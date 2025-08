Luis García Montero (escritor): «Cambiar la historia es buscarle un sentido nuevo a las palabras»

El escritor Luis García Montero (Granada, 1958) regresó a Tenerife esta semana para presidir la Reunión Anual de directores del Instituto Cervantes, que por primera vez recaló en Canarias. La Universidad de La Laguna (ULL) acogió las sesiones de trabajo que se desarrollaron entre el lunes 28 de julio y el miércoles día 30, y que contaron incluso con la presencia de la reina Letizia durante la jornada inaugural. «Siempre se produce un ambiente de alegría durante esta reunión», celebró el director durante un receso entre actividad y actividad, de las que destacó que es la oportunidad perfecta para «sentirnos útiles y poner en común nuestras preocupaciones».

Estas reuniones anuales no solo sirven para reflexionar sobre el estado del español y de la cultura española en el mundo, sino también para hacer un análisis de la situación del propio Instituto Cervantes. ¿Cuáles son los grandes retos de la institución?

El Cervantes tiene una presencia internacional fuerte. No empezó a andar tan pronto como otras instituciones parecidas de Europa, pero desde su fundación en 1991 se ha ido extendiendo notablemente. Ahora estamos en más de cien ciudades de todo el mundo y por eso es necesario hablar en estas reuniones sobre nuestros programas de cultura, la parte académica y la realidad del español en el mundo. Por una parte, estamos contentos porque se está consolidando el trabajo que realizamos. Por otra, tenemos dificultades porque nuestro trabajo es cada vez más exigente y necesitamos más presupuesto y ampliar nuestra plantilla. El prestigio del Instituto Cervantes es alto y es muy fácil que alguna institución de las ciudades en las que estamos presentes ofrezcan puestos de trabajo a nuestros empleados, cobrando casi el doble de lo que reciben en el Cervantes. Entonces, primero cuesta trabajo cubrir los puestos de profesor, de gestor cultural o de bibliotecario y al mismo tiempo sufrimos pérdidas porque nuestros empleados son contratados para otros puestos. Por eso estamos intentando dignificar a nuestra plantilla e involucrarla en la transformación que está sufriendo el Instituto Cervantes, al mismo tiempo que tratamos de establecer programas académicos y de cultura.

En cuanto a la plantilla, ¿hay gente lo suficientemente preparada en los diferentes países como para formar parte del Instituto Cervantes?

Sí, hay mucha gente. Nosotros tenemos una plantilla de más de mil personas, y 900 de ellas se encuentran en el exterior. A partir de la crisis de 2008 redujimos las plantillas porque la gente se iba y no era sustituida. Llevamos ya algunos años tratando de remontar y lo estamos haciendo poco a poco. Contamos además con sueldos humildes, pero la formación de los profesionales del Cervantes es muy alta.

Asegura que buena parte de la financiación del Cervantes proviene de las actividades propias que realizan. ¿Cuál es el perfil de la persona que asiste a las acciones desarrolladas por ustedes?

Valoramos mucho la autofinanciación que procede de la emisión de certificados, como los que se exigen en los procesos de nacionalidad. Además del conocimiento del idioma, es necesario tener un grado de conocimiento sociocultural del Estado español. Se trata de conocimientos básicos pensados para facilitar la integración de la gente en la comunidad. También realizamos exámenes de calidad para los centros, las universidades y las académicas que se dedican a la enseñanza del español y, así, los alumnos que acuden a esos centros tienen la certeza de que reciben la mejor enseñanza.

