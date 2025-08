Wendy Fuentes vive su mejor momento profesional en 'Ponte al día'

El próximo viernes leerá el pregón de las fiestas del municipio en el que creció. Periodista y presentadora del programa de Televisión Canaria Ponte al día, la guanchera Wendy Fuentes (1990) asegura estar viviendo el mejor momento profesional en un oficio que llegó a «congelar» durante un tiempo cuando la crisis golpeó de lleno al sector de la comunicación. «He trabajado de dependienta y llegué a poner curriculums para un puesto de camarera de piso en hoteles», comenta antes de reengancharse a una actividad que la ha convertido en uno de los rostros más conocidos del canal autonómico. «Creí que mi etapa como periodista estaba cerrada».

¿Ser pregonera de las fiestas de La Guancha intimida más que ponerse de lunes a viernes al frente de ‘Ponte al día’?

Pues no le voy a decir que no (ríe)... Pocas veces tendré a un público tan exigente. En el día a día de la televisión mucha gente te idealiza y cree que eres una persona distinta a la que en realidad eres, pero allí van a estar [el viernes, a las 21:00 horas, desde el balcón consistorial que da a la calle Pedro González Yánez] mis familiares, amigos, vecinos... Volver a casa me exige estar a la altura de un instante tan bonito. Sí. Hay nervios y, sinceramente, creo que he soñado con este pregón.

¿Qué le dirá a sus vecinos?

Como una vecina más que ha hecho mucha vida en el pueblo. De pequeña estuve muy vinculada con el mundo del baloncesto, que se convirtió en un deporte clave para mí porque alrededor de él empecé a tejer mis amistades más sólidas. Habrá que tocar varios palos de mi infancia en La Guancha, el arraigo de mis abuelos con el pueblo, el lugar en el que creció mi padre y al que vino mi madre desde El Tanque. Le daré cierto protagonismo al Lomo de La Campana, que es el lugar en el que me crié, pero también citar a personajes que han sido clave en el desarrollo del municipio y que están más próximos a mi generación.

En esos lugares se suele conocer a la gente por ser el hijo o la hija de tal... En este caso, ¿no sé si se ve como «Wendy, la de la tele»?

Hoy soy Wendy la de Televisión Canaria, pero antiguamente era una de las mellizas de La Campana... A mis padres le suelen decir «el otro día vi a la niña en la tele».

Antes dijo que ha llegado a soñar con este momento tras convertirse en realidad, ¿pero esperaba algo así?

No, era algo que no formaba parte de mis mejores sueños. Es más, mediáticamente hablando no esperaba estar viviendo el momento actual. De hecho, cuando acabé la carrera me desvinculé del mundo del periodismo porque la crisis me pilló en medio. Mis raíces son muy humildes, soy hija de un albañil y de una camarera de piso, y no me podía permitir el lujo de esperar a que llegara una oportunidad. Trabajé como dependienta durante varios años, pero una llamada telefónica en 2015 me permitió volver a un mundo que conocía porque hice televisión con Manolo Artiles y Sandro Pérgola.

¿Pensó en resetear su vida laboral?

No sólo lo pensé, sino que lo hice. Hubo un instante en el que creí que mi etapa como periodista estaba cerrada. Llegué a perder la ilusión y estaba desmotivada. Además, ya tenía una nómina, que no era demasiado alta pero me permitía ser más independiente, y me marché al sur de Tenerife. Vi tan negro el mundo de la comunicación que me autoconvencí de que lo poco que hice en él ya era suficiente. Cuando dejé la facultad me fui al sur con un tocho de curriculums y los puse en varios complejos hoteleros para una plaza de camarera de piso. Tenía que salir adelante sí o sí y la solución no pasaba por terminar en una redacción cobrando 400 euros. No me lo podía permitir porque mi padre estaba en paro y mi madre ya no trabajaba.

Nada que ver con el momento que vive en la actualidad en ‘Ponte al día’, ¿no?

Eso es como comparar el día y la noche... Estar en Ponte al día (Videre - Prensa Ibérica) está siendo una etapa de madurez profesional porque por fin he encontrado mi hueco, mi tono, mi lugar... Cuando te embarcas en el mundo de la comunicación hay titubeos que no desaparecen hasta que sientes que estás en el espacio adecuado, es decir, que en estos momentos no existen esas dudas porque sé que estoy en el sitio que quiero estar. Ponte al día es un proyecto versátil en el que puedo combinar la actualidad, el entretenimiento y el servicio público, que para mí es una de las claves del periodismo... Esa labor de acompañamiento es gratificante.

Se le ve feliz.

Cuando estás cómoda y te sientes bien ya sólo puedes tirar pa arriba. Si consigues «bailar» y fluir en un programa sabes que estás en el punto exacto; algo que se convierte en un chute de energía cuando escuchas a una persona decir: «gracias a ustedes mi madre se siente acompañada». Esa labor de equipo es uno de los secretos de Ponte al día.

En La Guancha debe existir algo que hace que unas vecinas sean dos de los rostros más populares de la tele: Wendy Fuentes y Eloísa González o viceversa. Aquí se cumple aquello de pueblo chico, grandes vecinos...

...Ja, ja, ja. Esa comparación o símil es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Lo cierto es que no deja de ser curioso que en un municipio de menos de seis mil habitantes se de un caso similar. Pero también debo decir que, al margen de estos dos rostros conocidos de la tele, en La Guancha han nacido grandes periodistas como Salvador Pérez o Bene Fuentes, que fue productora de Antena 3 TV. Yo me siento orgullosa de mis raíces guancheras y tener la oportunidad de leer el pregón es una gran alegría y responsabilidad.

Pedro Machín y Wendy Fuentes son los presentadores de 'Ponte al día'. / E.D.

Pero alguna receta debe haber, ¿no?

La Guancha es un pueblo que se ha hecho a sí mismo; que siempre ha estado como medio apartado. Eso obliga a sus vecinos a tener que luchar muchísimo para que se les tenga en cuenta. Eloísa se lo ha currado mucho, yo creo que también he trabajado lo mío y eso forma parte del espíritu de superación que tenemos los guancheros. Quizás, por ahí aparezca algún ingrediente que posibilite todo esto pero al final nadie te regala nada y son tus méritos los que cuentan.

¿A qué aspira en un mundo que ahora la está tratando bien?

No sé si decirlo, pero siento que en estos momentos me encuentro en un lugar de confort. Estoy feliz y, creo, que he conseguido lo que quería: formar una familia y trabajar en un grupo mediático en el que me tratan bien, que eso en los tiempos que corren ya es bastante. Videre me ha arropado, me ha ascendido y no ha dudado en apostar por mí… Nunca me he considerado una persona ambiciosa y todo lo que me ha llegado ha sido por el esfuerzo de mi trabajo, es decir, que ahora mismo no pido mucho más de lo que ya tengo. Lo que sí me gustaría es meterle mano a un proyecto de crianza; de criar en positivo y con unos contenidos muy familiares. Es un reto que tengo medio abandonado, pero que algún día retomaré.

¿Una influencia de la maternidad?

Puede ser [pausa]. Ser madre ha sido una experiencia enriquecedora; muy sacrificada pero positiva en todos los sentidos. La maternidad me ha proporcionado la madurez profesional que necesitaba, un punto vital para ver las cosas con otros ojos o desde un prisma nuevo. De alguna manera te inyecta una dosis de valentía para sacar adelante situaciones laborales y personales que, a priori, resultan muy complejas. Ser madre te enseña a ser malabares con el tiempo y multiplicar tus esfuerzos en favor de los tuyos.