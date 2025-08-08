Los VII Premios Canarios de la Música vuelven a La Laguna

La ciudad de La Laguna volverá a convertirse en el epicentro del talento musical del Archipiélago. El próximo día 3 de diciembre, el Teatro Leal de la Ciudad de los Adelantados acogerá la séptima edición de los Premios Canarios de la Música. Durante esta gala se reconocerá y celebrará la creación, interpretación y producción del sector y la industria musical de las Islas. La cita regresa este año al emblemático recinto lagunero en donde ya se celebraron en 2018 y 2019 las dos primeras ediciones de estos premios que impulsa cada año la Asociación Premios Canarios de la Música junto a la Radio Canaria con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna y el patrocinio de Munchitos.

La cita del próximo mes de diciembre reunirá a músicos, intérpretes, compositores, profesionales del sector, técnicos, productores, diseñadores, medios de comunicación y público general de las Islas en un acto que reconocerá los trabajos más destacados lanzados en Canarias el pasado 2024 en cuanto a creación, producción, interpretación y difusión musical.

Estos reconocimientos se encargan de visibilizar el trabajo integral y el ingenio de los artistas que mantienen y consolidan el panorama y el entramado de la industria musical en las Islas.

Aguere ya acogió las dos primeras ediciones de la cita, en los años 2018 y 2019

Desde que se celebraran por primera vez en el año 2018, los Premios Canarios de la Música han demostrado ser la herramienta perfecta de cohesión del sector, así como un escaparate de excelencia artística. Impulsados por la Asociación Premios Canarios de la Música, las sucesivas galas de entrega se han llevado a cabo en Tenerife (2018 y 2019), Las Palmas de Gran Canaria (la edición de 2020 se aplazó a 2021 debido a la pandemia y 2022) y Puerto del Rosario (2023 y 2024). De hecho, en su edición más reciente, celebrada el año pasado en el Palacio de Formación y Congresos Fuerteventura, el timplista Hirahi Afonso fue el gran protagonista de la velada al recibir dos de los galardones en las categorías en las que estaba nominado: Mejor canción del año por Lo Puro y Mejor disco de músicas de raíz. Compartieron protagonismo con él otros artistas como Valeria Castro (Mejor disco de pop), Yul Ballesteros (Mejor disco de jazz), Monkey Faces (Rock), Said Muti (Mejor videoclip), Sara Socas (Mejor disco de música urbana), St. Pedro (Mejor artista revelación) y la violinista Rebeca Nuez Suárez, premiada por su labor en las músicas clásicas. En esa última ocasión, fueron 43 los nominados seleccionados entre las más de 280 propuestas musicales presentadas, lo que supuso un récord de participación.

Durante aquella gala también se rindió homenaje a Mary Sánchez, referente de la canción tradicional canaria, que recibió el Premio de Honor por su trayectoria uniéndose a los nombres de Elfidio Alonso, Eduardo Teddy Bautista, María Mérida, Taburiente y Braulio, reconocidos con este galardón en las ediciones anteriores.