Esos conocimientos básicos de las certificaciones seguro que luego no los tienen ni los propios españoles…

Sí, podríamos llevarnos una sorpresa porque a veces uno no conoce ni su propia casa. Eso también nos ocurre en ocasiones con los certificados de calidad del español en algunos países latinoamericanos. De pronto, los ministerios de Educación nos muestran su preocupación por la situación en zonas de frontera, donde detectan una debilidad pedagógica y aseguran que no hay calidad. Es entonces cuando nos encargan a nosotros la enseñanza del español, pero el Instituto Cervantes no es dueño del idioma, y nosotros nos dedicamos a enseñar español como lengua extranjera, en los países que no la tienen como lengua materna. Enseñar español en México corresponde a los mexicanos y, en Argentina, a los argentinos. Nosotros nos ofrecemos a dar cursos de formación a los profesores, pero lo que queremos que el mundo comprenda es que los españoles suponemos tan solo el 9% de los hablantes del idioma en todo el mundo, por lo que no debemos tener la tentación de creernos dueños del idioma, igual que la Real Academia Española no puede tener la tentación de decirle a los demás países cómo tienen que hablar español.

A pesar de que la crisis económica también les ha afectado, en los últimos años han sido capaces de abrir tres centros en Estados Unidos, África y Asia.

Sí. Yo entré en la Dirección del Instituto Cervantes cuando Josep Borrell era ministro de Exteriores y nos tuvimos que enfrentar a una situación muy difícil porque, a partir de la crisis económica de 2008, sufrimos un recorte presupuestario del 40% y hemos tenido que vender edificios para hacer frente a los gastos de infraestructura. Durante la inauguración de esta Reunión, Borrell nombró las aperturas de tres centros en diferentes países del mundo que hemos llevado a cabo en los últimos años y, al destacarlas, parece que se demuestra que las cosas se van solucionando poco a poco.

Precisamente, Borrell mencionó los centros de Los Ángeles, Seúl y Dakar. ¿Proyectar esas aperturas es un trabajo de largo recorrido?

Sí, y además hay que irlo compaginando con nuestras posibilidades económicas y los presupuestos con los que contamos. Desde que ocupo el cargo de director he comprobado lo triste que es que un país no disponga a tiempo de su presupuesto porque, aunque parece una lucha interna de la política, en realidad se trata de un gran daño para el país en general, y para su desarrollo exterior. Por eso, me gustaría que la política fuera menos crispada. El problema de los presupuestos nos ha obligado a repensar las fórmulas: si no podemos abrir un centro como tal con toda su plantilla, optamos por hacer una extensión. Eso es lo que acabamos de hacer en Nuakchot, en Mauritania, y la plantilla depende de nuestro centro de Rabat. También estamos fomentando la Cátedra Cervantes. En ese sentido, hemos rescatado fórmulas del pasado, cuando los hispanistas se encargaban de representar a España y organizar actividades culturales, porque no es lo mismo tener que mantener un gran centro que darle una subvención a una persona para que fomente el español y la cultura en español.

¿Qué tiene que tener una ciudad o un país para que ustedes pongan la vista en ellos y decidan estar presentes?

La red de centros y los directores están muy atentos a las posibilidades. Tenemos mucha relación con más de un millar de universidades de todo el mundo. Uno de los aspectos que tenemos en cuenta es el interés que existe en un lugar por estudiar español, y también el interés cultural o social que despierta nuestra cultura. Por ejemplo, abrimos centros en Seúl o Nueva Delhi porque hay mucha demanda de estudiar español. En cuanto al interés del factor humano, estamos muy interesados en desembarcar en el África subsahariana, porque en países como Angola, hay mucho interés por nuestro idioma. Y además se da un fenómeno interesante: hay mucha gente que emigró a España y ahora regresa a esos países y desea que sus hijos conozcan y mantengan la cultura española. Por eso ofrecemos clases de español como lengua de herencia. Por otra parte, el conocimiento en esos países nos permitirá luego traer a España la realidad de esas zonas.

Así pues, el Instituto Cervantes no se limita únicamente a dar a conocer una lengua, sino también toda la cultura relacionada con el idioma.

