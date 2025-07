La Bowie cumple 4

La pieza que es esencial para comprender el entramado de la música resulta que es la más extraña en Canarias: un local de directos. La Bowie se queda corto en esa definición: es un espacio para el ocio cultural, lugar de conciertos también, bar de copas con DJ, sitio de acogida para muchos, cita inevitable ya en la noche lagunera… Una Bowie que cumple cuatro años. Este sábado celebran el aniversario con fiesta donde pinchan Sam Am, Bliss, Airam Tejera y los dos responsables de La Bowie bajo sus nombres de guerra: Kiki (Ariadna Simó) y Josh McClane (Joshua España).

Ariadna cuenta que todo empezó por una ocurrencia: «Cuando me encontraba en Irlanda haciendo el doctorado, consumía mucha música en directo en los numerosos locales de allí, y una vez me preguntaron que cómo se llamaría mi bar si algún día lo tuviese. Yo, sin pensarlo mucho dije: La Bowie. Y ahí se quedó resonando en mi cabeza hasta que casi siete años después, Joshua (la otra pieza esencial del proyecto) me hizo la misma pregunta y yo rescaté la misma respuesta».

Adoptaron un local mítico de la zona de bares de La Laguna, que durante 21 años albergó el Jóspital, y se lanzaron a ello. Desde entonces, durante estos cuatro años, La Bowie es espacio para música en directo, pódcast, jams de músicos (y comediantes), muchas sesiones de DJ y propuestas graciosas como sus Tinder Nights. ¿Qué resumen hace Ari de esta andadura?: «No considero que se haya alejado del proyecto inicial en cuanto a intención. Seguimos siendo un local pequeño, sin pretensiones. Lo que sí ha cambiado es la magnitud del proyecto, porque ya La Bowie se conoce por sí misma, ya tiene un rendimiento muy superior al imaginado al principio y ya las exigencias han de ser otras». Aquí caemos en la parte económica: «Hemos tenido que empezar a hablar en números, pero nos hemos negado a deshumanizar el trato. Mantenemos todo lo que hacemos por amor al arte, pero quizá sí haya cambiado nuestra mentalidad con respecto a que antes todo era ‘sí’. Ahora debe ser ‘sí pero, oye, tiene que ser rentable para nosotros también».

Todo se traduce en esta respuesta: ¿qué le diría la Ari de ahora a la que montó La Bowie hace más de cuatro años?: «Mi consejo sería que no organicemos conciertos ni que nos presentemos como un local cultural. Me diría que nos centremos en ser un bar de ocio nocturno, que abramos de 12 a 5 y que sólo contratemos DJ y sirvamos copas. ¿Me haría caso? No, pero sería el consejo más honesto que podría darme».

Es una dura respuesta que revela lo que sabemos: nada está tan perseguido en el ocio nocturno como el bar de directos, pero nada es tan importante en la cultura musical como el bar de directos.