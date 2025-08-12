Museos convoca el certamen fotográfico Naturajazz 2025

Museos de Tenerife convoca el concurso para la selección de los proyectos fotográficos que formarán parte de la XII edición del Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, Naturajazz 2025, un evento anual que se celebra en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, (MUNA).

Los proyectos seleccionados serán proyectados durante el próximo mes de noviembre, en gran formato, mientras en los patios del museo suena el mejor jazz en vivo, tanto internacional como de las talentosas bandas locales.

Los profesionales y aficionados a la fotografía de la naturaleza interesados en participar en el certamen podrán enviar sus solicitudes desde este martes 12 de agosto, hasta el 28 de septiembre de 2025, a las 22:00 horas (GMT), a través de la página oficial del evento www.naturajazz.org, donde tienen a su disposición las bases del certamen.

La temática, igual que en ocasiones anteriores, se centrará en la fotografía de la vida salvaje en todas sus formas, excluyéndose aquellas imágenes de animales en cautiverio, mascotas o ganado. Tampoco se podrán incluir fotografías de entornos creados o transformados por el ser humano. Sólo se admitirá la figura humana en los proyectos de fotografía subacuática como elemento de referencia.

En esta XII edición, Naturajazz 2025, incorpora por primera vez la categoría de fotografía aérea, exclusiva para capturas realizadas sobre el territorio de las Islas Canarias. Se aceptan imágenes tomadas mediante drones, aviones, helicópteros, globos u otros dispositivos que permitan perspectivas aéreas inéditas. Esta nueva categoría ofrece una mirada innovadora y espectacular de los paisajes y la naturaleza insular.

Además, el proyecto ganador en fotografía aérea deberá aportar la georreferenciación de sus imágenes, contribuyendo así a las actividades científicas y divulgativas del Organismo Autónomo de Museos y Centros.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destacó la excelente acogida que tiene este certamen «consolidándose año tras año como un referente internacional en el mundo de la fotografía de naturaleza». «El éxito del concurso refleja el compromiso del Cabildo de Tenerife por fomentar la cultura y apoyar a los fotógrafos e investigadores».