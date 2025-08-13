Phe Gallery reflexiona sobre la crisis ambiental en Canarias desde la mirada de 18 jóvenes artistas

La situación ambiental de Canarias centra la nueva edición de Phe Gallery, la muestra expositiva que marca el inicio cada año de Phe Festival en Puerto de la Cruz. Un total de 18 propuestas reflexionan sobre estos y otros temas actuales en el Castillo de San Felipe hasta el 7 de septiembre. La iniciativa pone de manifiesto en esta ocasión que el arte va mucho más allá de la creación pictórica, puesto que las más variadas expresiones se reúnen para dar forma a un laboratorio de pensamiento visual y sirven de herramienta de observación crítica, poética y política.

Esta es la octava edición de la propuesta artística de Phe Festival, que este año cumple su décimo aniversario. La comisaria Beatriz Roca, quien está acompañada por un equipo curatorial formado por Elena García, Estefanía B. Flores Federico García Trujillo y Marta Glez. Carballo, considera la cita como "una cartografía crítica sobre las tensiones que atraviesan nuestras Islas desde una sensibilidad contemporánea" y "busca activar nuevas miradas sobre el presente insular, desde una generación de artistas que, a través de la práctica creativa, ensayan formas de adaptación, cuidado y cuestionamiento".

18 propuestas

Rubén Guedes, Elena Casanova, Marina Valls, Elizabeta Elisheva Povilaite, Marina Sunyer, Ventura Martín, Rosa P. Almeida, Davi Kabaro, Suturadas, Belén Santiago, Irene Suárez, Tania García García, Julia María Martín, Andrea Allgayer, densO, Adriana Fagundo, Darío Machín y Iguesïto son los artistas seleccionados para exponer en esta edición de Phe Gallery, que se inauguró el pasado viernes 8 de agosto en una velada de rotundo éxito dada la asistencia de público y que cada año marca el inicio de una nueva edición del festival portuense.

Así pues, Phe Galley continúa creciendo con el paso de los años, no solo con la participación de un mayor número de artistas y asistencia de público sino que además en esta ocasión acoge otras propuestas que van más allá de las artes plásticas. Así, durante la inauguración, por ejemplo, se contó con la participación de Élida Dorta & Román Brito, que ofrecieron la performance Emerger.

La 'performance' de Élida Dorta y Román Brito. / Alejandro Amador

La propuesta capitaneada por Beatriz Roca y su equipo curatorial busca hacer hincapié en los problemas generados por el cambio climático, la importancia de garantizar la sostenibilidad y llamar la atención sobre la crisis marítima y biológica que afecta al planeta en la actualidad. "No podemos darle la espalda a todas estas realidades y creo que los artistas tenemos la responsabilidad de darles visibilidad y hacer una leve crítica sobre todo lo que está ocurriendo", reflexiona la comisaria de la muestra en la que destaca la vertiente multidisciplinar ya que, explica Roca, tan solo hay un óleo sobre lienzo en esta edición de la exposición, en la que hay piezas instalativas, videoarte, fotografía, arte textil y objeto encontrado.

Una idea, diferentes visiones

A través de esta serie de propuestas, los artistas abordan temáticas como la acumulación de residuos y el reciclaje, la sobreexplotación del litoral, la vulnerabilidad de la biología marina, la erosión del paisaje costero o las tensiones entre la industria turística y la sostenibilidad. Y con todo ello, los creadores proponen un juego con el que no solo se lo pasan bien, sino que también entretienen al público y, al mismo tiempo, lo hacen reflexionar.

Una de las propuestas de la exposición. / Alejandro Amador

Para la propia Beatriz Roca también ha sido un juego ya que el proceso de convocatoria abierta para participar en la exposición provocó que cada apertura de los sobres fuera un auténtico descubrimiento para ella. "A medida que iba viendo las propuestas, fui construyendo la idea de la exposición", recuerda la comisaria, quien asegura que no ha tenido prejuicios a la hora de aceptar las propuestas más variadas.

Reflexión

Así, esta muestra toma más relevancia aún en un entorno como Puerto de la Cruz ya que invita a reflexionar sobre el impacto del turismo de masas en Canarias y como las tendencias han ido variando a lo largo de las décadas, con sus claras consecuencias para el territorio canario.

La muestra se completa con actividades paralelas, como los Gallery Talks, unos encuentros que tendrán lugar el próximo viernes día 22 de agosto, a las 17:00 horas, y que acercarán al público la propuesta de tres de los artistas participantes. Además, se grabará un pódcast durante la tarde.