas tenemos un eje que atraviesa a lo largo de la vida todo nuestro trabajo artístico y, aunque una va evolucionando, matizando o complicando las intenciones de cada nueva obra, yo diría que siempre vengo hablando de una búsqueda y defensa de la comunidad. Y hago hincapié en ello porque creo que vivimos en una sociedad en la que la inercia nos lleva a pensar que realmente la comunidad no existe. También hablo mucho en mis canciones sobre los afectos como un lugar compartido desde el que poder vivir con libertad y belleza.

¿El momento político y social actual que se vive en España supone ahora, más que nunca, una fuente de inspiración para su música?

Yo diría que no. Agradezco mucho el que la música me haya llevado y me lleve a Latinoamérica porque allí puedo aprender mucho sobre esperanza, salud, creatividad y resistencia. Y, gracias a esta oportunidad de ida y vuelta que me da el oficio, aprecio mucho todo lo que me nutre y me ha hecho ser quien soy en Madrid. También es verdad que veo urgente salir del cinismo y el desencanto político que por lo general percibo mucho más en un país como España. Yo también lo vivo, creo que está en el ambiente, nos lo hemos comido. Pero tengo la convicción de que hay mucho por hacer, y muchas maneras de construir nuestro futuro, aunque el mundo esté ahora lleno de monstruosidades.

Se ha dicho que su música reivindica «la dignidad de lo cotidiano». Es un concepto poderoso pero poco explorado. ¿Qué significa para usted esa dignidad y cómo decide qué historias merecen ser cantadas?

Me gusta mucho ese concepto. Yo cuento las historias que percibo, que son colectivas o compartidas, y a la vez me atraviesan. Hay muchas maneras posibles de componer y en la que soy más experta es en este tipo de profundidad realista. Tanto a nivel de letras como a nivel de sonidos. Me interesan las músicas populares y de raíz, y me interesa reflejar también que soy alguien de Madrid, un espacio mestizo y urbano. Pero todo sin pretensiones que me resulten ajenas, pero con un componente fuerte de coctelera. Precisamente eso es lo que yo creo que es Madrid.

En un panorama donde la lucha por derechos suele canalizarse desde el discurso, usted elige el canto. ¿Qué tiene la música que la vuelve una herramienta efectiva?

El arte en general es una forma de hacer magia. La magia puede ser algo así como modificar o acceder a la realidad a través de códigos simbólicos. Los seres humanos existimos en distintas dimensiones: pensamos, sentimos, hacemos, y además somos seres simbólicos. A través de los símbolos y otros códigos que se escapan a lo racional, como por ejemplo los sonidos y por supuesto la música, se mueven fuerzas muy poderosas. La gente que hace política lo sabe. Los dueños de las guerras lo saben también. Y creo que muchos artistas también lo sabemos. A mí el arte me sana, me equilibra y me ayuda a crecer. Me devuelve a mi cuerpo cuando el ruido me está distrayendo. El discurso es importante, pero no es suficiente para sanar.

Para su participación en el Festival Boreal, ha preparado un formato electroacústico junto a Jhana Beat. ¿Qué aporta este concepto a su música y qué tipo de experiencia espera ofrecer al público canario?

Somos como el yin y yan. Jhana es explosiva y yo soy profunda. Mi música tiene muchas palabras, dulzura y sonidos delicados, y el sonido de Jhana es divertido, energético y liviano. Somos dos amigas caminando de la mano, y el viaje que proponemos al mezclarnos es como recorrer todas las emociones en una hora. Suena ambicioso [risas], pero es lo que de verdad traemos. La gente que me escucha ya conoce mi energía pero les sorprende la de Jhana y entonces aparece la fiesta mezclada con la intensidad. Quien venga no va a encontrarse con un concierto de cantautora al uso, sino con una rave de autora.

¿Qué diferencia a Isa Casanova de La Otra?

La Otra es un proyecto artístico y yo soy una persona. Dentro de un proyecto se decide, o al menos se trabaja un concepto. Se muestra una parte, y el arte da la oportunidad de performar o representar cosas que la persona aún no tiene integradas. El arte a veces es solo un trocito de la realidad, y a veces en el arte se amplía la realidad. La Otra es la parte artística de una realidad, y yo soy la persona al completo.

¿Cómo imagina su evolución artística a corto y medio plazo? ¿En qué proyectos nuevos, formatos distintos, maneras de comunicar que todavía no has explorado está pensando?

Precisamente, un poco de todo eso. Espero seguir creciendo como instrumentista y como intérprete, quiero meter cada vez más mi cuerpo y el movimiento en todo lo que haga. También tengo ganas de jugar más y escribir canciones que me permitan hacer todo eso, además de las canciones profundas que siempre me salen y me acompañan desde los inicios. Y me gustaría encontrar otras maneras de seguir haciendo comunidad en torno a mi trabajo, porque ese el sentido final de todo. Estoy trabajando en tres formatos: uno íntimo y precioso que incluye dos guitarras y dos voces; otro formato de dúo electroacústico; y otro más en banda donde mezclamos lo fino y lo energético.