Aarón Gómez: «Si hubiera pensado bien lo que he hecho hoy no estaría aquí»

Atiende una llamada telefónica minutos antes de subirse a un avión con destino a La Palma para disfrutar de una pequeña tregua laboral en compañía de los suyos. Una pausa, que no un periodo de vacaciones «sobrevalorado» de los que tanto se ha hablado tras una reflexión en voz alta realizada por Núñez Feijóo. «No descanso del todo, pero sí que bajo los pistones», matiza Aarón Gómez (Santa Cruz de Tenerife, 1981) sobre su agenda de trabajo estival. Nació en el barrio de Duggi, conocido por sus vecinos como El Monturrio, desde pibe tuvo claro que había un escenario esperándole y en la actualidad es el conductor del programa Una mala noche (la tiene cualquiera), en la Televisión Canaria.

¿Alguna vez pensó que lo suyo iba a tener cierto recorrido?

No pensaban [sonríe]. Tener ese grado de inconsciencia sobre lo que estaba haciendo ha sido uno de mis grandes trucos para llegar «vivo» hasta aquí... Con 16 años no tenía la cabeza demasiado centrada y empecé en esto por culpa de mi hermano, que era el que se dedicaba al teatro. Es el mayor y su influencia resultó determinante, sobre todo, cuando me pusieron a coordinar un grupo teatral en el colegio, es decir, que sin querer acabó siendo el hobby que más me gustaba.

¿Todo esto empezó como un ‘hobby’?

Sí, más o menos. Antes yo había estudiado publicidad y era una de esas personas que creían que el teatro no daba para vivir, pero fue precisamente durante un verano cuando decidí intentarlo con todo para ver si esto podía llegar a alguna parte o no pasaba de una locura pasajera. O sacaba adelante un oficio o lo dejaba de lado mental y espiritualmente. Si hubiera pensado bien lo que he hecho hoy no estaría aquí.

¿El humor se entrena?

Es algo que ha estado presente en mi vida desde que era niño, pero el sentido del humor se entrena. Sí. Hay que trabajarlo para que te salga bien. En casa se consumía mucho Les Luthiers y Monty Python; también mucho producto nacional como Gila, Martes y Trece, Faemino y Cansado... Manolo Viera era otro que no faltaba. Eran propuestas que me cambiaron la cabeza, algo que se convirtió en un código vital para relacionarme con los demás. Soy un obseso de las relaciones que crecen a partir de la honestidad y una sonrisa es algo complicado de fingir, todo lo demás se puede generar de una manera artificial pero cuando una persona ríe ahí hay mucha verdad. La comedia es un lenguaje en el que me encuentro muy cómodo interactuando con la gente.

Con los años se ha vuelto más serio.

Siempre he sido bastante serio [pausa], pero es verdad que con el paso de los años me he vuelto menos osado, que es algo que hecho de menos pero que forma parte del ciclo de una vida en la que te vas calmando y dejando de hacer las cosas a partir del primer impulso. La comedida está denostada como arte, pero al igual que ocurre con los pintores nosotros también tenemos nuestras etapas rojas, azules, grises... El ensayo & error con el lanzas al vacío cuando eres un adolescente es algo por lo que tenemos que pasar todas las personas independientemente del oficio con el que te vayas a ganar la vida.

¿Es osadía o falta de vergüenza?

Más osadía que falta vergüenza, que por otro lado es algo nunca he llegado a sentir en un escenario. Tirarte en paracaídas a los 18 cuesta menos que a los 40. Quizás, todo esté relacionado con ese grado de inconsciencia del que hablamos antes. A medida que conoces mejor las consecuencias que pueden tener tus acciones te las piensas un poco más; sólo un poquito más [ja, ja, ja].

Siempre hay tiempo para todo, ¿no?

Hasta que encuentras su voz, que es algo que no viene de repente, hay mucho tiempo de rebeldía y revoluciones... Cuando era algo más joven ejecutaba la primera idea que se me pasaba por la cabeza, ahora es la décima o undécima. Los filtros van apareciendo a medida que te empiezan a caer años.

Sin borrar del mapa a los que vinieron antes, da la sensación de que ahora mismo en Canarias hay una buena «camada» de humoristas.

Manolo Vieira solía repetir que él estaba solo cuando hacía humor... Más tarde apareció un grupito, pero no había mercado en las Islas y te tenías que buscar la vida fuera. Hoy somos más las personas que nos dedicamos a esto y encima lo podemos hacer en Canarias. Esto nunca fue como lo conocemos ahora, es decir, que hacías un sketch y lo veía tu familia más directa y cuatro amigos. Aunque suene raro, nosotros ya somos unos viejos [ríe] si nos comparan con los integrantes de las nuevas generaciones de humoristas o monologuistas. Eso sí, como coincidamos en el mismo lugar Darío, Omayra, Kike o Petite ponte a temblar. No hay nada peor que una reunión de graciosos. Hemos pasado de ser las eternas promesas a viejos sin pasar por el medio. Creo que la comedia en Canarias goza de buena salud y los que estamos ahora en el escenario estamos dejando un bonito legado para que los nuevos tengan donde jugar.