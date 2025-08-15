Tenerife en Salsa, todo lo que debes saber sobre el festival: apertura de puertas, horarios, artistas...

Santa Cruz de Tenerife se convertirá este sábado, 16 de agosto, en la capital de la música latina con la celebración de Tenerife en Salsa. El festival, que tendrá lugar en los aparcamientos del Palmetum, reunirá a leyendas de la música, además de una representación de artistas locales. Es la segunda parte de los dos macro conciertos organizados en Lanzarote y Tenerife por la productora canaria Mesura Ocio.

Las taquillas abrirán a las 16:00 y las puertas a las 17:00 horas. Desde ese momento, el público podrá disfrutar de un programa continuo que llevará el ritmo hasta la medianoche. La apertura musical estará a cargo del reconocido dj y músico Jose Brito, con una selección de clásicos y mezclas que encenderán el ambiente para dar paso a Iván Cacú. Junto a su orquesta, el tinerfeño demostrará que la salsa canaria está más viva que nunca, ofreciendo temas propios que fusionan sonoridades tradicionales con arreglos contemporáneos.

Posteriormente, llegará el turno de Andy Montañez, leyenda puertorriqueña apodada El Niño de Trastalleres, exvocalista de El Gran Combo y Dimensión Latina, con más de seis décadas de trayectoria y una espectacular carrera en solitario. Su repertorio combinará éxitos de su extensa vida artística.

Cartel del evento. / E. D.

Concluida la participación de Andy Montañez, subirá al escenario José Alberto 'El Canario', reconocido por su afinada voz y dominio del son, alcanzó fama internacional como la voz de la orquesta Típica 73 y por su larga carrera en solitario cargada de éxitos.

El cierre estará a cargo de Grupo Niche, referente absoluto de la salsa colombiana fundado en 1979. Su estilo inconfundible mezcla ritmos afrocubanos con letras que exaltan la identidad y el romanticismo.

Tenerife en Salsa ofrece la oportunidad de revivir noches históricas que han hecho de Santa Cruz una referencia mundial para la salsa. Una cita para bailar, recordar y sentir el Caribe en cada compás.

Los artistas

Iván Cacú

Nacido en Santa Cruz de Tenerife, Iván Cacú es una de las voces emergentes más prometedoras de la salsa actual en las Islas Canarias. Su estilo combina la tradición del son cubano con influencias modernas que conquistan tanto a jóvenes como a veteranos salseros. Ha compartido escenario con figuras de renombre en festivales internacionales y es conocido por su conexión directa con el público.

Andy Montañez

Andy Montañez, nacido en San Juan de Puerto Rico en 1942, es apodado El Niño de Trastalleres. Su carrera comenzó en El Gran Combo de Puerto Rico, con el que grabó más de una docena de discos. Posteriormente, se unió a La Sonora Ponceña antes de iniciar una exitosa trayectoria como solista. Su repertorio incluye boleros, guarachas y salsa romántica, y ha sido galardonado con numerosos premios internacionales, siendo un embajador incansable de la música de su tierra.

José Alberto 'El Canario'

Nacido en República Dominicana y criado en Nueva York, José Alberto 'El Canario' es una de las voces más reconocibles de la salsa. Alcanzó fama como vocalista de la Orquesta Típica 73 en los años setenta antes de iniciar una prolífica carrera en solitario. Conocido por su afinación perfecta y su capacidad de improvisar soneos, ha grabado más de 20 discos y colaborado con estrellas como Oscar D’León, Celia Cruz y Tito Nieves. Su apodo proviene de su timbre claro y melodioso.

Grupo Niche

Fundado en 1979 en Cali, Colombia, por Jairo Varela y Alexis Lozano, Grupo Niche es uno de los pilares de la salsa a nivel mundial. Su sonido mezcla ritmos afrocubanos con letras que exaltan el amor, la nostalgia y la identidad latina. Temas como Cali Pachanguero, Una Aventura o Gotas de Lluvia se han convertido en himnos internacionales. La agrupación celebra este año su 45 aniversario con el Legacy Tour, llevando su historia y energía a los escenarios más importantes del mundo.

Horarios 19:00 horas: Iván Cacú 19:55 horas: Andy Montañez 21:05 horas: José Alberto 'El Canario' 22:35 horas: Grupo Niche *La previsión de horarios podría variar en función de cambios de escenografía y por decisión de artistas y público.

El evento cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de Canarias, la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Turismo de Tenerife, y marcas comerciales como Arimotor, Grupo Ibarra Alimentación, El Día y otros medios locales.

Los puntos de venta de las entradas, junto a la plataforma online tomaticket.es, están repartidos en distintas zonas de la isla: Academia Pura Salsa, Arepera Orquídea, Marlene Eventos, Arepera Grill y Más, Multitienda 24 horas, Rancho Canario y Multitienda Olympo. También se podrán adquirir localidades en la taquilla del recinto ubicado en los aparcamientos del Palmetum el mismo sábado.