Hammerhøj, la firma de bolsos tinerfeña que triunfa en las Fashion Week

"Hacemos bolsos para una mujer que quiera que hablen de ella. Una mujer con carácter y que quiera contar una historia a través de su estilo". Así define Raquel García Hammerhøj su firma de bolsos, una iniciativa que estos días traspasa las fronteras tinerfeñas para llegar hasta Dinamarca, donde ha participado en la Copenhagen Fashion Week, acaparando todas las miradas y haciéndose un hueco en las principales publicaciones de moda de todo el mundo. Una década ha sido suficiente para que esta marca de bolsos y calzado se consolide en el Archipiélago, con un trabajo artesanal, cuidado y original que busca acompañar a la mujer de hoy en día.

Nacida en Tenerife, la madre de Raquel García llegó a la Isla cuando era muy pequeña junto con su hermano y su madre, que era danesa. La relación de García, de 36 años, con el mundo de la moda comenzó a fraguarse cuando era muy pequeña ya que, junto con su hermano, fue modelo infantil y participó en desfiles y catálogos de moda. Tras la separación de sus padres, decidió irse a vivir con su abuela y comenzó a trabajar. Estudió en la Universidad de La Laguna (ULL) la carrera de Relaciones Laborales mientras compaginaba sus estudios con la vida laboral y, tras cursar el Máster en Prevención de Riesgos Laborales, comenzó a trabajar en una oficina, pero pronto descubrió que esa no era su pasión. Se dio cuenta, relata, mientras realizaba el Camino de Santiago.

Marcarse objetivos

"Aquella experiencia me demostró que, con esfuerzo, los objetivos se pueden alcanzar", reflexiona la emprendedora que resume: "Hice el Camino en septiembre y en noviembre ya estaba dada de alta como autónoma". Y lo hizo aunque no contaba con un colchón económico que le permitiera sacar adelante este proyecto con tranquilidad y solvencia. Pero reflexiona: "El tiempo es dinero, y todo el tiempo durante el cual puedas desarrollar tu actividad es una inversión que estás haciendo en ella. A veces, cuando no cuentas con la suficiente economía, no te queda otro remedio que dedicarle mucho tiempo, y eso fue lo que yo hice".

Pero la aventura empresarial de Hammerhøj surgió en un primer momento como un taller de confección de alpargatas. Todo lo ha hecho de manera autodidacta, a través de lo que aprendía en internet. "Siempre me han gustado las manualidades pero jamás había cogido una aguja antes de ese momento", comenta la tinerfeña quien pasó dos años trabajando en el salón de su casa con una máquina de coser semindustrial, "porque no me alcanzaba el dinero para una industrial".

Sin embargo, pronto comprendió que las alpargatas tan solo se vendían bien en una época determinada del año, por lo que necesitaba otro producto que le permitiera estar presente en una campaña tan importante como la de Navidad.

Los bolsos

"Me di cuenta de que la gente era capaz de invertir cierto dinero en un bolso, que es un producto que dura mucho más tiempo", y por eso comenzó con esta aventura. Junto con Michelle Abad y Andrea Rodríguez, inició el diseño de bolsos en un taller lagunero que hace dos años dio paso a una tienda abierta al público en el centro del casco histórico (calle Tabares de Cala, 5) y que se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la moda hecha a mano.

Hammerhøj es una marca de bolsos para mujeres que tienen confianza en sí mismas pero, ante todo, la emprendedora tinerfeña afirma que "hacemos bolsos para que sean utilizados y, a poder ser, todos los días". Por eso, cuentan con todo tipo de diseños "aunque sean pequeños, tratamos de que sean lo más cómodos posible y los grandes, igual, como el modelo Regaliz", ideado para desplazarse lo más cómoda posible por los aeropuertos.

Raquel García Hammerhøj con uno de los bolso de su firma. / El Día

Reconoce que fabricar sus bolsos desde Canarias "es una batalla constante" y, aunque durante mucho tiempo realizaron el proceso íntegro en su taller, desde hace unos meses llevan a cabo parte de la fabricación fuera porque "seguir creciendo es inevitable y creo que hay que hacer lo que sea mejor para la marca". Junto a ello, salir de Canarias y darse a conocer fuera de las Islas "ha sido complicado" y por eso Raquel García no duda en llamar la atención sobre las dificultades a las que se enfrentan los emprendedores del Archipiélago, que ven duplicados y multiplicados los gastos de transporte para la fabricación de sus productos y, por último, para su venta.

Repercusión internacional

En los últimos tiempos, la marca Hammerhøj ha tenido la oportunidad de participar en importantes eventos como la Semana de la Moda de Madrid o de Milán, y más recientemente en la de Copenhague que, asegura Raquel García, ha sido hasta el momento la más afín a la filosofía de su línea de bolsos. "Es la semana de moda del street style, de la moda para llevar y que se puede comprar", reflexiona la emprendedora quien destaca además la faceta emocional de esta cita, que le ha permitido llevar el apellido de su abuela, a través de su marca, al sector de la moda internacional.

Hammerhøj ha participado en esta Fashion Week con 25 bolsos que han repartido entre las influencers que han asistido a la cita y, además, ella ha podido acudir a diferentes actividades y desfiles que tuvieron lugar a lo largo de varias jornadas en la capital danesa. Además de por la influencer tinerfeña Marilyn’s Closet, ha estado acompañada por el Chiquiplátano su mejor aliado para dar a conocer su marca fuera de las fronteras canarias. Se trata de un colgante para los bolsos con la forma de la emblemática fruta isleña y que se ha convertido en el mejor embajador de la marca.

Raquel García exprime estos días sus vacaciones en Dinamarca antes de volver a la Isla para reabrir su tienda lagunera el próximo día 25 de agosto. Desde ese día se pondrá a trabajar en la campaña de Navidad porque si se vuelve a repetir el éxito del pasado año, la joven sabe que no va a tener ni un minuto de respiro hasta el próximo año.