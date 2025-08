La ultraperiferia cinematográfica

Santa Cruz de Tenerife es ya una capital con mayor número de cines cerrados que abiertos. Varios edificios que antaño acogieron salas de proyección se encuentran ahora acumulando polvo y sufriendo la decrepitud propia de la ausencia total de actividad. Los Multicines Oscar, Greco y Price, junto con el Cine Víctor, suman diecinueve pantallas que han cesado de trasladar imágenes.

Cada vez llegan a Canarias menos películas y las opciones de acceder a la enorme variedad de propuestas del Séptimo Arte se reducen, por no decir que se eliminan. Yo lo denomino «ultraperiferia cinematográfica», como símil a la condición de algunas regiones que, como nuestro archipiélago, tienen reconocida diversos territorios de la Unión Europea.

El monopolio de determinadas distribuidoras impone cada vez más un concreto tipo de producciones. Así, después de soportar las nuevas versiones de Jurassic World, Superman y Sé lo que hicisteis el último verano la originalidad llama a la puerta (nótese la ironía) con otra adaptación de Los cuatro fantásticos, mientras el pasado fin de semana se estrenaba en otros puntos de España la cinta italiana Leer ‘Lolita’ en Teherán, la danesa Condenados o la francesa Mi querida ladrona. La primera, ciertamente, puede visionarse en los laguneros Multicines Tenerife en una sesión diaria.

Pero, como estreno en sentido estricto, son Los cuatro fantásticos quienes disponen de infinidad de pases. En estos momentos, el mayor impulso cinematográfico de nuestra Isla corre a cargo de los responsables de Charlas de cine y de los miembros del Aula de Cine de la Universidad de La Laguna, cuya encomiable labor incluye también la reposición de clásicos. Así están las cosas.

Por lo tanto, como me fue imposible asistir en ese horario a Leer ‘Lolita’ en Teherán para realizar mi crítica semanal, no tuve más remedio que recurrir a Los cuatro fantásticos. Ya en 2005 fui testigo del filme protagonizado por Jessica Alba, Chris Evans, Ioan Gruffudd y Michael Chiklis, así como de su posterior secuela, por lo que confieso que me enfrenté a esta reciente aventura con escasa predisposición.

Encarnan de por sí a unos súper héroes que no me agradan especialmente, a lo que se añade mi saturación por este subgénero. No descarto, pues, que esa barrera previa me impidiese disfrutar de la obra. En cualquier caso, la previsibilidad de la trama no puede compensarse con su considerable inversión en los aspectos técnicos. Para no variar, vuelvo a ir a contracorriente. Leo críticas elogiosas plagadas de estrellas en las puntuaciones referidas al entretenimiento. Yo, sin embargo, tan sólo percibo una reiteración sin sentido y que no aporta nada.

Un casi debutante Matt Shakman, cuya trayectoria como realizador se ha desarrollado en episodios puntuales de numerosas series televisivas como A dos metros bajo tierra, House, The Good Wife, Juego de tronos o The Great, se sitúa detrás de la cámara. Realiza su trabajo con corrección, ofreciendo una narración ágil y coherente. A mi juicio, el problema no radica tanto en la dirección cuanto en la deriva actual de la industria del cine entendido como arte.

En cuanto al elenco, y pese a que el título aluda a cuatro personajes, todo gira en torno al papel de Vanessa Kirby, quien tan pronto aparece en franquicias de éxito como Fast and Furious o Misión imposible, como en proyectos más arriesgados, novedosos y frescos (Fragmentos de una mujer -por cuya actuación recibió una nominación al Oscar), El mundo que viene) o en comedias románticas (Antes de ti). Junto a ella intervienen Pedro Pascal (Gladiator II, The Mandalorian), Joseph Quinn (también Gladiator II, Un lugar tranquilo: Día 1), Ralph Ineson (La bruja, Misántropo) y Julia Garner (Las ventajas de ser un marginado, The Americans -excelente serie de televisión-).