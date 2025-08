Un arranque 'salvaje' para el Canarias People Fest

Salvaje, como el tour de Manuel Carrasco. El Canarias People Fest firmó el sábado en el Palmétum de la capital la primera de sus ediciones. El festival de Mar Abierto Producciones, que replicó el cartel que se pudo disfrutar el viernes en Gran Canaria, consiguió atraer a unas 5.000 personas hasta un recinto en el que no faltó la oferta gastronómica, la de ocio y la venta de productos locales.

Tenerife puede presumir de tener una de las agendas musicales más completas del país, especialmente en estos días de verano. Sin embargo, el público amante de la música parece no cansarse de acudir a este tipo de encuentros.

Los dos principales protagonistas de la velada fueron Manuel Carrasco y Rigoberta Bandini. El primero, uno de los artistas más queridos del país, no dejó espacio para la duda. Cantó, gritó y bailó sin parar.

«Bienvenidos a pueblo salvaje», se podía leer en las pantallas minutos antes de que irrumpiera en el escenario, lleno de flores para la ocasión. A las 22:30 horas, un vídeo con un arquero y referencias al lejano oeste fue el encargado de dar paso a su actuación. Su aparición fue un despilfarro de energía. Interpretó Pueblo salvaje y no dejó a nadie indiferente para luego entonar Hay que vivir el momento en medio de un espectáculo de iluminación que incluyó efectos luminosos con fuego. «Siempre que venimos a Tenerife nos vamos con el corazón robao», aseguró.

El Día

Rigoberta Bandini, por su parte, se ha convertido en toda una musa de la escena indie. Su espectáculo, diseñado en torno a su último lanzamiento, el esperado álbum doble Jesucrista Superstar, lleva semanas girando por el país. Recaló en la costa santacrucera para convertirse en uno de los platos fuertes de la jornada. El show es una suerte de ironía sobre su paso por el Benidorm Fest ; está plagado de referencias setenteras y tiene un marcado espíritu de festival musical de fin de curso.

El Día

Justo a las 20:07 horas de la tarde empezaron a sonar los primeros compases de la esperada actuación de Bandini, que salió a escena vestida con una gabardina amarilla impermeable. «Vivo con un monstruo» entonó, «soy una mujer con muchos miedos, qué desastre», continuó. El show de la finalista del Benidorm Fest es casi como un musical, un show escénico donde las bailarinas y la propia cantante arman auténticas escenas sonoras.

«Buenas tardes, Tenerife. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Para todos y todas vosotras, Jesucrista Superstar», saludó una vez concluyó el primer tema. «Espero que lo disfrutéis tanto como yo preparándolo», añadió. Durante la actuación de Bandini hubo hasta referencias al Binter y su famosa chocolatina. «Aunque en verano dan un Donut, que tampoco está nada mal», bromearon. Además, celebraron la oportunidad de poder actuar junto a Manuel Carrasco. Esteban Navarro, compositor y pareja de Rigoberta, improvisó una versión maquinera de No dejes de soñar. «Soy una visitante asidua a Tenerife», confesó ella.

El Día

Tanto ella como sus coristas bajaron a la zona del front stage a repartir chupitos entre el público y a hablar con sus seguidores. Rigoberta también se animó a meterse entre el público para cantar una de las canciones de su espectáculo. Y, por supuesto, para terminar no podía faltar Ay mamá, el tema que casi la lleva a Eurovision y que se ha convertido en todo un himno. Y sí, al más puro estilo Delacroix, tanto la cantante como sus acompañantes mostraron sus pechos. «¡Viva Tenerife!», concluyó la artista.

Antes, God save the queen hizo las delicias de los más melancólicos con las canciones de la recordada banda británica Queen, que a tantas generaciones han conquistado. Desde Love of my life, Need somebody to love a I want it all. Las míticas canciones de Mercury sonaron en la noche chicharrera.

Concierto de Manuel Carrasco en el Canarias People Fest / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Esta banda tributo liderada por el argentino Pablo Padín es ya una habitual de los conciertos en Canarias y siempre consigue captar la atención de los asistentes. El vocalista de God save the queen, que tanto parecido tiene con el recordado vocalista británico, se animó también a compartir un rato con el público y disfrutó de algunos momentos de la actuación de Bandini.

Antes, y desde las 15:00 horas, desfilaron por el escenario santacrucero Acantha Lang y su voz de terciopelo y Los Niños Jesús, la banda del periodista Jordi Évole, que también dedicaron su actuación a versionar clásicos de Pereza, Amaral o Loquillo. Una apuesta segura para poner al público a bailar que causó sorpresas positivas entre los asistentes al festival.

La primera edición del Canarias People Fest consiguió crear un ambiente muy familiar. Familias enteras disfrutaron de las actividades en el recinto, desde la venta de cotufas hasta las siempre demandadas nubes de algodón de azúcar. Fue una velada tranquila y dedicada a la música que hace presagiar que el Canarias People Fest ha llegado para quedarse. Es el único festival que repite su cartel en ambas capitales del Archipiélago.