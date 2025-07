Braulio: «Pensé que jamás podría volver a Canarias»

Las canciones de Braulio (Gran Canaria, 1946) forman parte de la memoria sonora de muchas generaciones de canarios aunque para el artista supusieran un problema que le acabaría obligando a abandonar su tierra. Con 80 años recién cumplido y preparando una gira de conciertos, Braulio repasa su vida.

80 años y un día [la entrevista se realiza el miércoles, 24 horas después del cumpleaños del cantante y compositor]. Parece una condena pero hablamos de una vida, como mínimo, intensa. ¿Feliz de haber llegado hasta aquí?

Me siento obviamente un privilegiado porque yo en los cálculos que junto a mis amigos de adolescencia hacíamos en la Plaza de Guía siempre nos preguntábamos sí llegaríamos al 2000. Con el paso del tiempo, además, vi cómo desaparecían algunas de mis amistades así que... Fíjese, aquí estamos.

Pues ya ha rebasado 25 años del 2000.

Verdad. Es algo... Sé que soy privilegiado. Bueno, todos los que llegamos a esta edad somos realmente privilegiados porque traemos un bagaje de vida, de experiencias y tal que nos permite a estas alturas disfrutar de un tiempo de, como le diría yo, de serenidad. Eso es lo que quiero. He alcanzado un momento donde pretendo vivir de forma serena los últimos años que me queden.

¿Será porque usted pasó una época profesional cuanto menos entretenidita?

Sí (risas). Quizás sea eso...

Si lo prefiere podemos definirla como un periodo con algunos sobresaltos.

Algo así, sí... Pero de eso también se aprende, ¿no? Todo enriquece, imagino yo, pero te queda... A estas alturas también te queda la duda si fue rentable.

¿Se refiere más a rentables como experiencia vital o hablamos de lo económico?

Vitales más que económicos, por supuesto. Bueno... Económicas también... Algunas negativas, pero en fin. Yo nunca he sido de quienes miran o desean volver atrás. Eso me parece incluso peligroso.

¿Y a qué se refiere entonces cuando habla de si ha sido rentable o no?

La historia es bien sencilla. Durante mi periodo de universitario en La Laguna, a donde llego con 26 o 27 años, yo ya había compuesto una serie de canciones con temática canaria y cuando llegó el momento de renovar con Belter, que en sea época era mi discográfica, me piden tres discos por una cantidad de dinero importante. Entonces yo les digo que no; que tres no sino que van a ser cuatro. Y que el cuarto no les iba a costar nada. Les aclaro además que los temas de ese disco iban a ser sobre temática canaria y ellos en principio me responden que aquello no le iba a interesar a nadie salvo al público del Archipiélago, un mercado para ellos muy reducido. Claro, yo venía de hacer canción romántica y Belter quería eso precisamente... No entendían que de repente me diese por interpretar temas de corte... ¿Vamos a decir nacionalista? Lo cierto es que al final accedieron y aquel disco, que iba a ser el cuarto, fue el primero que grabamos.

¿Estamos hablando de Canto a Canarias, publicado en 1979?

Exactamente.

¿Se lo agradecieron? Lo digo por el éxito, al menos en Canarias, que supuso aquel trabajo donde se incluían temas como Mándese a mudar, Lolita Pluma o, entre otros, El Corredera.

¡Qué va! Canto a Canarias funcionó mejor en la Península que en las Islas. Se vendió más fuera que dentro del Archipiélago.

¿En serio?

Absolutamente en serio.

Pero hablamos de canciones que aún hoy perduran en la memoria de muchas generaciones de canarios.

Ya, pero eso se valoró después. La realidad es que aquí no funcionó muy bien cuando se publicó. Hubo quien me dijo «te equivocaste».

Es verdad que Canto a Canarias sale a la luz en un momento de la historia del Archipiélago donde se había extendido cierto rechazo hacia el peninsular y la actitud de cierta superioridad con la cual algunos trataban a los habitantes del Archipiélago. De hecho creo que es a raíz de Mándese a mudar cuando la mayoría de la sociedad de las Islas acuña de manera despectiva el término godo. ¿Le acarreó con la discográfica algún contratiempo?

No, con la discográfica no. Es más, con ellos grabé algunos discos más.

