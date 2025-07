Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme

El cantante estadounidense Justin Timberlake reveló este jueves que padece la enfermedad de Lyme, una infección que se contrae por la picadura de garrapatas y que definió como "increíblemente extenuante".

"He estado batallando con algunos problemas de salud y fui diagnosticado con la enfermedad de Lyme. No lo cuento para que sientan mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de cámaras", expresa el artista en un texto publicado en sus 'stories' de Instagram.

Timberlake, que en los últimos dos años ha estado embarcado en su gira 'Forget Tomorrow Tour', asegura que vivir con esta enfermedad "puede ser increíblemente extenuante, tanto mental como físicamente".

Pese a que se planteó pausar la gira, cuenta, finalmente decidió que "la ilusión" por el tour compensaba "el estrés" que su cuerpo estaba sintiendo: "No solo me demostré tenacidad mental sino que ahora guardo muchos momentos especiales con todos ustedes que jamás olvidaré".

No obstante, reconoce no saber cuál será su futuro sobre los escenarios.

"Estaba reticente a hablar sobre esto porque me han educado de manera que este tipo de cosas se guardan para uno mismo. Pero estoy intentando ser más transparente sobre mis problemas para que así no se malinterpreten", agrega en su mensaje.

Los efectos de la enfermedad de Lyme varían en gravedad, y la infección puede progresar hasta afectar al corazón, el sistema nervioso y la piel.

En los casos más graves, puede causar artritis, encefalopatías y trastornos neurológicos.

Otras celebridades como Justin Bieber o Avril Lavigne también han contado que padecen esta enfermedad.

El pasado septiembre, Timberlake se declaró culpable ante un tribunal de Long Island (Nueva York) de haber conducido bajo los efectos del alcohol tras haber sido detenido el verano anterior en la pequeña localidad neoyorquina de Sag Harbor (2.800 habitantes).

La estrella estadounidense del pop, que evitaba así la pena de cárcel gracias al acuerdo con la Fiscalía aprobado por el juez, fue condenado a pagar una multa de 500 dólares, 25 horas de servicio comunitario y grabar un anuncio de concienciación pública.

Su detención se hizo muy viral, sobre todo después de que el policía que lo arrestara, que desconocía quién era el cantante, contara que cuando le oyó decir "Esto me va a arruinar la gira", preguntó "¿Qué gira?", a lo que Timberlake replicó: "¡Mi gira mundial!".