El Círculo y la Facultad de Bellas Artes aúnan fuerzas en ‘Carta de ajuste’

El Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife calienta motores para celebrar su primer siglo de historia y lo hace de la mano de los que son los artistas del mañana. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (ULL), a través del Aula Cultural Centro de Investigación y Prácticas Artísticas (CIPA), desarrolla Carta de ajuste, una residencia artística y exposición que ha servido para reabrir las puertas del emblemático edificio de la institución en la chicharrera calle Castillo. El profesor y artista Javier Sicilia es el cocomisario de esta propuesta y asegura que el Círculo de Bellas Artes "era una parada obligatoria para nosotros".

Tras las obras de acondicionamiento y antes del inicio de los actos conmemorativos por su primer centenario, la institución ha decidido abrir sus puertas a los jóvenes talentos isleños y demostrar que "esta es la casa de todos", celebra el profesor de Bellas Artes. Javier Sicilia explica que jóvenes estudiantes, de 2º, 3º y 4º de grado, han podido entrar en contacto con el crítico de arte y curador Octavio Zaya, encargado de desarrollar la propuesta expositiva del centenario. "La experiencia ha sido muy positiva en todos los ámbitos porque el público también se han interesado por la forma de trabajar y ha quedado demostrado que la gente tenía ganas de poder entrar de nuevo en este edificio", reflexiona el profesor y artista.

El presidente del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, Pepe Valladares, habla de "experimento" con el objetivo de que "la gente conozca los procesos de creación de los jóvenes artistas y que estos tengan una experiencia profesional". Además, a nivel técnico ha servido para comprobar que todo funciona a la perfección en el edificio y que la población local sepa que va a entrar en funcionamiento.

Futuros artistas

Con esta iniciativa, tanto la Facultad de Bellas Artes como el Círculo se convierten en polos culturales del área metropolitana de la Isla ya que, expresa Valladares, "coincidimos en muchos de nuestros objetivos" y añade que "no se puede entender el mundo del arte sin los artistas y, mucho menos, sin los futuros artistas que están ahora mismo estudiando".

Celebra haber tomado la decisión de colaborar con la ULL para esta antesala del centenario. "Nos ha gustado mucho, a nosotros y al público, que ha accedido de nuevo a nuestro edificio y ha podido conocer de primera mano el trabajo artístico que se estaba realizando".

Además, el presidente del Círculo adelanta que, tras los buenos resultados obtenidos en esta iniciativa, algunos de los alumnos participarán en otras de las actividades programadas para el centenario, que arrancará en septiembre. "Se trata de perfiles nuevos, gente que está muy implicada en lo que hace y que nos da una visión completamente nueva del mundo del arte, por lo que es muy agradable contar con ellos", reflexiona el diseñador gráfico, quien celebra además la iniciativa de la Facultad de Bellas Artes y que se ha plasmado en la puesta en marcha de CIPA.

Entre los objetivos que se marca ahora el Círculo de Bellas Artes en esta nueva etapa está el de acercarse al público para que se pueda disfrutar de "la experiencia del arte" y desterrar así "la visión antigua" de esta propuesta, para que la sociedad se implique con las experiencias artísticas.

Largo recorrido

Este proyecto arrancó, no obstante, el pasado mes de enero, cuando el alumnado comenzó a trabajar en sus propias propuestas. Además, los jóvenes se trasladaron un mes antes de que abriera la exposición hasta el edificio capitalino para continuar trabajando allí. "Hemos protagonizado una especie de preapertura", resume Sicilia, quien explica así el nombre de Carta de ajuste, una idea de Octavio Zaya. Se ha configurado como un programa de residencias artísticas del Aula Cultural Centro de Investigación y Prácticas Artísticas en la que participan una decena de jóvenes artistas. El proyecto está comisariado por el propio Sicilia y por la alumna Paula Machado, quien desarrolla una residencia curatorial. Por su parte, Bruno Castellot, además de participar con su propuesta artística, ha asistido las diferentes cuestiones técnicas.

Esta carta de ajuste es un momento para "sintonizar el espacio antes de las futuras exposiciones que abrirán sus puertas con motivo del centenario". Así, el visitante ha podido descubrir el proceso de producción de las piezas. Cada participante ha podido trabajar de forma totalmente libre. Algunos han empleado la carta de ajuste como concepto pero desde su propio discurso. "Han sido totalmente libres para hacer lo que quieran, excepto tirar las paredes", bromea Javier Sicilia.

La decena de jóvenes que expone en el Círculo durante la inauguración de la muestra. / El Día

Jóvenes artistas como Yareli Curbelo o Laura Moral celebran haber podido acceder a esta residencia que les ha dado la oportunidad de exponer en un lugar como el Círculo de Bellas Artes y que además les ha enseñado a adaptar sus propuestas a diferentes circunstancias. Es el caso de Curbelo, quien trabaja el grabado y la serigrafía "pero aquí no he podido contar con toda mi maquinaria, por lo que he tenido que ajustar mi propia técnica", expresa. Habla de que esta experiencia le ha dado también la oportunidad de conocer las formas de proceder de sus compañeros: "Todos tenemos nuestra forma de crear y hacerlo delante de otros nos sirve de ayuda, para que surjan nuevas ideas". Así, esta ha sido la primera experiencia expositiva para muchos de ellos.

CIPA

Esta es tan solo una de las acciones desarrolladas desde el Aula Cultural Centro de Investigación y Prácticas Artísticas a lo largo de su primer año de historia. Javier Sicilia explica que esta iniciativa surge con dos objetivos: convertir la Facultad de Bellas Artes en un elemento más dentro del tejido cultural de Canarias, y poner en marcha programas satélites para dar visibilidad a los trabajos del alumnado y fomentar su profesionalización. Es por eso que se han desarrollado residencias, tanto artísticas, como curatoriales o de montaje, para que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer todas las facetas de la profesión.

Laura Moral junto a su pieza. / María Pisaca

"Los resultados están siendo asombrosos", celebra Sicilia, quien habla de "una inyección de entusiasmo" entre la actual generación de estudiantes de la Facultad. "Nuestro deseo es que muchos de estos estudiantes acaben formando parte del panorama cultural canario", expresa el profesor quien llama la atención sobre las posibilidades que abre esta iniciativa, que ya permite que estudiantes de 2º año de carrera expongan de manera profesional.