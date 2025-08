Ni Maná ni Aerosmith: este es el grupo tiene el récord de asistencia a un concierto en Tenerife 30 años después

Hasta los años noventa, los grandes directos en Tenerifese contaban con los dedos. Miguel Ríos había inaugurado el “rock de estadio” en 1982 reuniendo a 17.000 personas en el Heliodoro Rodríguez López y Joe Cocker demostró un lustro después en la plaza de toros que un solista internacional podía arrastrar masas en la isla.

Los cantantes tenían mucho tirón por parte del público mientras que a los grupos les costaba más aglutinar asistentes. Pero todo cambió una noche de junio de 1992, cuando Mecano aterrizó con la gira de su álbum Aidalai y colgó el "no hay billetes" con 26.000 personas, según el testimonio de Pepe Chiyah, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz en aquel momento y artífice del éxito de los recordados macroconciertos primigenios.

Durante más de 30 años otras potencias latinas y anglosajonas lo han intentado sin conseguirlo, como los mexicanos Maná o los incombustibles Aerosmith, que congregaron a 25.000 almas en el mismo recinto. Pese a que artistas en solitario como Michael Jacskson y Ed Sheeran sí han superado su aforo, nunca una banda alcanzó el éxito Mecano aquel día en el que el estadio fue, por primera vez, un "estadio de rock".

El fenómeno

Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano llegaban a Tenerife con la gira de Aidalai (1991), el disco que los confirmó como el fenómeno pop más grande de España.

En menos de un año habían despachado más de medio millón de copias, agotado cuatro Palacios de los Deportes en Madrid y encabezado las listas latinoamericanas con “Una rosa es una rosa”. Ese éxito empujó a los promotores canarios a arriesgar y replicar en la isla la producción completa (torres de luz, pasarela y pantalla triple incluida) en el Heliodoro, algo inédito hasta entonces.

Llegaban así al estadio santacrucero en la cresta absoluta de su influencia: la prensa los comparaba con los grandes grupos del momento como U2 y, tras el concierto de Tenerife, la gira Aidalai acabaría sumando más de 110 actuaciones y 1,4 millones de espectadores en diecisiete países. Nunca volvieron a registrar cifras similares y el grupo acabó disolviéndose en 1998.

El día del concierto

Pasadas las 21.30 de la noche sonaron los acordes de "Hoy no me puedo levantar" y la gente vibró. No pudo haber más público por las condiciones de seguridad necesarias, pero lo cierto es que podía haber habido mucho más aforo por lo visto en los alrededores y el ambiente que relatan quienes lo vivieron en primera persona.

A nadie le importó pagar las 2.000 pesetas (12 euros) que costaba la entrada. Un dineral para la época que supo a poco, aunque el grupo estuviera en el escenario casi tres horas.

Carlos, quien recuerda ese concierto como uno de los días de su vida, recuerda un instante con especial emoción: "Terminaron una canción, creo que era 'Hijo de la luna', y Ana Torroja miró al cielo". “No sabéis la suerte que tenéis", dijo e inspiró, muy profundo. "¡Desde aquí huelo el mar!”.

El estadio está a casi un kilómetro en línea recta del punto más cercano al mar, como comprobó el entonces joven asistente después del concierto. "Tal vez por eso lo recuerdo con tanto cariño, porque yo en aquel preciso instante no olía para nada a mar. Pero con los años me pareció un comentario genial, muy de Ana".

Michael Jackson

El concierto de Mecano certificó que la isla podía acoger montajes al nivel de las giras peninsulares y cambió el listón de lo posible, certificado por el hito de traer a la isla a Michael Jackson.

Un concierto para la historia, cuando en la explanada portuaria de Santa Cruz, el 26 de septiembre de 1993 se citaron más de 50.000 personas en uno de los días que se subraya en rojo en los anales de la historia chicharrera.

Otros cantantes han congregado a más personas que Mecano, como Juanes o Ed Sheeran, ambos con 35.000 entradas vendidas en el mismo estadio, si bien el Heliodoro había sido objeto de varias remodelaciones desde 1992.

Aerosmith se quedó ligeramente por debajo de los madrileños pero otros grandes artistas como Alejandro Sanz, Shakira o Marc Anthony no han conseguido alcanzar ese registro.

El concierto de Mecano en el Estadio Heliodoro Rodríguez López es, todavía hoy, una pieza de mitología pop tinerfeña. Ningún otro directo había arriesgado tanto presupuesto en la isla antes de aquella noche de domingo, 37 millones de pesetas, pero la isla nunca podrá devolver ese favor con creces: aquel 28 de junio de 1992 se abrió la puerta a que grandes nombres de la escena nacional e internacional vieran en Tenerife un destino atractivo para incluirlo en sus giras. Aunque parezca difícil de creer, no siempre fue así.