Pero...

(Risas) Pero me trajo otro tipo de problemas, claro. Hubo bastante gente a quienes les sentó fatal aquel disco aunque yo siempre tuve muchas ganas de hacerlo.

¿Canto a Canarias fue el motivo que le llevó a marcharse a Estados Unidos a hacer carrera? Creo que sus contrataciones en Canarias y España comenzaron a reducirse. ¿Le resultó de verdad un problema?

Un problema que al final me ha favorecido, ¿sabe? Yo tuve que buscarme nuevos mercados y fíjese: ahora trabajo la mitad del año en esos circuitos, no sólo el hispano de Miami sino en buena parte de Latinoamérica. Y le aseguro que si quisiese podría trabajar allí durante todo el año. Es cierto que tras publicar Canto a Canarias comprobé cómo en Canarias y España iba a tener poco porvenir pero fueron una serie de circunstancias las que me animaron a trasladarme a Estados Unidos. Yo me había divorciado y, además, a España empezaba a llegar el new way y no se qué otros estilos más. Encima, en las radio fórmulas sólo se daban cosas en inglés y también es verdad que en las Islas había sectores que, por decirlo educadamente, no me trataban nada bien.

¿Tanto molestó Mándese a mudar?

Y la canción El Corredera también molestó mucho en aquel entonces. Esas circunstancias fueron las que me llevaron a pensar: oye, no sería mejor poner ya tierra de por medio. Honestamente, le aseguro que llegó un momento en el cual pensé que yo jamás iba a poder volver a las Islas.

¿En serio fue para tanto? Sí tenía entendido que se trataron de reducir al máximo sus actuaciones así como su presencia en las radios pero no imaginé que aquella situación le hubiese generado ese sentimiento.

Pues así fue.

¿Ha habido algún momento en el que se planteara que su tierra ha sido ingrata con usted?

Vamos a ver, un artista, o al menos yo no concibo así mi profesión, ni se dedica a esto buscando la gratitud de su tierra, por mucho que la quiera, ni, mucho menos, la de sus responsables políticos o el gestor cultural de turno pero sí hubo en aquel momento una situación determinante para... Digamos que pasó algo que me sirvió para abrir los ojos e intuir cuál iba a ser mi futuro en Canarias.

¿Qué le sucedió?

No lo he contado nunca pero permítame que no le revele el nombre del personaje en cuestión, aunque ya está muerto. Un día recibo una llamada de este político canario, que empieza a decirme si quiero participar en un evento musical después de soltarme 40.000 cosas hermosas de mi disco y de no sé yo de cuántas cosas más; del trato injusto que se me estaba dando; que parecía mentira esa actitud hacia mí; que aquella era una oportunidad que me iba a venir bien... Luego me explica dónde se va a celebrar el acto, qué día y a qué hora e incluso creo que menciona al resto de artistas que iban a participar. En fin, que me estaba pidiendo una colaboración. Bueno, yo le agradezco el gesto, le digo que por supuesto me gustaría participar y, claro, le pregunto por el dinero, como es lógico. Entonces va y me dice que no hay presupuesto para pagarme, ya que se lo han gastado en organizar el acto, antes de soltarme si eso de no cobrar me suponía un problema. Esa fue la guinda para decidir marcharme porque me quedó claro que profesionalmente yo aquí ya no tenía nada que hacer.

Si le vale de algo, a pesar de que Canto a Canarias se publicó hace casi 50 años, cuando estos días le comenté a compañeros del periódico que aún no han cumplido los 40 que iba a hacerle esta entrevista todos me dijeron que las canciones de ese disco forman parte de su memoria sonora. ¿Le agrada?

Me sorprendo muchas veces cuando gente joven se me acerca hoy y me dice eso. Pero claro, seguro que entonces les parecía un coñazo del carajo pero como sus padres en sus casas o el casete del coche no paraban de ponerlo pues... Ese recuerdo creo yo que fue fruto del bombardeo...

¿Bombardeo? Creo de verdad que se debe a algo más natural y en absoluto forzado.

No lo sé pero claro que me agrada.

¿No cree que ese interés por sus canciones queda claro con el interés que despierta que usted ahora esté preparando una serie de conciertos para celebrar sus 80 años ?

