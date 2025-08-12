Música
Taylor Swift anuncia un nuevo disco: 'The Life of a Showgirl'
La cantante estadounidense reveló con un vídeo en las redes sociales la noticia del lanzamiento del álbum, aunque sin concretar la fecha
EFE
La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado que publicará próximamente, aunque aún no se ha precisado la fecha, un nuevo álbum, el duodécimo, que se titulará 'The Life of a Showgirl'.
El título del álbum fue anunciado en un podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que "esa no es la fecha del lanzamiento", que tiene que ser confirmada.
En el vídeo publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano Jason. En el vídeo se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.
Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de 'New Heights', como se titula el podcast de su novio Travis.
'The Life of a Showgirl' es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour.
El decimoprimer album de Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department', que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.
