Arturo Valls, actor y presentador: "No quiero quedarme solo en lo que la gente espera de mí"

¿Cómo se embarcó en este proyecto que ya tenía una entrega?

Me hacía mucha ilusión formar parte de este tipo de películas que nos recuerdan a las que veíamos cuando éramos pequeños, como Los Goonies o ET. Y luego, porque en su día leí los libros con mi hijo, entonces había visto la primera entrega y éramos seguidores de la saga. Además, tenía compañeros como Joaquín Reyes (actor que interpreta al padre de "Pakete"), que es amigo, y Miguel Ángel Lamata (el director), con los que me apetecía trabajar. Sabía que era un proyecto con el que me lo iba a pasar muy bien haciendo de esta especie de policía cochambroso y malhumorado.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en un elenco dominado por niños?

Un rollo, la verdad (ríe), dicen que nunca hay que trabajar ni con menores ni con animales, pero aquí es todo lo contrario. Bromas aparte, hemos visto unos niños súper profesionales, grandes actores, muy comprometidos con la película, con una energía y una ilusión que me hacían recordar por qué me dedico a esto. Reflejan la esencia de este oficio, que es la interpretación, que tiene que ver con jugar y con recuperar el niño que llevamos dentro.

'Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata' / L-EMV

¿Cómo conecta esta segunda entrega con la primera?

Son historias independientes de la saga literaria. Cada historia es autoconclusiva, entonces no hace falta haber visto la primera para ver la segunda. No hay tanta continuidad, pero permanece el espíritu de las aventuras, del fútbol como contexto, aunque en esta segunda hay menos fútbol y más aventuras. Los niños han crecido, no son los actores de la primera entrega, porque fue hace siete años, sin embargo el tono, la atmósfera y el alma de la película es la misma.

¿Qué valores cree que transmite el filme?

Se ve mucho el compañerismo, también hay algo de diversidad, es un equipo mixto donde juegan chicos y chicas, pero, sobre todo, es importante el no tener prejuicios. Son aspectos que hoy en día se echan mucho en falta.

¿Cómo surgieron las alusiones a València que aparecen en la película?

Queríamos meterle ese lado valenciano, esa cosa del Levante de disfrazarse, entrar en el ritmo, ponerse un traje de fallera, una peluca… Esa afición por el disfraz, por la diversión, por el cachondeo, que nos gusta tanto en València. Eso lo tiene mi personaje. Hace mucha gracia que de repente le guste vestirse de fallera. Una cosa absurda, sí, pero muy guay.

¿Qué expectativas tiene respecto al recibimiento de la película?

Yo espero que sea muy bueno, porque la primera ya tuvo muy buena acogida. Hay una cantidad de fans de los libros increíble, y ojalá todos los lectores y lectoras vayan al cine y les guste la película.

¿Qué le impulsa a seguir explorando distintas facetas en su carrera?

Evolucionar. No quedarme solo en lo que la gente espera de mí, sino intentar nuevos registros. No acomodarme sino afrontar retos que me estimulen y me motiven, porque eso me mantiene activo.

Hace poco lanzó su propia marca de arroz ¿Qué le llevó a esta decisión empresarial?

Digamos que soy un culo de mal asiento en toda regla, me ilusionan mucho los nuevos proyectos. Soy muy aficionado a las paellas y vi la posibilidad de sacar una marca de arroz. Así nació Socarrón. Está ya en El Corte Inglés y también online. Me hace mucha gracia que ahora la gente me pregunta más por el arroz que por las películas o las series. Me ven por la calle y me dicen: “¿Qué tal el arroz?”

Arturo Valls y Joaquín Reyes / L-EMV

¿Le queda algo por hacer profesionalmente?

Un musical. Me hace muchísima ilusión. Ya quiero cantar y bailar, eso es lo siguiente.

¿Qué proyectos tiene previstos en los próximos meses?

Tengo grabado "El 1%", el programa de concursos de Antena 3, que está por empezar. También hemos grabado otra edición de "Las máscaras" (popular concurso musical). En cine, "Rafaela y su loco mundo", que se va a estrenar, y, en enero rodamos una película. Aún no puedo decir mucho porque no se ha hecho público, pero es un proyecto importante, con un director y un actor de gran nivel.

¿Qué puede esperar el espectador de 'Los Futbolísimos 2'?

Es una película familiar, llena de aventuras, con intriga, comedia, algo de romance, un poco de thriller, incluso una estafa inmobiliaria y un caso de corrupción que amenaza el campo de fútbol donde juegan los pequeños. ¿En qué se habrán basado los guionistas? ¡Qué cosa más rara, porque esto no suele pasar para nada en la actualidad!.