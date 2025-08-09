Promesas incumplidas

Sea en lenguaje cinematográfico, narrativo o teatral contar historias es lo prioritario para Escalada que se define como adicto a la escritura y por tanto, a la lectura. Los guiones de cortos -puesto que realizó la carrera de Comunicación Visual-, textos teatrales (recalcamos con ímpetu que el término guion debe ser utilizado para los textos de cine y televisión mientras que para el teatro textos dramáticos, textos teatrales) marcan el inicio profesional de su escritura. De su pluma han brotado más de veinte guiones, dos obras de teatro, dos novelas y variados textos de microrrelatos.

En marzo de este año ha salido al mercado su segunda novela publicada, la primera escrita. La primera en publicarse y la segunda escrita dirigida a un público juvenil lleva por título Godo. En todos estos formatos prima la concreción del «incendio interior» de los personajes, sus conflictos, la cadencia de sus frases con licencias literarias y recursos estilísticos que conforman un ágil y dinámico estilo sin descripciones excesivamente detalladas aunque aporta matices.

Las reinas del mar. Memorias de una vida aventurera / Editorial Siete Islas

Desde el enfado y casi como un reproche por las promesas realizadas y no cumplidas a su generación –añadimos «como le ha pasado a todas las generaciones, bueno, algunas ni promesas tenían» - surge Incendio al atardecer. Sus protagonistas, mejor dicho, coprotagonistas poseen diferentes maneras de enfrentarse a su frustración, esto es, dando un portazo a la familia, caminando sin rumbo, echando la culpa a los demás de una existencia anestesiada… personajes desbordados, angustiados en busca de un enfoque vital tras o mientras analizan la sociedad capitalista en la que viven, quizá vegetando en espera de que algo les cambien hasta que en ese proceso no le queda otra a Fede, hilo conductor de esta narración, que reconocerse, reconciliarse con su pasado y presente para ser capaz de seguir adelante, elegir un sendero con madurez. En este tránsito, Fede es acompañado por Pipo, amigo de la infancia cuya máxima preocupación es jugar a la Play, quien lo cobija en su casa tras huir del hogar familiar. Otros personajes como Ena miran para otro lado; ella intenta arrastrar a los demás con sus miserias, su desidia, hastío laberíntico. No lo consigue. Esta novela esconde otros puntos de interés tales como la reflexión sobre amistad, la relación entre generaciones, padres e hijos, nietos con abuelos, la soledad. Desde nuestro humilde entender subyace un tema más profundo y preocupante «la incapacidad de afrontar la realidad, de no buscar soluciones, echar la culpa a los demás, creernos de cristal, la incomunicación, la autocrítica para cambiar el mundo y nuestro mundo, el miedo a ser nosotros mismos, el miedo a los otros, permanecer sin reaccionar ante una vida vomitiva». Este es el incendio interior que arrasa y quema a los personajes tan bien reflejado por la ilustradora Andrea Grande en la portada. Como afirma el mismo autor «el devastador incendio de 2019 que asoló Gran Canaria y que nos desgarró el alma» le sirvió de inspiración. Justifica el autor las decisiones de sus personajes en la ficción, pero en la vida real hay que apaciguar ese incendio interior, así lo afirma el autor en una entrevista.

Escrita en tres meses la novela consta de treinta y cuatro capítulos breves, tres con títulos propios, a saber: El regalo que nunca se abrió, El dormitorio de mis padres, El fuerte que fabricó mi abuelo. Estos junto al epílogo conforman este volumen.

Lectura amena, entretenida. Escalada Galiano nos ha dado el fósforo con el que de forma figurada se destruye lo que no debería quemarse y al mismo tiempo lo transforma en reparador.

Actualmente está inmerso en rodajes, la escritura de guiones y proyectos de teatro.