Eso es un lujo. Lo digo de verdad. Me parece que lo vamos a llamar Ocho décadas y me hace mucha ilusión. Arrancamos el 13 de septiembre en Fuerteventura y ya está cerrada otra actuación el 26 de septiembre en Agüimes, en Gran Canaria, además de alguna cosa que hay pendiente en Lanzarote y Tenerife. En el caso de Fuerteventura tengo muchas ganas porque va a servir para presentar un tema compuesto para esa Isla que lleva por título Allí, en Fuerteventura, que grabé con una sección de cuerda de la New World Symphony, el saxo de Ed Calle y los arreglos y el piano han corrido a cargo de Eddie Montilla.

[En ese momento de la entrevista aparece la abogada y ex política Nardy Barrios, quien se acerca a Braulio para gradecerle que «hayas escrito la canción más bonita que nunca se ha dedicado a Tenerife; qué eso lo haya hecho un artista de Gran Canaria...» El artista sonríe]

¿Ve que la gente se acuerda de usted?

Sí, sí... Claro que sí.

Usted vive a caballo entre España y Estados Unidos. ¿Le preocupa la proliferación de los discursos de odio que avanzan por todo el mundo? Lo digo porque la situación de los migrantes en EE UU está siendo dramática.

Vamos a ver. El tema de la migración hay que controlarlo pero no de cualquier manera. Lo que está sucediendo en Estados Unidos es una barbaridad. Hay personas que no se atreven a salir de sus casas por miedo a que lo pillen y les deporten a pesar de que llevan allí toda la vida. Yo lo estoy notando incluso para encontrar músicos con quienes actuar porque están tan asustados que prefieren dejar de trabajar.

¿Tiene la impresión de que en el caso de Canarias nos hemos olvidado que fuimos también migrantes?

Espero que nadie se ofenda pero tanto mi familia como yo fuimos migrantes, lo que sucede es que llegábamos a esos países para trabajar; aquí parece que eso no está sucediendo, al menos por parte de algunas de las comunidades.

¿Entiendo que se refiere a la migración magrebí pero llegan miles y sin embargo es una minoría la que empaña al resto?

Y yo le pregunto a usted si en estos últimos cincuenta años ha ocurrido en Canarias algo similiar con las comunidades hindús, coreana, venezolana, china... ¿A qué no?

«No sé si están a la altura pero los políticos canarios son un reflejo de nuestra sociedad» Canto a Canarias se publica en un momento donde la sociedad de las Islas protesta ante la especulación urbanística, las cifras de pobreza, sueldos abusivos, una enorme tasa de abandono escolar... La población del Archipiélago, cincuenta años después, vuelve a tomar las calles para quejarse de lo mismo. ¿Tan poco hemos cambiado? Han cambiado muchas cosas pero quizá no en la medida que la gente esperaba. Hay una frase que dice algo así como que para sentirse canario hay que conocer nuestra historia. Habla de esta tierra aún irredenta porque, en muchos aspectos, Canarias sigue siendo hoy un Archipiélago irredento. ¿No cree que en eso tiene algo que ver el hecho de que se haya edulcorado cómo se produjo realmente la Conquista de Canarias? A que a raíz de aquel proceso se anuló por completo la identidad canaria. Por supuesto que tiene que ver. ¿Cree que Canarias ha tenido políticos a la altura de los problemas de las Islas? Bueno, los políticos canarios son un reflejo de la sociedad de las Islas. Si nuestra sociedad no acaba de ser una sociedad madura, pues eso es lo que tendremos. También le digo que en el Archipiélago ha habido y hay políticos fabulosos; no todos, pero hay bastantes excepciones de dirigentes sumamente brillantes. Luego están esos otros que han llegado con otras intenciones, la intención de medrar. Eso lo vemos ahora con lo que está pasando en algunas fuerzas políticas. ¿Se refiera a esas mismas caras y nombres que se han perpetuado durante décadas? Exactamente. Esos que no están dispuestos a despegarse de... ¿...de la teta? (Risas) Podríamos decirlo así, vale. ¿A qué cree que se deben esas situaciones? No es algo exclusivo de Canarias, ¿eh? Pero pienso que es fruto de una Transición que en nuestro país no se ha hecho del todo bien.