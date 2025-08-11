Artizar se convierte en la primera galería canaria en abrir en Madrid

La tinerfeña Galería Artizar va a tener una segunda sede en Madrid. La histórica sala lagunera firma así un hito histórico: una sala netamente canaria consigue abrir sus puertas en la capital impulsada por la necesidad de seguir promocionando la labor de los artistas de las Islas.

¿Cuándo abrirá?

Es la primera galería canaria que logra dar este paso. El próximo 11 de septiembre, coincidiendo con el inicio del calendario artístico en la capital y con el programa Apertura Madrid Gallery Weekend, Artizar presentará oficialmente su nuevo espacio.

¿Dónde está?

Está situado en la calle Doctor Fourquet número 6, una de las arterias principales del arte contemporáneo en España. «Esta inauguración representa no solo un paso importante en la trayectoria de la galería, sino también un posicionamiento necesario dentro del ecosistema artístico nacional», explican sus responsables, los hermanos Pedro y Frasco Pinto.

La historia de la sala

Fundada en 1989 en La Laguna (Tenerife) por Carlos E. Pinto, padre de los actuales gestores, Artizar se ha levantado durante más de tres décadas como un proyecto «independiente y comprometido con el arte contemporáneo» que ha logrado consolidarse como uno de los espacios de referencia en el Archipiélago. La clave, explican: establecer un diálogo constante «entre las prácticas artísticas locales, nacionales e internacionales». No en vano, es una galería habitual en encuentros internacionales de arte contemporáneo de la talla de Expo Chicago, en Estados Unidos, o Zona Maco, en México. Además, ha logrado hacerse con un nombre propio en un mercado tan pujante como el latinoamericano representando a creadores tan importantes como los cubanos Roberto Diago o René Peña.

Estado actual del interior de las nuevas dependencias en Madrid, que se someterá a reformas / El Día

Desde sus inicios, Artizar ha apostado por visibilizar el trabajo de artistas canarios, «muchos de los cuales han alcanzado reconocimiento nacional e internacional gracias al impulso sostenido de la galería». El listado de artistas que trabajan actualmente con la sala lagunera incluye, por poner algunos ejemplos, a Carlos Nicanor, Marco Alom, Amparo Sard, Raúl Cordero, Pamen Pereira, Martín y Sicilia, Marta María Pérez Bravo, Santiago Palenzuela, Ubay Murillo, Romina Rivero, José Bedia, Luis Palmero, Laura Mesa, Julio Blancas, Paula Valdeón, Jesús Zurita, Hans Lemmen, Luna Bengoechea, Alejandro Correa, Ángel Padrón, Dave Mckean o José Luis Serzo.

Las dificultades de trabajar en la periferia

Sin embargo, esta intensa actividad de más de 35 años no ha estado exenta de retos. Tal como señalan sus actuales responsables – ya en la segunda generación familiar– «trabajar desde la periferia, especialmente desde unas islas como Canarias, implica lidiar con una visibilidad muy limitada a pesar de la calidad del trabajo, la constancia y el compromiso con los artistas. Abrir sede en Madrid no es tanto una conquista como una rendición estratégica ante una realidad persistente: en el mundo del arte español, si no estás en Madrid, no existes del todo».

Enclave estratégico

La nueva sede de Artizar en la madrileña calle Doctor Fourquet se suma al circuito de galerías más activo y dinámico de Madrid. Estará situada junto al Museo Reina Sofía y en un entorno que concentra algunas de las principales propuestas galerísticas del país. «Este espacio no busca sustituir la sede histórica de calle San Agustín de La Laguna, sino complementarla y ampliarla, con una programación independiente que permitirá a Artizar estar presente de forma más constante en la conversación artística nacional», aclaran.

«Madrid es un espacio de visibilidad, pero también de intercambio, de contactos, de presencia institucional y mediática. No se trata solo de vender, sino de participar activamente en el relato del arte contemporáneo en España y de dar a nuestros artistas las oportunidades que merecen», explica el equipo de Artizar.

Cuatro muestras al año

El nuevo espacio acogerá aproximadamente cuatro exposiciones anuales, que se sumarán a las seis muestras que la galería ya organiza habitualmente en Tenerife. Será, por lo tanto, un programa «dual y complementario» entre ambas sedes.

El momento perfecto

La elección de la fecha de inauguración no ha sido casual. El fin de semana de Apertura Madrid, organizado por Arte_Madrid, es uno de los eventos más esperados del calendario artístico español. «Reúne a coleccionistas, comisarios, periodistas, artistas y público general en un ambiente festivo que marca el inicio de la temporada de exposiciones en las galerías madrileñas», destacan. Así que haber fijado la apertura en estas fechas permitirá no solo dar a conocer este nuevo espacio de sello canario en «un contexto idóneo» sino que es una forma reafirmar el compromiso de la galería «con el diálogo entre territorios».

La generación de los 80

Para la ocasión, Artizar abrirá sus puertas con una selección de obras de la exposición GEN 80, un proyecto colectivo que se presentó originalmente en abril de este año en la sede de Tenerife y que reúne a varios artistas nacidos en la década de los ochenta cuyas trayectorias han consolidado un lenguaje propio dentro del arte contemporáneo canario.

No obstante, esta primera muestra «será solo un aperitivo». Tras el fin de semana de presentación, el local cerrará temporalmente para someterse a una reforma integral con el objetivo de adaptar el espacio a las necesidades expositivas de la galería tinerfeña.

El primero: Blancas

La inauguración definitiva de la sede madrileña de Artizar está prevista para finales de febrero de 2026 con una exposición individual del artista Julio Blancas.