Sí, es verdad. Yo repito mucho que el español no es un vocabulario, es una cultura y, además, es una cultura que no habla solo de España, sino de una historia que une a muchos países en el mundo con una geografía muy extensa. Por eso, el futuro de España pasa por la consolidación de la democracia en Europa, porque estamos viviendo momentos difíciles con Estados Unidos imponiendo la ley del más fuerte, y definiendo la libertad como la libertad de los millonarios y no como la convivencia organizada en la justicia social de un Estado. Además, somos muy conscientes de que el futuro de España pasa por ser puente entre Europa y Latinoamérica y la cultura, en ese sentido, es muy importante. También hay que potenciar la unión entre ciencia, tecnología y humanidades. Está muy bien que el español sea la lengua de Cervantes o, por qué no, la de Benito Pérez Galdós pero, para dar respuesta al mundo de hoy, hace falta que el español sea una lengua de tecnología y ciencia.

Precisamente, ¿cómo se enfrentan a ese reto tecnológico desde el Instituto Cervantes?

Yo siempre digo que hablamos de máquinas, pero a las máquinas las programan los seres humanos y por eso es tan importante el lenguaje, y dotarlas de información objetiva y democrática. El lenguaje puede ser muy mezquino, con sesgos machistas o racistas, pero también con sesgos en lo referente al idioma. Así que cuando abordamos la transformación tecnológica debemos pensar en una lengua que incorpore el desarrollo científico y la investigación. Y en ese sentido, es muy importante que la ciencia se dé a conocer, además de en inglés, en español.

Efectivamente, aunque la humanidad se encuentra inmersa en un cambio de paradigma, la palabra continúa siendo una herramienta, y también un arma, muy importante.

Con un idioma, hacemos comunidad, y la palabra es el vínculo. La palabra sirve para que tú y yo nos entendamos, para que nos pongamos de acuerdo a la hora de nombrar el mundo, conforma nuestra realidad. Desde la época de los nazis, las de las colonias o antes de la I Guerra Mundial, la creación de realidades iba de la mano de redefinir palabras y por eso es tan importante tener en cuenta qué es lo que discutimos cuando discutimos sobre libertad. Vivimos una época que está intentando dinamitar los avances de la razón y por eso nuestra cultura es fundamental. La Ilustración defendió la razón como la base de una sociedad que defiende la libertad, la igualdad y la fraternidad, y por eso es tan importante que la libertad no se separe de la igualdad y de la fraternidad. Cambiar la historia es buscarle un sentido nuevo a las palabras.

Sabemos que está muy ocupado como director del Instituto Cervantes pero, cuando saca un ratito para escribir poesía, ¿qué es lo que le mueve para seguir creando nuevos textos?

La verdad es que ahora mismo voy haciendo poemas poco a poco. Ya de escribir ensayos o versiones teatrales ni hablamos porque para eso hace falta una disciplina de la que ahora no dispongo. Aunque me obligue a dedicarle unas horas a la escritura, lo que se me mete en la cabeza no es la literatura, sino cómo está la plantilla en Tel Aviv, por ejemplo. Pero de vez en cuando sí que anoto unos versos. De hecho, tengo un libro de poemas bastante avanzado. Pero más que hablar de poesía, a mí lo que me interesa ahora mismo es reivindicar el espacio de lo público. ¿A qué nivel está llegando el desprestigio de la política? Porque eso precisamente hace que una parte de la población esté indiferente y la otra parte se haga antisistema. Vemos que está ascendiendo una extrema derecha que, cuando existe una dictadura, tratará de derrocarla, pero cuando lo que existe es una democracia, querrá destruirla igualmente, y eso me preocupa. Y siempre que me preocupo acabo pensando en mí mismo. Yo soy poeta, pero ahora que ocupo un cargo público, gano menos dinero que cuando era catedrático. Antes tenía tiempo para escribir, para hacer ensayos, para cobrar derechos de autor y cobrar mis conferencias, pero ahora tengo que dedicarle mucho tiempo al Cervantes y eso me roba horas para publicar libros, recibir adelantos como derechos de autor y colaborar en la prensa. Así que me da mucha rabia ese empeño por desprestigiar lo público, porque yo no soy un caso raro. El 99% de las personas que trabajan en el espacio público es gente honrada y tiene sueldos muy inferiores a las personas que ocupan direcciones económicas, sociales, judiciales o periodísticas en nuestra sociedad.