El Campus Internacional Ciudad de La Laguna destaca el papel de la sociedad como llave para la conservación del patrimonio

La sociedad civil es una pieza clave en la conservación del patrimonio. El arquitecto y ex subdirector general de Cultura de la Unesco, Francesco Bandarin, realizó este llamamiento durante su participación en la primera edición del Campus Internacional Ciudad de La Laguna, que se celebra esta semana y que reúne en la Ciudad de los Adelantados a expertos de diferentes partes del mundo que abordarán variadas temáticas, como los conflictos bélicos y su impacto en la humanidad, los desafíos para preservar el patrimonio, así como para afrontar los retos científicos y sus consecuencias éticas, legales y sociales. El también urbanista insistió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el trabajo que realizan los gobernantes, la función que desempeñan los expertos y los deseos de la sociedad civil para poder desarrollar herramientas, que "permitan conservar el patrimonio de las tormentas del siglo XXI".

Bandarin inauguró de este modo el curso Razón de ser del patrimonio en el siglo XXI con su intervención Renovar el enfoque de la conservación del patrimonio: el papel de la sociedad civil. Así, aunque defendió que conservación del patrimonio es algo primordial, también reconoció que "las necesidades de la sociedad deben ser tenidas en cuenta". "Hoy en día se han creado muchas imposiciones y principios absolutos", reflexionó el experto tras una pregunta de los asistentes en la que se planteaban los límites entre conservación y derechos humanos. Aunque es necesario garantizar el principio de conservación, también hay que atender a la evolución de las sociedades y, expresó el experto, "eso los arquitectos lo saben muy bien". A pesar de que se trata de una tarea difícil, llamó precisamente a establecer esatríadaa que tanto defendió durante su presentación a través de una mesa que establezca el diálogo entre los diferentes actores sociales.

Francesco Bandarin fue director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y subdirector General de Cultura del organismo internacional y por eso también fue preguntado sobre su relación actual con este órgano de las Naciones Unidas. Aunque afirmó no tener una postura crítica sobre su gestión actual, sí que propuso sugerencias para mejorar su acción ya que, indicó, no ha obrado correctamente al "permitir la puesta en marca de políticas en diferentes Estados que no han considerado la conservación del patrimonio o la opinión de la sociedad civil". "Esta situación está empeorando", advirtió Bandarin quien explicó que durante su etapa trabajando en la Unesco "deseaba convocar a la sociedad civil para buscar soluciones, pero eso siempre ha sido algo impensable".

Por todo ello, insistió en que la Unesco debe recuperar el papel para el que fue creado, el de ser "una casa común" para todos los habitantes del planeta y lamentó que los "los diálogos y las relaciones" estén desapareciendo en la actualidad, porque "eso va a hacer que perdamos el control y eso va a ser una mala situación para el patrimonio mundial".

Aunque de forma muy somera, Francesco Bandarin también trató la situación en Canarias, un lugar destacado en el mapa para él ya que "es un punto de transición, un lugar que merece ser visitado", así como la ciudad ideal para poder abordar la relación entre el patrimonio y la sociedad civil, porque "este es uno de los elementos más importante que debemos afrontar en la actualidad, y además es la esencia de Patrimonio cambiante: Cómo las tensiones internas y las presiones externas amenazan nuestro legado cultural y natural, un libro que acabo de publicar", aprovechó para recordar. "Hay que reformar los elementos clave de la conservación del patrimonio, porque estamos muy lejos de que la situación sea equilibrada", lamentó el arquitecto.

"El patrimonio está amenazado hoy en día", afirmó de manera rotunda Bandarin, quien lamentó la existencia de diferentes "fuerzas que están cambiando por completo el significado del patrimonio para la sociedad". Ahondó en esta idea y recordó que estos bienes están estrechamente relacionados con la educación, historia e identidades de una nación, por lo que "hay muchas fuerzas internas y externas que cambian la percepción sobre la importancia del patrimonio".

De este modo, a lo largo de toda su intervención, Francesco Bandarin, hizo hincapié en la riqueza cultural y social que ofrece el patrimonio en todas las regiones del mundo y que definió como "un constructor social que no se entiende sin las personas y sin su evolución como comunidad". Como profesional que ha formado parte de la Unesco, realizó también un repaso por algunos de los hitos de este organismo en lo referido al patrimonio. Así, en 2001 fue adoptada la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que precisamente reconoce la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad y la considera un factor clave para el desarrollo, la creatividad y la paz internacional. "Es un documento muy interesante porque plantea muchas cuestiones críticas", celebró Bandarin, quien también alabó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en 2003, "en el que la sociedad civil jugaba un papel fundamental".