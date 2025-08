Salva Reina y Kira Miró: la pareja de moda del cine español

Desde luego, Salva Reina y Kira Miró no diferencian los negocios del placer. Llevan ya cuatro películas juntos en sólo tres años, y están ahora mismo sumando la quinta, 'Tres de más', una comedia familiar dirigida por Mar Olid, cuyo rodaje acaba de empezar en Pamplona. A este paso, son una de las parejas más estables y reconocibles del cine español, con una química envidiable y que parece atraaer a los productores.

Se conocieron, precisamente, en un set, el de 'Todos lo hacen', en 2022. La revista '¡Hola!' destapó su relación con la publicación de unas fotos y en una alfombra roja del Festival de Málaga, a preguntas de los periodistas, Miró confirmó directamente la relación entre ambos intérpretes canarios (Reina lo es de nacimiento, aunque ejerce de boquerón por derecho propio, ya que lleva prácticamente toda su vida entre nosotros). Una historia de amor que hace unos meses dio una imagen que dio la vuelta a las webs del corazón y programas del ramo: el beso de ambos en plena ceremonia de los Goya, cuando Salva escuchó su nombre al desvelarse el ganador del Premio al Mejor Actor Secundario (por 'El 47').

Salva Reina y Kira Miró, con los niños del filme / Warner Bros

Ahora, después de la citada 'Todos lo hacen', además de '¿Quién es quién?' (2024), '¿Cuánto me queda?' (2023) y '¿Vienes o voy?' (2022), las otras cintas en las que han compartido cartel, Salva Reina y Kira Miró se encuentran inmersos en el rodaje de 'Tres de más', bajo las órdenes de Mar Olid, conocida por su trabajo en 'Los Serrano', 'Aída', 'La caza' y 'Al otro barrio'. Completan el reparto Luna Fulgencio, Ian Cortegoso, Adriana Bidae, Antonio Pagudo, Marta Hazas, David Lorente, Carmen Ruiz, Raquel Guerrero, Félix Gómez, Norma Ruiz y Adam Jezierski.

La película es el remake de la exitosa comedia italiana 'Tre di troppo', del humorista italiano Fabio De Luigi ('10 días sin mamá'), que atrajo a más de 1 millón de espectadores y recaudar 4,7 millones de euros en su país. De Luigi conquistó al público con una historia que sacaba partido a los verdaderos sinsabores de la paternidad. Una sátira social que pone el foco en la necesidad de control y los prejuicios tanto hacia quienes no tienen hijos como los tienen.

Comedia y ternura

En palabras de su directora, Mar Olid, «en la película tenemos a una pareja, Ernesto y Julia, sin hijos, no le gustan nada los niños ni los padres y madres, viven la vida con total libertad, pero un día, aparecen unos niños llamándoles "mamá y papá"…. Cuando me ofrecieron la película encontré muchos ingredientes para la comedia, para la ternura, la evolución personal, como dos seres humanos que solo piensan en ellos y en su bienestar, pueden cambiar gracias al amor incondicional de dos niñas y un niño, el viaje es muy interesante y tiene humor, bailes, actuaciones de fin de curso, deporte, risas…». La autora destaca «la suerte de tener un cásting de lujo». Y la producción no está nada mal: detrás del filme están Warner Bros. Pictures, Atresmedia y HBO Max; lo que habla de que podríamos estar ante uno de los estrenos españoles más esperados de la próxima temporada.