El Teide, papel de fumar y un genio de la música: la épica canción sobre Tenerife que no conocías (y no es de Ed Sheeran)

Entre guitarras, sintetizadores y un amanecer helado a 3.715 metros, uno de los músicos más reconocidos de todos los tiempos encontró en el Teide algo más que un paisaje volcánico: una melodía.

Poco más de cuatro minutos de ascenso en crescendos, un remanso lírico antes del single que da título al disco y una rareza que sobrevivió en directos y recopilatorios.

Esta es la historia de cómo el icónico volcán canario quedó inmortalizado en vinilo gracias al creador de una de las obras musicales más vendidas y relevantes de la historia: Mike Oldfield.

El creador de Tubular Bells

El célebre compositor británico alcanzó la gloria y se ganó un lugar en el olimpo de la música con su primera obra, Tubular Bells, una obra magnificente en la que Oldfield, entonces con solo 19 años, tocó casi todos los instrumentos.

Fue el primer lanzamiento de Virgin Records, el sello del multimillonario Richard Branson, y sirvió para que la compañía se consolidara internacionalmente. Con unas 15 millones de copias vendidas, el álbum se convirtió en uno de los más vendidos de la historia del rock y permaneció 279 semanas seguidas en la lista británica.

Al principio se vendió despacio, pero despegó cuando su tema de apertura apareció en la banda sonora de El exorcista (1973), el clásico del cine de terror dirigido por William Friedkin. El resto es historia.

Llegada a Tenerife

Mike Oldfield necesitó un respiro tras la gira de QE2, lanzado en 1980. Para escapar del estrés se marchó a Tenerife con algunos amigos y subió hasta la cima del Teide, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar.

El paisaje volcánico le impresionó tanto que, de madrugada, anotó los primeros compases de una melodía en el margen de un papel de liar Rizla "para no olvidarla", tal como recordaría décadas después en una entrevista para Innerviews.

"Hubo una época en la que tenía un gran tarro de café lleno de trocitos de papeles Rizla con todas las ideas distintas que se me ocurrían. En estos papeles de liar hay un pequeño espacio arriba que es justo lo bastante grande para escribir un pentagrama pequeño, unas cuantas notas de música. Si anoto cinco o seis notas de la idea, siempre la recuerdo. Pero si no lo escribo, al cabo de una hora más o menos se ha ido para siempre".

Aquellos bocetos acabarían convertidos en Mount Teidi. Sí, así escrito, con la grafía original perdiendo la segunda e en favor de una extraña i, error que años más tarde se solucionaría.

De boceto a pista de estudio

Entre septiembre de 1981 y enero de 1982 Oldfield grabó el disco en su estudio de Denham (Buckinghamshire) empleando un multipistas Ampex ATR‑124.

Para dar más “pulso” a la partitura invitó al batería Carl Palmer (de Emerson, Lake & Palmer), que grabó la pista completa de una sola toma. El resto lo modeló Oldfield con guitarras, Fairlight CMI y capas de sintetizadores.

Nació así una pieza instrumental de 4 minutos y 10 segundos que se publicó en marzo de 1982 dentro del álbum Five Miles Out (1982) y que simbolizaría la postal sonora de aquel viaje.

El lugar en Five Miles Out

Mount Teidi ocupa el penúltimo corte de la cara B, justo antes del single homónimo Five Miles Out. Tras el mastodóntico Taurus II y el pop imperecedero de Family Man, la pieza ofrece un respiro lírico con escalas ascendentes que evocan la subida al volcán y un pasaje central en 6/8 donde Palmer compite con un arpegio de Fairlight que simula el viento de las cumbres.

Críticos de Prog Archives destacaron su aire celta (que por otro lado, poco tiene que ver con los sonidos más canarios) y la compararon después con The Wind Chimes Part 2 (1987).

Aunque Oldfield no volvió a grabar en Tenerife, la canción dejó un recuerdo duradero: el Parque Nacional del Teide la cita en su apartado “cultura popular” como una de las piezas musicales dedicadas al volcán.

En 2013, Universal reeditó Five Miles Out en una caja Deluxe. La mezcla 5.1 permitió aislar la batería de Palmer y los coros de Fairlight, revelando matices inéditos para los fans.

Una rareza con vida propia

Mount Teidi nunca fue single, pero se mantuvo en los repertorios en vivo de la gira Five Miles Out (1982) y de los conciertos españoles de 1984. Oldfield la incluyó, además, en el recopilatorio The Complete (1985), donde volvió a escribir correctamente Mount Teide en los créditos, cerrando el círculo con la montaña que inspiró el tema.

De una nota garabateada en papel de fumar al track list de un éxito que alcanzó el nº 7 en las listas británicas, la breve instrumental se ha convertido en el homenaje musical más célebre al gigante volcánico de Canarias, recordándonos que, para Mike Oldfield, una excursión podía bastar para encender la chispa creativa.