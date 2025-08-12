Canarias impulsa el cine y las series locales con una inversión histórica de 3 millones de euros

El Gobierno de Canarias ha anunciado una inversión cercana a los tres millones de euros en ayudas para el sector audiovisual, con el objetivo de reforzar la producción de cine y series con identidad canaria. Esta iniciativa pretende apoyar a productoras y profesionales locales para que desarrollen proyectos que reflejen la cultura y creatividad de las islas.

Subvenciones para producción, coproducción y desarrollo

La consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha firmado recientemente la orden que establece las bases reguladoras de estas ayudas. El presupuesto se reparte en cuatro líneas principales:

1.280.000 euros para producción de largometrajes y series.

para producción de largometrajes y series. 1.000.000 euros para coproducción minoritaria.

para coproducción minoritaria. 340.000 euros para el desarrollo de proyectos.

para el desarrollo de proyectos. 180.000 euros para producción de cortometrajes.

Además, se prepara una nueva línea específica para apoyar la escritura de guiones de autoría canaria, con un fondo de 125.600 euros.

Fomento del empleo local y calidad artística

Para optar a estas subvenciones, las productoras deben estar inscritas en el Registro de Empresas Audiovisuales de Canarias y contar con al menos un año de antigüedad en el caso de producción. También se valorará la presencia de profesionales canarios en puestos clave y se otorgarán puntos adicionales a aquellos proyectos que integren a más personal local.

El proceso de selección lo llevarán a cabo comités externos compuestos por profesionales reconocidos del sector audiovisual, que evaluarán aspectos como la calidad artística y el potencial creativo, así como la solidez financiera a través de coproducciones o preventas.

Plazos y gestión de las ayudas

El plazo para la ejecución de los proyectos será de cuatro años para producciones y coproducciones minoritarias (hasta noviembre de 2028) y de tres años para desarrollo y cortometrajes (hasta octubre de 2027).

Las solicitudes se presentarán únicamente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, con un plazo de 20 días hábiles tras la publicación oficial en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Toda la información y la convocatoria están disponibles en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).