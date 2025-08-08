Estos son los artistas canarios que participan en la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur

¿Qué sucede cuando la cultura se genera desde el hemisferio Sur? ¿Occidente influye en la creación artística? ¿Es necesario que los autores que se sitúan por debajo de la línea del ecuador den a conocer su personal discurso? La quinta edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur plantea estas y otras preguntas a los participantes que protagonizan las diversas exposiciones previstas en el más de medio centenar de sedes ubicadas en diferentes países de Latinoamérica. Dinámicas Vertientes. Sur <-> Sur que se inauguró este viernes 8 de agosto en el Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal de Santiago de Chile y reúne a seis artistas de Canarias con siete de Chile e invita a otros de Ecuador, Cabo Verde y República Democrática del Congo que ofrecen su particular visión del mundo del arte a través de su experiencia como habitantes de la vertiente Sur del planeta.

Comisariada por los grancanarios Francis Naranjo y Eduardo Caballero, en el caso de Canarias participan Adrián Alemán, Teresa Arozena, Lecuona y Hernández, Pérez y Requena, Liliana Zapata y el propio Francis Naranjo. La propuesta estará abierta hasta el 19 de octubre con una selección de obras inéditas y, en su mayoría, de carácter instalativo.

Puente

El comisario Francis Naranjo destaca la presencia de artistas docentes que crean un puente entre la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Chile y, por esa razón, la muestra se planteó inicialmente como la oportunidad ideal para generar un diálogo entre los centros académicos de ambas regiones, a los que se suman además Olmedo Alvarado y Rosa Jijón & Francesco Martone, de Ecuador; Yuran Henrique, de Cabo Verde; y el colectivo Kongo Astronauts, de República Democrática del Congo.

Dinámicas Vertientes. Sur <-> Sur se retrotrae a la adhesión de Canarias a la Corona de Castilla en 1496 y recorre además la colonización de las islas de Cabo Verde por parte de los portugueses alrededor de 1462; o las ocupaciones españolas en Ecuador, en 1531, y en Chile, en 1540. Naranjo reflexiona que muchos sitúan el inicio del capitalismo y la globalización en el año 1492, cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, lo que supuso un «quiebre estructural» que dio origen a «una herida, una grieta» que ha dado lugar, con el paso del tiempo, a auténticas asimetrías entre las vertientes norte y sur del planeta.

Más allá de la historia

Con este proyecto artístico, Naranjo propone a los participantes desafiar las direcciones marcadas y reencontrarse con sus homólogos en países de otros continentes. «Nos hemos preguntado si nos encontramos en el hemisferio Sur con una cultura diferente o menor a la que se hace en otros lugares y tratamos de generar un diálogo con el que, de manera controvertida, se puedan advertir los procesos culturales que existen en la vertiente Sur del planeta, y sin tener que recurrir al Norte».

Coincide con sus compañeros de muestra en que «nos alejamos bastante de ciertos procesos más occidentalizados», marcados por la relación con el mercado. Así, para desarrollar este concepto han recurrido a los procesos históricos de colonización en cada uno de los territorios representados y, a través de esas realidades, se han generado piezas sorprendentemente simétricas. «En muchas ocasiones, esas paradojas se desarrollan de manera forzada y afectan a nuestra forma de entender la cultura contemporánea», reflexiona el artista grancanario, quien busca de esta forma «llamar la atención sobre la invasión a la que somos sometidos a la hora de generar producciones que reflexionen sobre nuestro territorio».