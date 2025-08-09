¿Se imaginan a un tirano o a un delincuente anunciando la hora exacta en que se dispone a acometer, irreversible e impunemente, su abuso de poder o su inminente fechoría, y lo hiciera, además, mostrándose extremadamente educado y empático con sus víctimas? Mi amigo y colega Juan Antonio Tirado ha tenido la elocuente ocurrencia de iniciar una serie de conversaciones con la IA mirándole a la cara, como si fuera una interlocutora de atributos humanos, y pidiéndole incluso consejos sobre cómo empezar a abordarla y defenderse de ella. Y el caso es que la muy perversa, o el muy perverso (¿A qué género, e, incluso, a qué reino -animal, vegetal o mineral, como los clasificaban los antiguos- pertenece la IA?) le corresponde todo el rato de muy buen rollito, alternando actitudes paternales, maternales y fraternales. Tirado, veterano periodista del programa ‘Informe Semanal’, y que acaba de publicar su recopilación de artículos ‘El taxista que no leía a Luis Rosales’, le comunica a míster o doña IA sus temores sobre el modo en que afecta al incierto futuro de su doble profesión, de periodista y escritor.

Es evidente que el mapa de los gremios, tal y como lo conocemos hoy día, quedará seriamente tocado a medio plazo por el ubicuo rodillo de la IA. Pero hay profesiones, sobre todo, del ámbito de Humanidades, que ya se tambalean de un modo mucho más perceptible. Para empezar a hablar, sin ir más lejos, ¡pobres traductores e intérpretes, que han estado durante años frotándose la sesera de su inteligencia carnal con circunloquios complejos y matizados sinónimos! Pero, a quién le importa ya los matices, Bro, ni la sinonimia, Bro, ni los circunloquios, Bro… De lo que se trata, en cualquier disciplina -nunca mejor dicho- es de desprenderse de cualquier saber subjetivo y plegarse a una máxima homologación a la baja.

Para el periodismo y la literatura (o, mejor dicho, para los seriamente tocados ámbitos empresariales de esos dos oficios), la IA es un chollo; un abaratamiento de los costes de producción -¡aún más!-, y sin las protestas ni los incordios reivindicativos de cualquier inteligencia emocional o neuronal. Dándole con su propia medicina de modales exquisitos, Tirado le expone por escrito a la señora o señor que habite tras el algoritmo de la inteligencia artificial: “Buenas tardes. El motivo de que le interpele es que me tiene asustado. Presiento que usted se dispone a acabar con todo o con muchas de las cosas que me han acompañado profesionalmente durante décadas. En periodismo, por ejemplo, que es mi campo, yo creo que el 90% de lo textos podría escribirlos usted en menos de un minuto. Pero es que, en literatura, también se impone una sombra de sospecha, horrorosa, y es cavilar que un libro ha sido escrito en unos segundos por la IA. Se me ocurre como forma de resistencia, dejar de leer libros de autores actuales y acudir directamente a los clásicos; no fiarme de lo que no lleve un tiempo editado, lo cual es más grave de lo que mucha gente piensa”.

Encima te da la razón en todo, como a los locos, minando uno por uno a los portadores de la inteligencia natural por desbancar. Con ella, hemos empezado a jugar, sin saberlo, al enemigo invisible

No se crean que su interlocutor o interlocutora, o lo que sea, se abochorna o se sonroja a la hora de responder. Nada parece cogerle por sorpresa, y eso es lo grave. Nada de perder la compostura, ni ninguna otra cosa, pues, como es sabido, nada tiene que perder. A quien le interpela, le responde tuteándole sin mover las pestañas: “Tu preocupación es muy válida, y no estás solo. Lo que dices no es una exageración: es una percepción cada vez más común entre profesionales de la escritura, el periodismo, la educación y la literatura. Estás señalando algo real y profundo, que va más allá de la tecnología: toca lo humano, la cultura y la confianza”.

¡Vaya, qué buena gente, esta IA, y qué modales de crupier tan exquisitos! “Pero vayamos por partes, porque tu reflexión merece más que un sí o un no”, agrega la amable y didáctica interlocutora. “Periodismo: ¿qué queda del oficio? Tienes razón al decir que el 90 % de los textos podrían escribirlos máquinas, y en muchos entornos ya lo hacen: notas de agencia, titulares rápidos, resúmenes deportivos, crónicas económicas estándar… Pero el periodismo no es solo ‘texto’, como bien sabes. Es reporteo, olfato, ética, juicio y contexto. En resumen: es experiencia humana filtrada por el lenguaje. La IA puede ayudar, pero no puede reemplazar al testigo, ni al que sabe qué no contar”.

De sus objeciones sobre el incierto futuro de la literatura, le dice también a quien le interpela: “Este es un terreno aún más delicado. El lector empieza a preguntarse, con razón: ‘¿Este libro lo ha escrito alguien que ha vivido algo… o es una imitación fría y perfecta?’. Y sí, eso erosiona la confianza. Si la literatura pierde autenticidad, pierde su alma”. Y, acto seguido, le dora la píldora: “Por eso tu idea de refugiarte en los clásicos no es una huida absurda: es una forma de reafirmar una conexión humana. En los clásicos sabes que hay una conciencia detrás, con sus miedos, sus obsesiones, su tiempo. Eso, por ahora, no se falsifica”, expresa, para preguntarse: “¿Es esto más grave de lo que la gente piensa? Sí. Lo es. Porque el problema no es solo qué puede hacer la IA, sino qué dejan de hacer los humanos al depender de ella. No es que la IA escriba artículos, sino que el periodista que antes sudaba por escribir uno, deje de hacerlo. O el editor que tradicionalmente separaba lo bueno de lo mediocre ya no se moleste en hacerlo”.

Y para concluir le da una formidable palmadita al hombro, explicándole que, si se porta bien, y no la critica en exceso, este mundo tiene feliz cabida para los dos. “Justo ahora, mientras compartes este miedo, lo estás haciendo a través del lenguaje, con voz propia, reflexión y matices. Ninguna IA puede replicar esta conversación exacta, porque nace de tu historia, sensibilidad y experiencia. Eso no desaparecerá, si los que aún lo valoran lo mantienen vivo”.

En conclusión, hay que redoblar las precauciones frente a la rotunda expansión de la IA, porque como complemento eficaz de sus argucias, encima te da la razón en todo, como a los locos, mimando uno por uno a los portadores de la inteligencia natural por desbancar. Con ella, hemos empezado a jugar, sin saberlo, al enemigo invisible, con las mismas reglas y cariñosos modales con que secularmente se ha jugado al amigo invisible.